Глава Нижнего Тагила назвал избиение девочки детьми мигрантов "рядовым случаем"

Чиновник отметил, что и в его детстве в школах дрались, однако не уточнил, часто ли запинывали несколько мальчиков одну девочку безнаказанно

07 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев спустя полтора месяца прокомментировал избиение девочки двумя детьми мигрантов, назвав произошедшее "рядовым случаем, который просто раскрутили".

Напомним, 29 декабря двое братьев-подростков возле школы сначала ударили мальчика, а затем ударили в висок 11-летнюю девочку-сироту и "пинали ногами до одури", при этом, как отмечается, мать братьев стояла рядом, поощряла их действия и снимала происходящее на видео. После жестокого избиения девочка оказалась в больнице с тяжелыми травмами, в региональном СК возбудили дело.

Накануне Пинаев заявил, что избиение девочки, которое пытались замять местные чиновники, это просто рядовой случай, раскрученный в социальных сетях.

"Социальные сети – это помойка. Рядовое событие. Мы в школе дрались каждый день. Каждый день с фингалами приходили домой. Был детский конфликт и не более того. Раскрутили так", – отметил глава города и уточнил, что в раскрутке избиения виноваты украинцы.

Стоит отметить, что после появления информации об избиении в федеральных СМИ, замруководителя местного отделения полиции прокомментировал инцидент фразой: "Раздули из ничего". Это вызвало шквал критики. В итоге региональное МВД провело проверку и вынесло полковнику полиции строгий выговор за циничный комментарий.