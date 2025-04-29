Глава Роскачества рассказал, как повысить производительность в сфере розничной торговли

По его словам, нужно повышать престиж отрасли и искать новые решения

29 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Максим Протасов / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Производительность труда в России к 2030 году должна вырасти на 21%. План существенного роста эффективности труда разработал кабмин. Уже к маю профильные министерства должны представить свои программы повышения производительности и предложения по снятию административных барьеров, которые тормозят этот процесс.

Федеральный проект распространят на 40% предприятий несырьевых отраслей и на все организации социальной сферы. Увеличению эффективности труда в ретейле была посвящена и кросс-функциональная конференция, прошедшая в Москве. На площадке работал корреспондент Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, который пообщался с экспертами отрасли. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, как повысить производительность в сфере розничной торговли.

По его словам, прежде всего необходимо повышать престиж отрасли, чтобы сотрудники любого возраста понимали, что в этой отрасли можно самореализовываться и достигать действительно высоких результатов. При этом "необходимо создавать условия для эффективной, качественной, производительной работы в этом сегменте российской экономики", отметил Протасов.

"В первую очередь, конечно же, это нахождение новых способов, новых решений повышения производительности труда. Второе – это делать так, чтобы предприятия отрасли делились друг с другом наилучшими практиками. Ну и, конечно, третье – сформировалась, по сути, скамейка запасных для топ-менеджеров, то есть команда профессиональных людей на каждом звене торговой индустрии, которые могли бы брать на себя инициативу, могли бы действительно развивать торговую отрасль во благо потребителей страны", – сказал он.