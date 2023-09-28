Глава Республики Алтай отозвал законопроект о "слиянии с Алтайским краем"

Олег Хорохордин пояснил, что никакого слияния не предполагалось, однако некоторые лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса

28 сентября 2023, 13:46, ИА Амител

Фото: vk.com/olegkhorokhordin

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отозвал поправки в Конституцию региона после обращения от местной Общественной палаты и острой реакции местных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне в регионе разгорелся спор вокруг проекта конституционного закона "О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай", который Хорохордин внес на рассмотрение парламента. Общественники указали, что из Конституции "изымаются все упоминания территориальной целостности", в результате может начаться отторжение части территории "вплоть до поглощения под Алтайский край".

Хорохордин отметил, что отдельные лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса и даже ставить под сомнение статус Республики Алтай.

"Некоторые из них намеренно вводят людей в заблуждение, подменяют понятия, распространяют информацию, не соответствующую действительности. Неоднократно говорил и повторю еще раз: я, как и большинство наших жителей, выступаю за сохранение статуса Республики Алтай. Считаю недопустимыми попытки обострения чувствительных для наших жителей вопросов, поэтому направил в Государственное Собрание – Эл Курултай документ об отзыве указанного законопроекта и снятии данного вопроса с повестки парламентского заседания", – написал Хорохордин.

Глава региона подчеркнул, что любая информация о возможном объединении регионов – слухи, не имеющие под собой никаких оснований.