Глава Республики Алтай отозвал законопроект о "слиянии с Алтайским краем"
Олег Хорохордин пояснил, что никакого слияния не предполагалось, однако некоторые лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса
28 сентября 2023, 13:46, ИА Амител
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отозвал поправки в Конституцию региона после обращения от местной Общественной палаты и острой реакции местных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Накануне в регионе разгорелся спор вокруг проекта конституционного закона "О внесении поправок в Конституцию Республики Алтай", который Хорохордин внес на рассмотрение парламента. Общественники указали, что из Конституции "изымаются все упоминания территориальной целостности", в результате может начаться отторжение части территории "вплоть до поглощения под Алтайский край".
Хорохордин отметил, что отдельные лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса и даже ставить под сомнение статус Республики Алтай.
"Некоторые из них намеренно вводят людей в заблуждение, подменяют понятия, распространяют информацию, не соответствующую действительности. Неоднократно говорил и повторю еще раз: я, как и большинство наших жителей, выступаю за сохранение статуса Республики Алтай. Считаю недопустимыми попытки обострения чувствительных для наших жителей вопросов, поэтому направил в Государственное Собрание – Эл Курултай документ об отзыве указанного законопроекта и снятии данного вопроса с повестки парламентского заседания", – написал Хорохордин.
Глава региона подчеркнул, что любая информация о возможном объединении регионов – слухи, не имеющие под собой никаких оснований.
13:56:14 28-09-2023
Не хочет значит в "родную гавань" ? Хорошо ...
14:10:40 28-09-2023
Гость (13:56:14 28-09-2023) Не хочет значит в "родную гавань" ? Хорошо ...... Какие проблемы? Они отозвали, а наш край должен инициировать вхождение в Республику Алтай. Гавань-то одна.)))
14:31:26 28-09-2023
Гость (14:10:40 28-09-2023) Гость (13:56:14 28-09-2023) Не хочет значит в "родную ... Пойдёшь возвращать ?
14:36:33 28-09-2023
Лучше быть королем в маленьком селе чем официантом в большом городе
14:53:59 28-09-2023
Караул! Кормушку отбирают! Примерно так.
15:14:22 28-09-2023
если не предполагалось и шум подняли бузотеры, то зачем отзывать?
15:51:57 28-09-2023
Статус Республики явно мешает объединению, значит, нужно на федеральном уровне уравнять республики в правовом поле с обычными регионами, чтобы финансирование было такими же, как во всех регионах. Горный Алтай - очень уязвимое место для националистических настроений. Там обосновалась группа одержимых шовинистов. Она не дает нормально работать всем ветвям власти в регионе. Но их немного, поэтому пасовать перед ними - себя не уважать. Необходим референдум единый Алтайского региона и республики Алтай. ЕДИНЫЙ. Пусть люди сами решат - объединяться регионам или нет. Не власть решает, а референдум. И пусть потом эти "активисты" горноалтайские пойдут против результатов референдума....Всё должно быть по закону.
15:53:08 28-09-2023
Хорохордину явно понравилось быть в кресле главы республики. А ведь кресло-то может и сломаться.
15:55:43 28-09-2023
И чем может помочь фиктивное слияние? Республика на сплошных дотациях как была, так и осталась. А что поделать, горная курортная зона, а зимой морозы.
15:59:17 28-09-2023
Вообще нет никакого чувствительного вопроса в Г. Алтае, Хорохордин явно преувеличивает. Чиновники алтайцы бузотёрят, не хотят лишиться кормушки. Ором орут, угрожают протестами, но это все буря в стакане. Хорошую проверочную комиссию федеральную в этот регион - и всё успокоится, разбегутся. Коррупция среди чиновников там - ещё та, особенно в земельных отношениях.
16:14:30 28-09-2023
гость (15:59:17 28-09-2023) Вообще нет никакого чувствительного вопроса в Г. Алтае, Хоро... Да, именно так! Хорошую проверочную комиссию, а также уменьшение федерального финансирования. Всего ничего, сами запросятся в край
16:57:25 28-09-2023
Гость (16:14:30 28-09-2023) Да, именно так! Хорошую проверочную комиссию, а также уменьш... Вообще несправедливо, когда республики претендуют на большее, по сравнению с остальными регионами, финансирование. Люди должны быть одинаковы в правах, что в республике, что в крае
19:02:50 28-09-2023
гость (16:57:25 28-09-2023) Вообще несправедливо, когда республики претендуют на больше... два вышеотписавшехся д...а - это сила
16:45:01 28-09-2023
Никогда не просились в Алтайский край. Никогда, и сейчас не запросятся и будущем тоже. Успокойтесь Алтай, не очень то и обидел вас феодальный центр, ежегодно губернатор ездил на поклон в Кремль, мирного деньжат таскает. Руки прочь от Горного Алтая, прочь. После ваших турпоездок, до сих пор грязь выгребают, научитесь мусор за собой убирать. Живёте рядам, а плюёте на нас словно из Европы. Катайтесь по степи никто и звать не станет.
17:27:09 28-09-2023
гость (16:45:01 28-09-2023) Никогда не просились в Алтайский край. Никогда, и сейчас не ... А можно как-то более четко выражаться? Ничего же не понять, сплошные лозунги.
17:48:42 28-09-2023
гость (16:45:01 28-09-2023) Никогда не просились в Алтайский край. Никогда, и сейчас не ... А сейчас запроситесь! Лишат вас дотаций, отрежут от краевой электросети (нас, жителей края уже заставили платить за потребляемое вами электричество, давно ИЗ-ЗА ВАС ПОВЫСИЛИ ТАРИФ НАМ, сидите на нашей шее). Посмотрим, как сами заработаете на своё содержание))) Да власти ваши хорошо бы проверить на предмет коррупции, поводов достаточно.
19:03:52 28-09-2023
Гость (17:48:42 28-09-2023) гость (16:45:01 28-09-2023) Никогда не просились в Алт... типичный люмпен, на шее которого все сидят
18:07:31 28-09-2023
гость (16:45:01 28-09-2023) Никогда не просились в Алтайский край. Никогда, и сейчас не ... Отвечаю шовинистам и сектантам тем же: прочь из России совсем, раз идете против интересов страны. К сожалению, Горный Алтай стал настоящей сектой - стремится обособиться, и делают это националисты.
18:28:40 28-09-2023
гость (16:45:01 28-09-2023) Никогда не просились в Алтайский край. Никогда, и сейчас не ... --- Руки прочь от Горного Алтая, прочь. После ваших турпоездок, до сих пор грязь выгребают ---- По ходу это один из бузотёров и пишет. Туризм в Республике Алтай является одной из основных отраслей экономики региона, а также важным источником дохода. Ежегодно на Алтай приезжает до 1 млн туристов. Умножьте это на среднюю цену путёвки и всё поймете сами.
19:04:53 28-09-2023
Гость (18:28:40 28-09-2023) гость (16:45:01 28-09-2023) Никогда не просились в Алт... Присосаться захотелось? В крае порядок наведите сначала, дармоеды. В республике уровень жизни повыше будет
20:20:18 28-09-2023
гость (16:45:01 28-09-2023) Никогда не просились в Алтайский край. Никогда, и сейчас не ... Недавно на Дзене попалось видео: семья из Новосибирска приехала в Барнаул и осматривает достопримечательности в центре. Пройдя пешком от гостиницы до Оби отметили, как в Барнауле чисто по сравнению с Н-ском. Надо сказать, что они ходили не рано утром, когда только что провели уборку дворники, а днём. Поэтому можно утверждать, что барнаульцы бережно относятся к своему городу и не мусорят на улицах. Так что оставьте свои грязные инсинуации при себе, беспокойные республиканцы, и не сочиняйте небылицы про культурных жителей Алтайского края!