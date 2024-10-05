Глава Levi's призвал не стирать джинсы в стиральной машине

Чарльз Берг не стирает свою пару уже десять лет

05 октября 2024, 11:46, ИА Амител

Джинсы Levi's / Фото: unsplash.com

Глава бренда одежды Levi's Чарльз Берг назвал ошибкой стирку джинсов в стиральной машине, пишет New York Post.

По его словам, ткань из денима нельзя стирать после каждой носки – от этого она быстро теряет в качестве и внешнем виде.

Сам Берг не стирал свою пару штанов уже 10 лет. В случае появления пятен он стирает их точечно, а при необходимости – принимает душ прямо в джинсах.