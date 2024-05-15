Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов
На втором месте оказались сразу два ректора – АлтГТУ и АлтГПУ
15 мая 2024, 12:40, ИА Амител
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель 2024 года:
- ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1 место, 12 упоминаний;
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2 место, 7 упоминаний;
- ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2 место, 7 упоминаний;
- ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3 место, 6 упоминаний.
"Сергей Бочаров в апреле упоминался в основном в связи с предстоящими выборами ректора Алтайского государственного университета. 23 апреля Министерство образования и науки РФ провело аттестацию кандидатов на пост руководителя вуза. 26 апреля министерство допустило до участия в выборах действующего ректора Сергея Бочарова и директора колледжа АлтГУ Романа Ракитина. Три других кандидата не прошли аттестацию", – отмечает издание.
Напомним, медиарейтинг за март 2024 года возглавила ректор медуниверситета.
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