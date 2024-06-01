Потерпевшими при теракте в "Крокусе" признали свыше 1700 человек

По делу допросили более 800 свидетелей

01 июня 2024, 22:45, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" признали свыше 1700 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда в отношении четырех обвиняемых.

Также по делу допросили более 800 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Кроме того, было выполнено более 65 осмотров мест происшествия и назначено свыше 650 различных судебных экспертиз.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В его результате погибли 145 человек.

В мае стало известно, что суд по ходатайству следствия продлил арест четырех фигурантов уголовного дела о теракте.