Глава иркутского Минобра: жертвы резни в Байкальске были в "непонятном сообществе"
Сама группа, объединявшая участников празднования, включала в себя детей с 7-го по 10-й класс
28 мая 2025, 19:10, ИА Амител
Жертвы резни в Байкальске Иркутской области были объединены в "непонятное сообщество". Об этом заявил глава иркутского Минобра Максим Парфенов во время совещания с губернатором региона Игорем Кобзевым. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам Парфенова, "сообщество" в деле о трагедии вызывает "ряд вопросов". Сама группа, объединявшая участников празднования, включала в себя детей с 7-го по 10-й класс.
Напомним, ночью 28 мая в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Предварительно установлено, что молодые люди праздновали день рождения, и один из них напал на сверстников с ножом. Четверо погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
19:32:19 28-05-2025
Дети нажрались, оторвались, нормальное современное массовое явление. А при чем тут траур, мало выпили что ли,,, . Это лишь песчинки поколения девяностых всплывают
09:58:17 29-05-2025
Тридцать лет деградации (19:32:19 28-05-2025) Дети нажрались, оторвались, нормальное современное массовое ... с математикой беда у вас
20:14:20 28-05-2025
Современная система образования - вот это точно непонятное сообщество!
20:34:59 28-05-2025
Переборщили, видимо, ребята,
Испытывая нервы психопата...
06:37:21 29-05-2025
Раньше с 7 по 10 класс были комсомольцы.
Нынешняя не понятная группа могут быть молодогвардейцы ???
08:21:32 29-05-2025
Как странно,чиновник,которому в прямые обязанности включено надзор над этим поколение людей и такое заявляет,подтверждая тем самым полностью свою не компетентность на этой должности