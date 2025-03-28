Годовой отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка. Фоторепортаж

Глава краевой столицы представляет итоги работы мэрии на заседании городской думы

28 марта 2025, 10:17, ИА Амител

Годовой отчет Вячеслава Франка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк утром 28 марта отчитался перед депутатами о работе мэрии за 2024 год.

Во время доклада градоначальник рассказал о проблемах общественного транспорта, модернизации водоснабжения в пригороде, строительной отрасли, благоустройстве и многих других вопросах.

Подробнее об отчете Вячеслава Франка читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока можете посмотреть наш фоторепортаж с заседания.