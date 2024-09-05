Глава ФШР расхвалил Барнаул за организацию суперфиналов по шахматам

Александр Ткачев подвел итоги статусного турнира

05 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев /Фото: amic.ru

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев поблагодарил Алтайский край за организацию суперфиналов чемпионатов России, которые прошли в Барнауле с 16 по 28 августа. Организацию 74-го суперфинала среди мужчин и 74-го суперфинала среди женщин Ткачев назвал одной из лучших за последние годы.

"Великолепный игровой зал в театре драмы имени Василия Шукшина, отличная гостиница буквально в 100 шагах от театра, прекрасные открытие и закрытие соревнований и даже солнечная погода на протяжении всего турнира – плоды титанической работы дружной команды организаторов под руководством Артема Поломошнова, президента Федерации шахмат Алтайского края", – приводит ФШР слова Александра Ткачева.

Исполнительный директор также поблагодарил главу региона Виктора Томенко, который поддержал идею проведения суперфиналов в Алтайском крае.

"На протяжении всего турнира каждый день в Барнауле проходило очень много интересных событий, связанных с нашей любимой игрой. Началось все с того, что за день до старта по всему городу прошли восемь сеансов одновременной игры с участниками суперфиналов. В остальные дни для жителей региона было проведено очень много интересных мероприятий: от шахбокса до просмотра культовых фильмов о шахматах. Парк "Изумрудный" на две недели превратился в шахматное место силы. В части самого турнира отмечу, что хозяева очень старались обеспечить максимально комфортные условия для спортсменов, и это удалось на 101%", – подчеркнул Александр Ткачев.

Отметим, на суперфиналах по шахматам у женщин победу одержала Екатерина Лагно, а у мужчин – Владислав Артемьев.