Глава Барнаула поручил пресекать несанкционированные крещенские купели

В городе можно окунаться в двух местах

14 января 2025, 12:55, ИА Амител

Крещение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрациям районов города взять на контроль вопрос пресечения организации жителями несанкционированных купелей в период празднования праздника Крещение Господне, сообщает мэрия.

"Для обеспечения безопасности", – пояснили власти.

Напомним, работы по обустройству крещенского городка и купели уже ведутся на Оби. Площадку очистили от снега, обустроены деревянные спуски для прохода к воде. Вскоре появятся место освящения воды, временное освещение и надувные палатки для переодевания и обогрева.

Помимо Оби, открытая незамерзающая купель с заходом в воду с берега будет организована на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка.

Ранее в МЧС напомнили, что купаться можно только в санкционированных купелях, которые предварительно проверяют и подготавливают, а также там организуют дежурство спасателей и медиков.