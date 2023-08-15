Shot: мощность взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

По информации канала, склад на территории автосервиса арендовал местный бизнесмен — там он хранил взрывоопасную аммиачную селитру

15 августа 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Предварительная мощность взрыва в Махачкале оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, склад на территории автосервиса арендовал местный бизнесмен – там он хранил аммиачную селитру и удобрения на продажу. Предположительно, после возгорания при технических работах она сдетонировала – всего в помещении находилось около 100 тонн взрывоопасного вещества.

Огонь перекинулся на заправку, после чего взорвались цистерны и машина с газом, которая была припаркована как раз у самого склада с селитрой.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По версии следствия, инцидент случился при производстве работ по техобслуживанию автомобилей. Из Москвы вылетел спецборт МЧС, который доставит тяжелораненых в столичные больницы.

В результате трагедии на АЗС в Махачкале пострадали 102 человека, 30 – погибли. 15 августа объявлено днем траура в Дагестане.

Для сравнения: взрыв в Бейруте в 2020 году был в 50 раз мощнее – 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Там также сдетонировала селитра.