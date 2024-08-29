"Жизнь не упирается в одни шахматы". Интервью с лучшим гроссмейстером России

Владислав Артемьев приехал в Барнаул в статусе чемпиона страны

29 августа 2024, 06:15, Вячеслав Кондаков

Шахматист Владислав Артемьев / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле завершились суперфиналы чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. Турнир собрал сильнейший за последние годы состав участников. Один из них – чемпион страны 2023 года, известный отечественный шахматист Владислав Артемьев. В краевой столице после 11 туров, Владислав в упорной борьбе защитил титул и второй год подряд стал лучшим шахматистом страны. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков, который активно следил за ходом суперфиналов, встретился с Владиславом и узнал, почему быстрые шахматы скоро станут интереснее классических, а также почему Магнус Карлсен – не игрок, а "идеальная машина". А еще мы поговорили о том, что едят и как отдыхают именитые шахматисты во время таких статусных соревнований. Это интересно.

"На Алтае очень чистый воздух и красивая природа"

– Как вам организация турнира?

– В целом все прекрасно, никаких нареканий у меня нет. Отличная гостиница, просторный зал в театре драмы. Смог сосредоточиться на турнире, а не думать о бытовых условиях.

– Вы родились в Омске. А еще – один из немногих из шахматистов на суперфинале, который представляет не Москву. Чтобы стать международным гроссмейстером, обязательно уезжать в столицу? Или добиться успеха можно в таком регионе, как Алтайский край?

– Я стараюсь всегда подчеркивать, что родился в Омске. Там шахматы хорошо развиты исторически. Выросло несколько гроссмейстеров, выступавших на международном уровне. Уже шесть лет я живу в Казани, где созданы более комфортные условия. Вообще, думаю, реализовать свой талант можно в любом городе. Но все зависит от возможностей региона, потому что нужно находить деньги на соревнования. Не все могут себе это позволить. Однако шахматы в России исторически всегда хорошо развиты, поэтому Федерация шахмат России (ФШР. – Прим. ред.) может помочь любому таланту. Хотя поддержка местных властей в любом случае тоже нужна.

– Вы уже несколько раз бывали в Алтайском крае. Какое впечатление у вас сложилось о нашем регионе?

– Впервые я приезжал на Алтай в 2014 году на II международный командный турнир "Большой Алтай", который проходил в селе Ключи. Там я занял первое место. Этот визит для меня уже четвертый. В целом Алтайский край вызывает у меня самые положительные эмоции. Часто бываю в центральной части страны и Москве. Конечно, там очень высокий уровень жизни, но Барнаул отличается от крупных городов России тем, что здесь нет такого бешеного темпа жизни. Мне как шахматисту это очень близко. На Алтае очень чистый воздух и красивая природа. Чувствуется, что за городом ухаживают: современный город, где очень много цветов.

"За короткими турнирами будущее"

– Можно ли заработать хорошие деньги, играя в шахматы на высоком уровне?

– Безусловно. В последние годы призовые фонды заметно выросли. По крайней мере, на уровне топ-100 мужского рейтинга. Такие игроки могут зарабатывать сотни тысяч долларов в год и даже больше. Особенно большие спонсоры у тех, кто находится в рейтинге 20 лучших в мире. Это уже другой статус, такие успешные шахматисты могут не беспокоиться о деньгах. Большинству же не топ-шахматистов зарабатывать сложнее. Они вынуждены совмещать турниры, мастер-классы и частные уроки. Что касается меня, то вполне доволен теми деньгами, которые можно выиграть на коммерческих турнирах.

– У именитых футболистов, теннисистов или баскетболистов есть контракты с такими брендами, как Nike, Adidas, Reebok. У шахматистов есть такие спонсоры?

– Да-да, ситуация улучшается, но все равно не идеальная. У шахматистов из Индии в последние годы появляется много хороших спонсоров, там сейчас шахматный бум. В России только у самых медийных игроков есть личные спонсоры. Например, у Сергея Карякина или Яна Непомнящего.

– Объясните, вы играете 11 дней практически без отдыха. Партии длятся по четыре-пять часов. Насколько тяжело физически и эмоционально шахматистам даются такие статусные турниры?

– Суперфиналы – очень интенсивный турнир. Стараюсь копить силы по мере возможности и хорошо высыпаться. Я предпочитаю форматы блиц-турниров, которые длятся пять-семь дней. Для зрителей это даже удобнее: тяжело удерживать внимание за соревнованиями на протяжении двух недель. За короткими турнирами будущее.

– Отчасти из-за этого шахматам серьезную конкуренцию составляет покер. Трансляции игр бьют все рекорды, потому что все происходит молниеносно. Классические шахматы должны как-то меняться, чтобы партии не длились по пять часов?

– Шахматам нужна реформа. Жизнь меняется. 30-40 лет назад в мире, а особенно в СССР, было не так много альтернатив шахматам. Можно было легко проводить турниры по две недели. Сейчас же шахматы должны быть более медийными и смотрибельными. Будущее – за блиц-турнирами. Проще будет всем, в том числе комментатору: рассказывать о классической партии на протяжении долгих часов очень сложно. Нужно придумать формат, чтобы сделать из шахмат интересное шоу.

"Чтобы хорошо играть в шахматы – нужно высыпаться"

– Чем вы занимаетесь после многочасовых партий? Отвлекаетесь или, как многие гроссмейстеры, проводите работу над ошибками?

– Некоторые игроки очень сильно переживают после партий, особенно если проиграли. Могут потом часами думать над тем, что пошло не так. Я же стараюсь отвлекаться, много гуляю, слушаю музыку. Главное – получать положительные эмоции, даже если ты проиграл.

– Существует ли допинг в шахматах? Разрешено ли пить препараты, которые улучшают работу мозга?

– Сложно сказать. Я за свою жизнь никогда не принимал таких препаратов, хотя несколько раз сдавал тест на допинг. Не видел в этом особого смысла. Эту тему мы обсуждали с другими российскими гроссмейстерами – все утверждают, что ничего не пьют. Да и вряд ли препараты помогли бы лучше играть.

– Есть ли распорядок дня или диеты у шахматистов? Или это вид спорта, где не нужно иметь хорошую физическую форму?

– Чтобы хорошо играть в шахматы – нужно высыпаться. Что касается питания, то это очень индивидуальный момент. Во время турниров я стараюсь не переедать, чтобы не тянуло в сон. Некоторые мои коллеги, наоборот, любят за час до игры плотно поесть, чтобы не думать о голоде. Каждый гроссмейстер, как и другой спортсмен, с годами прекрасно чувствует свое тело и знает, что можно, а что нельзя. Стараюсь поддерживать себя в форме, чтобы во время игр не чувствовать разбитым.

– Я, если начнется дождь или только намечается пасмурная погода, сразу плохо себя чувствую. Если солнце – готов свернуть горы. Ты метеозависимый человек? Ведь приходится играть в городах, где жара или, наоборот, лютый мороз. Где проще?

– Очень хороший вопрос. Эта тема, как мне кажется, не до конца изучена в шахматах. Бывали случаи, когда после приезда в какой-то город мне становилось плохо. Помню, несколько раз был в Ижевске Республики Удмуртия. Это рядом с Татарстаном, где я живу. Город неплохой, но играл я там всегда плохо из-за погоды. Очень сложно играть в Санкт-Петербурге. Как туристу город мне нравится, но из-за климата жить там я бы не хотел.

– Шахматы – игра про харизму и психологию? Иногда наблюдаешь за игрой двух равных соперников и кажется, что побеждают те, кто более уверен в себе. Например, величие Магнуса Карлсена в том, что он практически никогда не давал воли эмоциям.

– Если говорить о шахматах самого высокого уровня, то многое зависит от дебютной стратегии. Ты всегда подбираешь план начала партии, опираясь на уровень соперника и его характер. Некоторые гроссмейстеры более эмоциональны, а некоторые, как Магнус Карлсен, настоящие машины. Их план сложно раскусить, они любят аккуратную манеру игры. Бывает, что по ходу турнира у шахматиста не клеится игра, он теряет уверенность – ты можешь воспользоваться этим и "напасть". Я себя бы не отнес к теоретикам шахмат, а в целом играю по ситуации.

– Как оцениваешь нынешний уровень шахмат в России?

– В целом в мире с каждым годом уровень шахматистов становится выше и выше. Особенно в странах Азии, там сейчас настоящий шахматный бум. С каждым годом в Иране, Китае и Индии появляются новые гроссмейстеры. У нас в России ситуация сложнее. Страна из-за международной обстановки потеряла много талантливых шахматистов. Кто-то теперь выступает за Словению или Сербию, кто-то – за Великобританию. Это очень болезненный момент для российских шахмат. Учитывая богатые традиции нашей страны, верю, что все постепенно наладится и стабилизируется. В России сейчас бум любительских шахмат. В них играют в школах, дворах и парках. Меня не может это не радовать.

– В 2022 году наша федерация перешла из европейской лиги в азиатскую. Это отразилось на уровне соревнований? Конкуренция стала слабее?

– Если честно, то мне стало даже сложнее играть. Повторюсь, уровень игроков из Индии и Китая очень вырос. к тому же у них другая манера игры, в отличие от европейских шахматистов. Они борются до конца, ищут все возможные варианты для хода. Очень цепкие соперники, с ними тяжело играть. Рано или поздно международная ситуация изменится и мы будем снова играть в Европе. При этом, мне кажется, в будущем Азия будет доминировать в шахматах. Подтягиваются такие страны, как Узбекистан и Казахстан. Мне хочется надеяться, что российские игроки составят им серьезную конкуренцию.

"Великих было очень много"

– Магнус Карлсен – последний великий игрок? Почему после него не появляются новые суперзвезды?

– Карлсен медийная фигура и делает все, чтобы быть узнаваемым не только в шахматном сообществе. Он доминировал и никому не отдавал первое место в мировом рейтинге. Я бы сравнил его с идеальной машиной. Он устойчив психологически: после поражения играет стабильно, словно и не было неудачи. Его сложно выбить из колеи. Такое бывает очень редко в шахматах, чтобы быть лучшим на протяжении 15 лет подряд. Могу только сравнить его с Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым (признан в России иностранным агентом, а также включен в список экстремистов и террористов. – Прим. ред.). Такие люди появляются раз в поколение.

– Ты играл с ним на ЧМ по рапиду. Какое впечатление осталось?

– Удивился тому, что он вообще не устает физически. У него высокий общий уровень, поэтому нельзя давать себе право на ошибку. Он сразу же ею воспользуется.

– Лучший шахматист в истории?

– Очень сложно выбрать. Великих было очень много. Мне всегда нравилась манера игры Анатолия Карпова, я стараюсь брать с него пример. Очень интересным человеком и игроком был Михаил Таль. Он любил атаковать, в игре всегда был инициативным. Третьим бы назвал Бобби Фишера. Когда он был в своей пиковой форме, то вряд ли кто-то мог его остановить.

– Пусть на меня не обидятся любители бега, но при первой же возможности они всем рассказывают о своем хобби. Даже если другому человеку это неинтересно. Шахматисты тоже в повседневном жизни говорят только о своем любимом виде спорта?

– Я точно не такой. Да, я профессиональный шахматист, но, как и большинство людей, стараюсь не говорить о работе с семьей и друзьями. Однако если меня спросят о последних новостях из мира шахмат, то расскажу. Если честно, не делаю это с удовольствием. Жизнь не упирается в одни шахматы, она намного шире. Стараюсь больше внимания уделять своим дочерям и жене. Люблю плавать в бассейне, занимаюсь большим и настольным теннисом. Из хобби могу выделить просмотр интересных фильмов, в основном комедии, драмы и о спорте. Также время от времени слушаю музыку.