В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке

Ранее о возможной отставке со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщила газета "Коммерсантъ"

31 мая 2024, 22:36, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: t.me/khorokhordin

Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила, что не комментирует слухи о его возможной отставке. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.

"Мы не комментируем такие слухи. Глава Республики Алтай продолжает работать. Сегодня у него прошла встреча с руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества", где, в частности, были подведены итоги первого года работы фонда", – сказал он.

Ранее о возможной отставке со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщила газета "Коммерсантъ". По его словам, это якобы может произойти в ближайшее время.