Трехдневный траур объявили в Байкальске после гибели подростков

Глава города призвал жителей помочь родным погибших и раненых детей

28 мая 2025, 16:10, ИА Амител

Фото: David Tomaseti / unsplash.com

В Байкальске объявили трехдневный траур после трагической гибели школьников. В ночь на 28 мая подросток убил ножом четырех человек и поджег дом, а затем сам погиб при пожаре. Об этом сообщил глава города Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.

"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года", – сказано в публикации.

Градоначальник призвал жителей помочь родным погибших и раненых детей. Также он попросил не верить слухам и дождаться официальной информации.

Напомним, ночью 28 мая в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Предварительно установлено, что молодые люди праздновали день рождения, и один из них напал на сверстников с ножом. Четверо подростков погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами.

Предполагается, что подозреваемый после нападения поджег дом и погиб при пожаре. По данным областной прокуратуры, ему было 17 лет, остальные подростки были младше него. Погибли 16-летняя девушка и трое юношей в возрасте от 13 до 14 лет. Пострадали две девушки и двое юношей 14-15 лет.

Согласно версии родных двух школьниц, которым удалось спастись, предполагаемый убийца приставал к одной из них. Девушка убежала, чтобы позвать на помощь взрослых. Второй удалось спастись в момент начала трагедии. Однако пока эти данные не подтверждены официально.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.