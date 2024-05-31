В администрации главы Алтая опровергли слухи о его возможной отставке
Ранее о возможной отставке со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщила газета "Коммерсантъ"
31 мая 2024, 22:36, ИА Амител
Пресс-служба главы Республики Алтай Олега Хорохордина заявила, что не комментирует слухи о его возможной отставке. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.
"Мы не комментируем такие слухи. Глава Республики Алтай продолжает работать. Сегодня у него прошла встреча с руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества", где, в частности, были подведены итоги первого года работы фонда", – сказал он.
Ранее о возможной отставке со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщила газета "Коммерсантъ". По его словам, это якобы может произойти в ближайшее время.
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