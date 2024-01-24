На Алтае ребенка постоянно избивают в школе. СК начал проверку

В соцсетях сообщили, что мальчика всегда оскорбляют и бьют, а на прошлой неделе его избили толпой

24 января 2024, 17:00, ИА Амител

Машина Следственного комитета / Фото: amic.ru

В Алтайском крае СК начал доследственную проверку после жалобы жительницы на избиение несовершеннолетнего ребенка в школе.

Как ранее сообщил "Банкфакс", мальчик обучается в Войковской среднеобразовательной школе в селе Усть-Порозиха Шипуновского района. Тетя ребенка рассказала, что над ним постоянно издеваются другие дети, при этом администрация учреждения якобы бездействует.

По словам женщины, мальчика всегда оскорбляют и бьют, а на прошлой неделе его избили толпой.

"В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства, а также дать юридическую оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ ("Истязание")", – рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах.