В Республике Алтай общественники боятся слияния с краем после изменения Конституции

Активистов беспокоит, что из документа изымаются все упоминания территориальной целостности региона

26 сентября 2023, 21:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай разгорелся спор вокруг поправок в Конституцию субъекта, которые внес на рассмотрение местного парламента глава региона Олег Хорохордин. Как сообщает "Банкфакс", активистов беспокоит, что из нее изымаются все упоминания территориальной целостности региона.

В частности, общественник Евгений Соколов задался вопросом, к чему нужны именно эти поправки. По его словам, в результате может начаться отторжение части территории в пользу соседних регионов.

"Вплоть до поглощения под Алтайский край", – написал он.Представители сайта "Объясняем.рф" отметили, что меняют Конституцию исключительно для приведения ее в соответствие с федеральной Конституцией. На то же указал и пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

При этом общественники не успокоились. В частности, Аруна Арна, называющая себя "народным кандидатом" в главы республики, записала видео, в котором придерживается варианта Соколова. Она призвала депутатов не "дать присоединить республику к другому региону".