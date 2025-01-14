По тонкому льду. Будут ли в Алтайском крае в этом году на Крещение делать купели?

Ежегодно празднование Крещения сопровождает массовое купание в проруби

14 января 2025, 06:15, ИА Амител

Крещение в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Мягкая зима поставила под вопрос организацию крещенских купелей в Алтайском крае. Так, на 10 января толщина льда на реке Оби на водомерном посту в Барнауле составила всего 33 сантиметра. Для сравнения: в эту же дату в 2024 году в районе краевой столицы лед был на 11 сантиметров толще и, как следствие, прочнее. Но есть в регионе населенные пункты, где до сих пор отмечается неполный ледостав. Об этом amic.ru сообщил начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Виктор Ленченко.

"В Сростках в районе гидрологического поста на Катуни и селе Фоминское на Оби до сих пор фиксируются промоины. В Тальменке на реке Чумыш толщина льда составляет 28 см, а в прошлом году была 46, разница значительная. В Камне-на-Оби 10 января толщина льда составила 38 см, годом ранее на эту дату было 59 см. Лед этой зимой у нас тоньше, потому что нет крепких сибирских морозов", – объяснил Виктор Ленченко.

При этом аномальной нынешнюю зиму назвать нельзя. Самый тонкий лед на Оби в Барнауле был в 1995 году: всего 23 см. В 2014-м его толщина составила 31 сантиметр. Как сообщал amic.ru, тогда на Речном вокзале крещенский городок функционировал, но на лед пускали одновременно не больше 30 человек.

А в этом году в Алтайском крае будут делать купели на Крещение?

На Речном вокзале в Барнауле уже начали работы по обустройству крещенского городка, накануне информировала пресс-служба мэрии. 18 и 19 января в храмах, соборах и церквях города пройдут литургии, после которых барнаульцы смогут окунуться в купель.

При этом в пресс-службе регионального МЧС amic.ru сообщили, что окончательное решение, будут ли этой зимой в Алтайском крае организовывать иордани, примут 14 января на оперативном совещании по обеспечению безопасности людей в период проведения праздника Крещения Господня. Участие в нем примут представители Роспотребнадзора, Гидрометцентра, МЧС, полиции и других ведомств.

"В каждом случае решение об открытии купели, разрешенном количестве людей для одновременного пребывания на льду решается индивидуально по обстановке. Дежурство на купелях будет организовано как обычно с участием полиции и сотрудников МЧС", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также подчеркивают, что купаться нужно только в санкционированных купелях, которые предварительно проверяют и подготавливают, а также организуют дежурство спасателей и медиков. В ведомстве напоминают, что купание в необорудованных местах может привести к трагедии. Так, в январе 2022 года в Ленинградской области женщина прыгнула в самодельную прорубь, и ее течением унесло под лед на глазах у детей. Стоявшие рядом родственники не смогли ей помочь. Тело нашли в километре от проруби.