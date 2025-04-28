Специфический подход. Как крупные сети "заманивают" молодых россиян в ретейл

В Москве прошел всероссийский чемпионат розничных профессий, на котором собрались самые известные имена российского ретейла

28 апреля 2025, 19:48, ИА Амител

Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com

Каждый второй россиянин сейчас работает или когда-либо работал в ретейле, поэтому розничную торговлю без преувеличения можно назвать одним из локомотивов экономики страны. Об этом говорили участники и организаторы первого всероссийского чемпионата розничных профессий, который прошел в Москве.

За два дня на чемпионате не только выбрали лучших из числа кассиров, сборщиков заказов, товароведов и директоров магазинов, но и провели конференцию. На нее собрались самые известные имена российского ретейла, чтобы обсудить, в первую очередь, кадровые проблемы. Чем привлекать и удерживать сотрудников и как повысить производительность труда, у руководителей крупнейших российских сетей узнал корреспондент Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Первый всероссийский чемпионат розничных профессий собрал лучших сотрудников "Азбуки вкуса", "Спара", "Ашана" и Х5, в которую теперь входят не только федеральные "Пятерочка", "Чижик" и "Перекресток", но и региональные сети. В финал вышли 100 человек из двух десятков субъектов страны, представляющие четыре федеральные торговые сети. По словам замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова, главная задача этого чемпионата – повысить престиж профессий отрасли.

"Чемпионат – это не только возможность мотивировать наших сотрудников отрасли торговли, для того чтобы они становились все лучше и лучше. Это, безусловно, формат привлечения возможных работников для работы в наших замечательных торговых сетях и представительных конкурсах торговли, но и возможность поделиться навыками, инсайтами в том, в чем наши сети становятся все более технологичными, все более автоматизированными и направленными на нашего потребителя", – сказал он.

Ретейл – это уже не только торговля, говорят участники рынка. Розничные сети – это теперь и информационные технологии, логистика, курьерские услуги и даже производство. Если раньше торговые сети развивали собственные торговые марки, привлекая для этого сторонних производителей, то теперь все чаще берут эти процессы в свои руки. А это значит, что ретейлу нужны не только работники торговых залов, кассиры или сборщики заказов, но и технологи, инженеры, обвальщики мяса, пекари и многие другие.

Дефицит кадров в отрасли – больше миллиона человек, говорит Дмитрий Пучков, управляющий директор "Авито Работа", выступившего генеральным партнером и соорганизатором чемпионата.

"Одна из задач, которую мы ставим перед собой, – это популяризация этой сферы. Это честный рассказ о том, какая сейчас розничная торговля, какие процессы в ней происходят, это в некоторой степени избавление от стереотипов прошлого, это демонстрация того, что ретейл является очень технологичной отраслью, где место – это не только точка входа, куда человек может прийти без опыта, это место, где он может развиваться, постигать новые технологии и выстраивать карьеру многие годы", – пояснил он.

Отрасль сейчас нуждается в повышении престижа. Только так в нее можно привлечь не просто новые, но и молодые кадры. Поколению зумеров мало стабильной зарплаты, социального пакета, дружелюбной атмосферы в коллективе и карьерного роста. Им важны смыслы, ценности и то, что компания транслирует в мир.

Миссия теперь при выборе работодателя едва ли не на первом месте. И в "Икс пять" признают, что за годы существования компании методы привлечения кадров постоянно меняются, подстраиваясь под запросы потенциальных сотрудников, говорит менеджер направления "Молодежь и работа с вузами" в X5 Group Анастасия Брилевская.

"Поколение зумеров достаточно интересное и отличается от любых других поколений. И тут главное не навешивать им каких-то ярлыков, шаблонов о том, что они какие-то не такие, что они не умеют работать, что к ним нужен какой-то специфический подход. Если говорить о привлечении, то у нас есть масса различных инструментов, которыми мы пользуемся, – это как классические карьерные сайты, так и специальные программы, которые мы разрабатываем специально для этого поколения. Одна из наиболее ярких наших программ – Business Camp. Это наша программа погружения в X5, в ретейл, где мы рассказываем о том, что ретейл – это нечто большее, чем просто супермаркеты. Это огромная команда с различными направлениями бизнесов и брендов. Сейчас у нас более 20 брендов в группе компании X5 и более 300 профессий, где ребята могут реализовать себя. Причем как профессионально, так и творчески. Мы не ограничиваем их в этом плане", – рассказала она.

Первый российский чемпионат розничных профессий – шаг к введению новых стандартов в российском ретейле как в работе с покупателями, так и с сотрудниками. Новые технологии вводят новые стандарты в отрасли и требуют от работников новых знаний. А от работодателей – нового подхода к коллективам. По итогам чемпионата и проходивших в его рамках пленарных сессий его организаторы признали – новые стандарты уже задаются. Каждый день. И теперь важно, чтобы к этому присоединились все участники рынка. В следующем году в Москве хотели бы видеть в разы больше участников, в том числе и представителей региональных торговых сетей.