Глава Роскачества рассказал, как повысить производительность в сфере розничной торговли
По его словам, нужно повышать престиж отрасли и искать новые решения
29 апреля 2025, 08:14, ИА Амител
Производительность труда в России к 2030 году должна вырасти на 21%. План существенного роста эффективности труда разработал кабмин. Уже к маю профильные министерства должны представить свои программы повышения производительности и предложения по снятию административных барьеров, которые тормозят этот процесс.
Федеральный проект распространят на 40% предприятий несырьевых отраслей и на все организации социальной сферы. Увеличению эффективности труда в ретейле была посвящена и кросс-функциональная конференция, прошедшая в Москве. На площадке работал корреспондент Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, который пообщался с экспертами отрасли. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, как повысить производительность в сфере розничной торговли.
По его словам, прежде всего необходимо повышать престиж отрасли, чтобы сотрудники любого возраста понимали, что в этой отрасли можно самореализовываться и достигать действительно высоких результатов. При этом "необходимо создавать условия для эффективной, качественной, производительной работы в этом сегменте российской экономики", отметил Протасов.
"В первую очередь, конечно же, это нахождение новых способов, новых решений повышения производительности труда. Второе – это делать так, чтобы предприятия отрасли делились друг с другом наилучшими практиками. Ну и, конечно, третье – сформировалась, по сути, скамейка запасных для топ-менеджеров, то есть команда профессиональных людей на каждом звене торговой индустрии, которые могли бы брать на себя инициативу, могли бы действительно развивать торговую отрасль во благо потребителей страны", – сказал он.
08:20:56 29-04-2025
Повысить производительность в сфере продаж это как? Еще сильнее навязывать услуги? Или может законодательно прописать уголовное наказание за отказ совершить покупку? Единственный путь - повысить платежеспособность населения.
08:40:16 29-04-2025
это вот все потому что из каждой щели 30 лет правоведов выпускали.
как в древней греции, какие-нибудь фрики придумают какую-то теорию и все по нее поганят, натягивая сову на глобус, считая себя самыми умными, а всех вокруг идиотами.
сех этих римских правоведов давно нужно на завод отправлять.
и оставить юриста уголовные дела заполнять и оговоры печатать - все.
09:11:50 29-04-2025
Как можно повысить производительность там где не чего не производят-абсурд какой то
09:26:42 29-04-2025
он из бюджета ЗП получает или это коммерческая организация?
09:27:51 29-04-2025
зачем так сверкать своей профнепригодностью - непонятно.
16:55:42 29-04-2025
Элен без ребят (09:27:51 29-04-2025) зачем так сверкать своей профнепригодностью - непонятно. ... Это не просто профнепрегодность -это верх тупости то, что он говорит. Сам работаю в оптово-розничной торговле и то, что предлагает это "чудо" точно разрушит мою компанию. У них вообще хоть одна извилина есть в Минестерствах?