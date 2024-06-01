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Потерпевшими при теракте в "Крокусе" признали свыше 1700 человек

По делу допросили более 800 свидетелей

01 июня 2024, 22:45, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru
"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" признали свыше 1700 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда в отношении четырех обвиняемых.

Также по делу допросили более 800 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Кроме того, было выполнено более 65 осмотров мест происшествия и назначено свыше 650 различных судебных экспертиз.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В его результате погибли 145 человек.

В мае стало известно, что суд по ходатайству следствия продлил арест четырех фигурантов уголовного дела о теракте.

Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 2

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Гость

06:07:15 02-06-2024

Привет таджикам и миграционным специалистам

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Гость

12:15:08 02-06-2024

Гость (06:07:15 02-06-2024) Привет таджикам и миграционным специалистам... У тожероссиянинов телефоны отнять, чтобы не минусовали

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