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Глава Levi's призвал не стирать джинсы в стиральной машине

Чарльз Берг не стирает свою пару уже десять лет

05 октября 2024, 11:46, ИА Амител

Джинсы Levi's / Фото: unsplash.com
Джинсы Levi's / Фото: unsplash.com

Глава бренда одежды Levi's Чарльз Берг назвал ошибкой стирку джинсов в стиральной машине, пишет New York Post.

По его словам, ткань из денима нельзя стирать после каждой носки – от этого она быстро теряет в качестве и внешнем виде.

Сам Берг не стирал свою пару штанов уже 10 лет. В случае появления пятен он стирает их точечно, а при необходимости – принимает душ прямо в джинсах.

"Если я вспотел или что-то в этом роде, и они станут совсем грязными, я просто зайду в душ, помоюсь сам и постираю их вот так", – сказал он.

советы эксперта

Комментарии 13

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Гость

12:10:48 05-10-2024

да кто же сомневался то что они там все свиньи на своем гнилом западе))))

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Гость

12:21:21 05-10-2024

А я вчера джинсы как раз постирал. Вон лежат, досыхают.
Как жить теперь?

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Гость

12:47:04 05-10-2024

*Картинка с котиком, который делает "буэээ"*

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Борис

13:04:21 05-10-2024

Почему мы непобедимы

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Гость

13:49:51 05-10-2024

Хм-м-м. Принимать душ в джинсах... Затейливый мужик! Всю жизнь стираем джинсы в машинке и ничего особенного с ними не происходит. Есть даже специальные режимы для денима. С другой стороны, мало кому придет в голову носить одни штаны по 10 лет, хотя Levi's хороший бренд.

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Гость

17:53:46 05-10-2024

Гость (13:49:51 05-10-2024) Хм-м-м. Принимать душ в джинсах... Затейливый мужик! Всю жи... А я ношу
У меня их много. Очень

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Элен без ребят

14:24:09 05-10-2024

АМИК, пора открывать рубрику "Хозяйкам на заметку"))

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Гость

14:46:56 05-10-2024

фу, эти чушки европейцы. О Не мыться по 10 лет и выплескивать фекалии из окна - вот их традиция. А! еще в тубз за шторы ходить.

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Шинник

15:11:09 05-10-2024

на Ютюбе посмотрел видео о персидском ковре коричневого цвета который не стирали 60 лет.
Однако, после стирки оказалось что у него имеется рисунок...

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Доброжир

15:58:07 05-10-2024

Не стирайте джинсы Левис
А стирайте джинсы Ли

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Кузя Кузин

17:38:31 05-10-2024

А я как Ипполит , в паллььттеее, ну и конечно в джинсах и в валенках тоже принимаю дущщ!!))

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Олег

11:13:32 06-10-2024

Какие 10 лет? До санкций их ливайс носился года 3. Последние джинсы от них брал уже после санкций. Были поставки фиг знает откуда. Но в бывшем их фирменном магазине. Сдал покупку после 2 месяцев носки. Тупо порвались. Поэтому про 10 лет трындеть не стоит.

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Гость

08:59:15 07-10-2024

Те джинсы которые сейчас, одноразовые... Помню, в 80-е были Ливайс- ткань была такая плотная, что после стирки вручную с хозяйственным мылом в холодной воде их можно было мокрыми, не отжимая, прислонить к батарее... так ведь и сохли, а вокруг стёкшая лужа...

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