Трехдневный траур объявили в Байкальске после гибели подростков
Глава города призвал жителей помочь родным погибших и раненых детей
28 мая 2025, 16:10, ИА Амител
В Байкальске объявили трехдневный траур после трагической гибели школьников. В ночь на 28 мая подросток убил ножом четырех человек и поджег дом, а затем сам погиб при пожаре. Об этом сообщил глава города Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.
"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года", – сказано в публикации.
Градоначальник призвал жителей помочь родным погибших и раненых детей. Также он попросил не верить слухам и дождаться официальной информации.
Напомним, ночью 28 мая в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Предварительно установлено, что молодые люди праздновали день рождения, и один из них напал на сверстников с ножом. Четверо подростков погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами.
Предполагается, что подозреваемый после нападения поджег дом и погиб при пожаре. По данным областной прокуратуры, ему было 17 лет, остальные подростки были младше него. Погибли 16-летняя девушка и трое юношей в возрасте от 13 до 14 лет. Пострадали две девушки и двое юношей 14-15 лет.
Согласно версии родных двух школьниц, которым удалось спастись, предполагаемый убийца приставал к одной из них. Девушка убежала, чтобы позвать на помощь взрослых. Второй удалось спастись в момент начала трагедии. Однако пока эти данные не подтверждены официально.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
16:45:22 28-05-2025
Дети резвились ночь, а родители были не причем, результат на лицо
20:12:39 28-05-2025
Они что на СВО погибли, почему траур объявили? Сами резвились, никто их не заставлял. Почему горожане должны в трауре жить 3 дня?
09:16:28 29-05-2025
Какой траур? Родителям и детям ремня бы хорошего дать, но они сами себя уже наказали.
17:27:14 29-05-2025
как помочь? брошюрами о вреде алкоголя и интоксикации на мышление при малом весе? о стоимости средств экстренной контрацепции? о лечении ИППП и почему девочке 13-15 лет нехорошо быть в обществе пьянейших мальчиков (мужчин!!) на 3-4 года старше?? что за комедия тут происходит?