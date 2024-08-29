Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали чемпионами России по шахматам

Грандиозные суперфиналы завершились 28 августа в Барнауле

29 августа 2024, 11:38, ИА Амител

Завершение суперфиналов чемпионата РФ по шахматам /Фото: сайт ФШР

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам официально завершились в Барнауле 28 августа. Турнир считается самым интересным за последние годы из-за сильного состава участников. Рассказываем, как завершились суперфиналы и кто стал лучшим.

Как завершился мужской турнир?

В мужском турнире основные соискатели чемпионского титула Владислав Артемьев и Андрей Есипенко сыграли вничью свои партии с Даниилом Дубовым и Артемом Тимофеевым соответственно. В итоге оба именитых игрока набрали по 7 очков. По регламенту победителя выявляли на тай-брейке.

Обе партии с контролем "15+10" выиграл Владислав Артемьев и второй год подряд стал чемпионом России.

"С точки зрения игры, мне кажется, турнир сложился неплохо. Какие-то партии были более высокого качества, какие-то – чуть послабее. Две выигранные встречи на финише я провел на хорошем уровне, поэтому могу их выделить особо. Что касается плохих позиций, то я не помню, были ли они у меня. По-моему, не было. Что касается организации, то, на мой взгляд, турнир прошел на высоком уровне", – прокомментировал итоги сайту ФШР чемпион страны.

В мужском турнире спортсмены, занявшие с первого по пятое место, получили право участия в Кубке мира ФИДЕ среди мужчин в 2025 году. Путевки на КМ завоевали бронзовый призер суперфинала Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

Итоговое положение участников:

1-2. Владислав Артемьев, Андрей Есипенко – по 7 очков.

3-5. Даниил Дубов, Евгений Наер, Арсений Нестеров – по 6.

6-7. Алексей Гребнев, Рудик Макарян – по 5,5.

8-9. Алексей Дреев, Александр Грищук – по 5.

10-11. Максим Матлаков, Артем Тимофеев – по 4,5.

12. Павел Понкратов – 4.

Как завершился женский турнир?

У женщин Екатерина Лагно спасла черными тяжелую позицию против Екатерины Гольцевой и сделала ничью с позиции силы. Этого результата ей было достаточно, для того чтобы впервые в своей карьере стать чемпионкой России.

"Все очень просто: когда выигрываешь, то все хорошо. Как может чемпион на что-то жаловаться? Потому и игралось хорошо, и Барнаул понравился", – пояснила Лагно.

Второе и третье места поделили Дарья Чарочкина и Александра Горячкина, набравшие по 6,5 очка. Лучшие дополнительные показатели вывели Чарочкину на второе место. У женщин на Кубок мира выходят три спортсменки.

Итоговое положение участниц:

1. Екатерина Лагно – 7 очков.

2-3. Дарья Чарочкина, Александра Горячкина – по 6,5.

4-5. Полина Шувалова, Лея Гарифуллина – по 6.

6-7. Дарья Войт, Екатерина Гольцева – по 5,5.

8-11. Валентина Гунина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Баира Кованова – по 5.

12. Ольга Карманова – 3.

А что вообще за суперфиналы?

Суперфиналы проводились Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с правительством Алтайского края и Федерацией шахмат Алтайского края.

Генеральный партнер ФШР – ПАО "ФосАгро". Партнеры ФШР – ПАО "Аэрофлот" и ООО "ТД Сима-Ленд".

Партнеры соревнований: ПАО "Газпром Газораспределение Барнаул", ООО "Стройберг", MS Navi, АО "Алтайкрайэнерго" и "Наш спорт".

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