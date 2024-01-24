На Алтае ребенка постоянно избивают в школе. СК начал проверку
В соцсетях сообщили, что мальчика всегда оскорбляют и бьют, а на прошлой неделе его избили толпой
24 января 2024, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае СК начал доследственную проверку после жалобы жительницы на избиение несовершеннолетнего ребенка в школе.
Как ранее сообщил "Банкфакс", мальчик обучается в Войковской среднеобразовательной школе в селе Усть-Порозиха Шипуновского района. Тетя ребенка рассказала, что над ним постоянно издеваются другие дети, при этом администрация учреждения якобы бездействует.
По словам женщины, мальчика всегда оскорбляют и бьют, а на прошлой неделе его избили толпой.
"В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства, а также дать юридическую оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ ("Истязание")", – рассказали в ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах.
17:04:45 24-01-2024
Должны быть строгие меры. не хотят отстать по хорошему, значит по-плохому надо, приблизился на пол метра - на зону
17:10:04 24-01-2024
МатьВаша (17:04:45 24-01-2024) Должны быть строгие меры. не хотят отстать по хорошему, знач... Онижедети их наказывать нельзя
17:29:17 24-01-2024
«Бог создал людей сильными и слабыми. А Сэмюэл Кольт сделал их равными».
17:36:09 24-01-2024
В школе вы его сможете оберечь. А дальше, в шараге, армии, на работе, от жены спасти ...??? У нас в школе был один терпила, в 80е, пока не пошёл в качалку и не решился на удар, так его и дрюкали все. А как исправится всю чушь местную перепорол.
19:18:49 24-01-2024
Гость (17:36:09 24-01-2024) В школе вы его сможете оберечь. А дальше, в шараге, армии, н... Чушь минусует?
12:05:31 25-01-2024
Гость (17:36:09 24-01-2024) В школе вы его сможете оберечь. А дальше, в шараге, армии, н... а девочкам как быть? тоже в качалку?
17:39:12 24-01-2024
"Юный друг, всегда будь юным, Ты взрослеть не торопись, Будь веселым, дерзким, шумным! Драться надо — так дерись!"
05:39:21 25-01-2024
Черепаха Тортилла (17:39:12 24-01-2024) "Юный друг, всегда будь юным, Ты взрослеть не торопись, Будь... Много детей не уверенных в себе, тихих спокойных по сути своей. А драться нужна злость и агрессия, страх непомошник увы. Да и я так поняла там толпа целая. Не смог бы с ними справиться сам то.
19:41:19 24-01-2024
А учителя опять делают вид, что ничего не замечают?
06:29:20 25-01-2024
У Бога, можно найти почему так происходит, в этой школе в детей, которые занимаются терроризмом и учителей, вселились демоны.