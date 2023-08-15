Глава Дагестана назвал жадность и алчность причиной взрыва на АЗС
Он отметил, что такие человеческие качества приводят к нарушению мер безопасности
15 августа 2023, 20:28, ИА Амител
Причиной взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли 35 человек, стали "жадность и алчность", которые привели к нарушению мер безопасности. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на совещании, видео опубликовали в Telegram-канале администрации главы республики.
"Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс – хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа", – подчеркнул он.
Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 30: еще три тела нашли под завалами. Общее число пострадавших – 105.
Меликов объявил 15 августа днем траура в республике. Shot сообщал, что мощность взрыва оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.
23:32:44 15-08-2023
Ну да, ну да. Жадность и алчность. Да вот беда- это заметили только после гибели многих не в чём неповинных людей. И компенсации за гибель просто смешны. Но теперь ясно сколько стоит человек. А где те органы, которые должны следить за такими нарушениями? Наверное органы чесали свои.
10:08:35 16-08-2023
В Барнауле по улице Гоголя 94 Жилая пятиэтажка стоит между двух АЗС. Представьте если такое же у нас случится...
12:04:13 16-08-2023
А ещё понатыкали везде автосервисов и автомоек рядом с жилыми домами, нужно все их проверить на предмет возможного хранения того, что там храниться не должно. Очень печально, что начинаются подобные проверки уже после гибели людей.
12:14:19 16-08-2023
Там селитра хранилась незаконно, на АЗС, она и бахнула.