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В Республике Алтай общественники боятся слияния с краем после изменения Конституции

Активистов беспокоит, что из документа изымаются все упоминания территориальной целостности региона

26 сентября 2023, 21:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай разгорелся спор вокруг поправок в Конституцию субъекта, которые внес на рассмотрение местного парламента глава региона Олег Хорохордин. Как сообщает "Банкфакс", активистов беспокоит, что из нее изымаются все упоминания территориальной целостности региона.

В частности, общественник Евгений Соколов задался вопросом, к чему нужны именно эти поправки. По его словам, в результате может начаться отторжение части территории в пользу соседних регионов.

"Вплоть до поглощения под Алтайский край", – написал он.Представители сайта "Объясняем.рф" отметили, что меняют Конституцию исключительно для приведения ее в соответствие с федеральной Конституцией. На то же указал и пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

При этом общественники не успокоились. В частности, Аруна Арна, называющая себя "народным кандидатом" в главы республики, записала видео, в котором придерживается варианта Соколова. Она призвала депутатов не "дать присоединить республику к другому региону".

Алтайский край Политика Республика Алтай

Комментарии 17

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Гость

22:11:33 26-09-2023

Целостность не нарушится. Возьмём Республику Алтай целиком!

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гость

22:39:46 26-09-2023

Опять выскочили эти активисты. Их немного, но такие назойливые. Эта активность уже граничит с национализмом. Большинству населения Горного всё равно, с кем жить, как и жителяи Алтайского края. Очень бы хотелось, чтобы оба региона были вместе, как когда-то.

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Гость

06:05:32 27-09-2023

гость (22:39:46 26-09-2023) Опять выскочили эти активисты. Их немного, но такие назойлив... а может не стоит выдавать свои личные хотелки за мнение жителей другого региона?

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Гость

22:51:47 26-09-2023

В СССР в Алтайском крае, включая Республику ШКиД , был один старший и два генерал-майора. Генерал-майор МВД и начальник БВВАВЛ , тоже генерал-майор . И полный порядок. Сейчас старших двое, свиты две. Генералов с адьютантами, как у дурака махорки . И с порядками, всё напутано.

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Гость

23:10:36 26-09-2023

Это ж сколько .... от кормушки бюджетной будет отодвинуто!

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Гость

23:15:56 26-09-2023

Боятся только чиновники, которых отлучат от кормушек, да местные "князьки"

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Гость

06:08:03 27-09-2023

Абсолютно бредовая затея, на фоне развития Республики. И зачем жителям Республики чемодан без ручки в виде Алтайского края? А вот примазаться к распилу федеральных денег на развитие туризма рады в крае будут многие.

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Гость

06:39:01 27-09-2023

Присоединять целиком! Хватит, поиграли в самостоятельность. Тут уже сепаратизмом повеяло.

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Гость

09:08:53 27-09-2023

Гость (06:39:01 27-09-2023) Присоединять целиком! Хватит, поиграли в самостоятельность. ... каким это сепаратизмом? Они из страны уходить не собираются, а без Алтайского края Республика Алтай обойдется, нечего самому нищему региону в стране лезть в регион, где бабки от туризма крутятся. Вон Хакасия то же отделилась в свое время от Кемеровской области и назад ее не тянет.

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Гость

10:20:35 27-09-2023

Гость (09:08:53 27-09-2023) каким это сепаратизмом? Они из страны уходить не собираются,... Ничего не перепутал? Хакассия всегда была автономией.

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ыть

09:40:51 27-09-2023

Существование каких-либо республик внутри России - это бомба замедленного действия, первый шаг к сепаратизму. Когда СССР развалился он развалился на республики, которые были сформированы по национальному признаку как раз таки. Надо быть "альтернативно мыслящим", чтобы этого не понимать. В перспективе все республики надо упразднить, регионы должны формироваться по хозяйственно-экономической целесообразности. В республике Алтай большинство населения составляют русские, а не алтайцы. В составе Алтайского края есть Немецкий национальный район, где русских тоже большинство, но и значительная часть немцев. Им сделали район. Раньше в составе Алтайского края был Горно-Алтайский автономный округ, потому что все понимали, что республика для алтайцев, которых меньше 100 тысяч это слишком жирно. Смешно, когда оттуда доносится вой, что туда вливают кучу денег на развитие туризма, а Алтайский край хочет примазаться. Республика как была дотационной так и остается, так же как и Алтайский край. Общественники республики все на зарплате у республиканских чинуш, которые ооочень не хотят присоединения к Алтайскому краю, так как кого-то от кормушки отодвинут, а кого-то и вовсе пнут под зад. Экономически выгодно присоединение республики к краю, даже несмотря на дотационность обоих, на одних чиновниках экономия громадная выйдет. Все это давно уже считали и обосновывали. Мешают только республиканские чинуши и шовинистически настроенные алтайцы.

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Гость

10:13:00 27-09-2023

ыть (09:40:51 27-09-2023) Существование каких-либо республик внутри России - это бомба... Вы абсолютно правы! Упразднить республики в СССР было в планах Сталина. Не успел... к сожалению. Вот когда была заложена бомба, приведшая к нынешней ситуации. Теперь внутри страны просто необходимо устранить все национальные республики, все субъекты должны быть просто территориями, губерниями, областями, краями. Никакого национализма - во избежание сепаратизма.

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Гость

10:23:57 27-09-2023

ыть (09:40:51 27-09-2023) Существование каких-либо республик внутри России - это бомба... "В перспективе все республики надо упразднить, регионы должны формироваться по хозяйственно-экономической целесообразности" В ТОЧКУ! Границы регионов должны формироваться по хозяйственно-экономическим признакам, а не по политическим, иначе, когда-нибудь рванёт национализм.

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гость

10:20:25 27-09-2023

Горный Алтай - пограничный с другим государством регион. Тут даже не должно быть никаких рассуждений. По периметру страны не должно быть республик, незачем наступать опять на грабли. Обязательно когда-нибудь вскроется здесь националистический нарыв, ну, и зачем стране это нужно? Однозначно нужно соединить 2 региона. Это выгодно и экономически, и территориально стране. А националистам горноалтайским нужно присесть и дышать ровно, а не идти против России.

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Гость

11:01:59 27-09-2023

Ельцинский суверинитет для траты огромных бюджетных денег и развития национализма ,давно пора произвести укрупнение регионов .

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Гость

11:39:57 27-09-2023

Калёным железом выжигать ростки национализма на пограничных окраинах России! И первый шаг - полное присоединение Республики Алтай к Алтайскому краю, как и было при мудрых Генсеках.

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Гость

11:54:04 28-09-2023

Лучше умру, чем позволю краю поглотить Республику Алтай. Не для того отцы и матери трудились в 90ые

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