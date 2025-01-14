Глава Барнаула поручил пресекать несанкционированные крещенские купели
В городе можно окунаться в двух местах
14 января 2025, 12:55, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрациям районов города взять на контроль вопрос пресечения организации жителями несанкционированных купелей в период празднования праздника Крещение Господне, сообщает мэрия.
"Для обеспечения безопасности", – пояснили власти.
Напомним, работы по обустройству крещенского городка и купели уже ведутся на Оби. Площадку очистили от снега, обустроены деревянные спуски для прохода к воде. Вскоре появятся место освящения воды, временное освещение и надувные палатки для переодевания и обогрева.
Помимо Оби, открытая незамерзающая купель с заходом в воду с берега будет организована на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка.
Ранее в МЧС напомнили, что купаться можно только в санкционированных купелях, которые предварительно проверяют и подготавливают, а также там организуют дежурство спасателей и медиков.
22:05:16 14-01-2025
В других вода не святая ))))
11:32:49 15-01-2025
Даже утопиться от хорошей жизни не дают!