Глава Нижнего Тагила назвал избиение девочки детьми мигрантов "рядовым случаем"
Чиновник отметил, что и в его детстве в школах дрались, однако не уточнил, часто ли запинывали несколько мальчиков одну девочку безнаказанно
07 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев спустя полтора месяца прокомментировал избиение девочки двумя детьми мигрантов, назвав произошедшее "рядовым случаем, который просто раскрутили".
Напомним, 29 декабря двое братьев-подростков возле школы сначала ударили мальчика, а затем ударили в висок 11-летнюю девочку-сироту и "пинали ногами до одури", при этом, как отмечается, мать братьев стояла рядом, поощряла их действия и снимала происходящее на видео. После жестокого избиения девочка оказалась в больнице с тяжелыми травмами, в региональном СК возбудили дело.
Накануне Пинаев заявил, что избиение девочки, которое пытались замять местные чиновники, это просто рядовой случай, раскрученный в социальных сетях.
"Социальные сети – это помойка. Рядовое событие. Мы в школе дрались каждый день. Каждый день с фингалами приходили домой. Был детский конфликт и не более того. Раскрутили так", – отметил глава города и уточнил, что в раскрутке избиения виноваты украинцы.
Стоит отметить, что после появления информации об избиении в федеральных СМИ, замруководителя местного отделения полиции прокомментировал инцидент фразой: "Раздули из ничего". Это вызвало шквал критики. В итоге региональное МВД провело проверку и вынесло полковнику полиции строгий выговор за циничный комментарий.
12:07:04 07-02-2024
"В итоге региональное МВД провело проверку и вынесло полковнику полиции строгий выговор за циничный комментарий." - а надо было вместе с мером вышвыривать этих горе-чиновников с должностей
12:19:31 07-02-2024
Рядовой случай... нет, это неприемлемо и ненормально, когда происходят драки и избиения!
12:20:07 07-02-2024
не знаю как в Нижнем Тагиле, в Барнауле в Индустриальном районе в школе редко дрались в 80е. Где этот мэр и с кем учился большой вопрос
08:26:41 08-02-2024
гость (12:20:07 07-02-2024) не знаю как в Нижнем Тагиле, в Барнауле в Индустриальном рай... Как где? На "малолетке", вот где, наверное. Вот там точно каждый день драки.
12:21:50 07-02-2024
Может диаспора им отстегивает?
12:25:29 07-02-2024
Заметьте что если бы избили мигранта то по другому бы уже писали.
12:30:08 07-02-2024
Очень хотелось бы что бы с ним самим почаще происходили такие "рядовые" случаи. Ничего же страшного в этом он не увидел.
12:37:46 07-02-2024
А что по вашему этот персонаж, замотивированый всеми диаспорами Тагила, мог ответить ? Рубить сук, на котором сидишь ???
12:59:44 07-02-2024
идиот
13:32:02 07-02-2024
Гость (12:59:44 07-02-2024) идиот... ---Ну почему идиот. От местных --Впрочем, поведению мэра есть объяснение. Поскольку в дело вмешалась сразу диаспоры, и пытались явно оправдать действия малолетних хулиганов, поскольку самый влиятельный человек в городе (это по мнению местной прессы, кстати) глава местной полиции Ибрагим Абдулкадыров, то мэр, вероятно прислушался к мнению столь уважаемых людей. И да, согласился, что ничего такого страшного не случилось.
13:26:08 07-02-2024
Гнать таких меров, позор ЕР и власти
13:28:32 07-02-2024
Видимо крутые родители у этих мальчиков.
14:40:44 07-02-2024
А что у нас уже каждый день мигранты бьют девочек в школе,раз это уже стало рядовым случаем?
16:13:42 07-02-2024
А где депутаты Гос. думы и остальные? Как отреагировали? Никак? Так самим следует делать выводы и собирать подписи за отставку полицаев, депутатов, мера! Сегодня они девочку отмутузили до одури, а завтра их толпой .. и что дальше??? Страна чья??? Скоро в немцев превратимся с их толерантностью.
16:36:00 07-02-2024
Вышвырнуть на историческую родину этих детей вместе с родителями
10:35:19 08-02-2024
Любовь (16:36:00 07-02-2024) Вышвырнуть на историческую родину этих детей вместе с родите... После отсидки в "Полярном волке".
02:38:04 08-02-2024
Я училась в Советской школе 50 лет назад, в школе было много цыганских детей, но драк не было никогда! За малейшее физнасилие наказание следовало незамедлительно! Не слышала никогда о постоянных драках в школах, ни от знакомых, ни от детей, внуков! Откуда взялся этот чиновник, из каких трущоб?
10:42:39 08-02-2024
Фрези (02:38:04 08-02-2024) Я училась в Советской школе 50 лет назад, в школе был... В 5-м классе в 1978 году мы составляли список, кто сильнее. Если кто то был не согласен с определенным ему местом, шли за школу драться с соперниками, по взаимному желанию, если никто не уступал. И девчонок в это не посвящали. Также считалось неприемлемым драться при девочках.
10:44:59 08-02-2024
Главу Тагила вместе с Абдулкадыровым в Тагил на зону.
11:53:50 28-02-2024
Когда у господина пинаева, запинают его ребёнка, мигранты, по другому же музыка заиграет. Проблема в том, что детишки депутатов не пересекаются с мигрантами