Годовой отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка. Фоторепортаж
Глава краевой столицы представляет итоги работы мэрии на заседании городской думы
28 марта 2025, 10:17, ИА Амител
Годовой отчет Вячеслава Франка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк утром 28 марта отчитался перед депутатами о работе мэрии за 2024 год.
Во время доклада градоначальник рассказал о проблемах общественного транспорта, модернизации водоснабжения в пригороде, строительной отрасли, благоустройстве и многих других вопросах.
Подробнее об отчете Вячеслава Франка читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока можете посмотреть наш фоторепортаж с заседания.
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