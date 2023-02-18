Бывший депутат оценил идею объединения Алтайского края с Новосибирской областью

Владислав Вакаев считает, что Барнаул сейчас развивается более успешно, чем Новосибирск

18 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Бывший депутат Алтайского Заксобрания, управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев прокомментировал идею присоединения Алтайского края к Новосибирской области. Своими соображениями на этот счёт он поделился в телеграм-канале.

Ранее с такой инициативой выступил экс-кандидат на пост губернатора края Андрей Крылов. Он счёл "логичным" объединить эти два региона, так как они "исторически тесно связаны". Да и Новосибирской области будет по карману улучшить уровень жизни соседа, утверждал он. Крылов также отмечал, что этот вопрос нужно поднять на общественное обсуждение, а голосование провести в день выборов губернатора в 2023 году.

Вакаев счёл, что главной целью такого предложения был пиар. Но всё же признал: "Как бы ни была абсурдна эта идея, она даёт повод затронуть действительно интересные вещи, поняв как прошлое, так и будущее нашего региона".

"Давайте признаем, что решение советской власти о создании самостоятельного субъекта – Алтайского края, фактически спасло Барнаул от превращения в глубоко депрессивный провинциальный город. Ведь не секрет, что в начале ХХ века Барнаул стал проигрывать конкурентную борьбу молодому, но динамично развивающемуся Новосибирску... Формирование Западно-Сибирского края со столицей в Новосибирске только усугубило эти негативные для нас тенденции. Ещё пару десятков лет и Барнаул мог бы превратиться в населённый пункт, подобный Камню-на-Оби – некогда один из богатейших и процветающих городов Сибири", – написал Вакаев.

По его словам, статус административного центра дал Барнаулу возможность получить развитую систему образования и науки, здравоохранения, культуры, промышленности и так далее. "Соответственно, ликвидация Алтайского края сегодня автоматически означает стремительную деградацию краевого центра. И, наоборот, дополнительные возможности для развития Новосибирска", – утверждает экс-депутат.

Вакаев также выразил мнение, что в последние несколько лет Барнаул "развивается более успешно, чем Новосибирск, который начинает "проседать".

"Главная причина этого – промышленность. У нашего северного соседа она отодвинута на второй план, уступив место сфере услуг. Да, в 90-е и начале 2000-х годов статус главного "посредника" Сибири давал Новосибирску большие возможности "снимать сливки" со своего выгодного положения. Теперь же всё встаёт на свои места. Именно промышленность вновь становится главным локомотивом развития городов. И в этом плане Барнаул, являющийся центром аграрного края, начинает стремительно набирать обороты. Если к этому добавить перспективы превращения столицы Алтайского края в важный логистический центр Южной Сибири, то можно сделать прогноз, что у Барнаула есть хороший шанс взять реванш у Новосибирска в ближайшем будущем. В этом свете идея об объединении выглядит как некий элемент борьбы между двумя регионами", – утверждает он.

Напоследок Вакаев отметил, что ему непонятно, зачем политик и бизнесмен Крылов "льёт воду на мельницу наших конкурентов". По его словам, с точки зрения алтайских избирателей такая идея "похожа на выстрел в собственную ногу".