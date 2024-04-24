Губернатор Республики Алтай Хорохордин подвел итоги работы правительства

28 депутатов приняли его отчет, шестеро – отказались

24 апреля 2024, 14:14, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: t.me/khorokhordin

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подвел итоги работы правительства за пятилетний срок. Об этом сообщает "Коммерсант".

Подведение итогов пятилетки Олега Хорохордина заняло около 75 минут. Глава региона напомнил депутатам, что собственные доходы консолидированного бюджета выросли с 6,3 млрд рублей в 2018 году до 14,86 млрд в 2023-м. Республика стала лидером в Сибири по качеству управления региональными финансами. Объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился в полтора раза, достигнув 83,1 млрд рублей.

Был построен 21 детский сад на 2360 мест, поддержаны 123 проекта в сельском хозяйстве на 648 млн рублей, в сфере туризма поступления выросли до 818 млн рублей в 2023 году.

Представители "Единой России" и "Родины" в Госсобрании поддержали отчет. Депутаты от оппозиции раскритиковали его. Они указали на нерешенные проблемы с оборотом твердых коммунальных отходов и срыв сроков строительства социальных объектов.

Олег Хорохордин не согласился с критикой и подчеркнул, что реализация "мегапроектов" в пользу местных социально ориентированных решений необходима для развития региона.

28 депутатов приняли отчет губернатора, шестеро проголосовали против.