Глава Подмосковья рассказал, что могут построить на месте "Крокуса"

Вопрос реконструкции также обсуждался

07 июня 2024, 07:35, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

На месте "Крокус Сити Холла", где произошел теракт, могут построить памятный сквер. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залезать в чужую собственность", – сказал Воробьев.

Он добавил, что позиция общественности заключается именно в строительстве сквера.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. В зал ворвались мужчины в камуфляже, расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. В результате погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" сгорел.