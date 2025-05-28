Глава иркутского Минобра: жертвы резни в Байкальске были в "непонятном сообществе"

Сама группа, объединявшая участников празднования, включала в себя детей с 7-го по 10-й класс

28 мая 2025, 19:10, ИА Амител

Фото: Telegram-канал прокуратуры Иркутской области

Жертвы резни в Байкальске Иркутской области были объединены в "непонятное сообщество". Об этом заявил глава иркутского Минобра Максим Парфенов во время совещания с губернатором региона Игорем Кобзевым. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Парфенова, "сообщество" в деле о трагедии вызывает "ряд вопросов". Сама группа, объединявшая участников празднования, включала в себя детей с 7-го по 10-й класс.

Напомним, ночью 28 мая в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Предварительно установлено, что молодые люди праздновали день рождения, и один из них напал на сверстников с ножом. Четверо погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.