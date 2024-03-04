Глава "Ростеха" объяснил, почему "Армату" не используют на СВО

Ранее сообщали, что танк заметили в зоне спецоперации

04 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Танк Т-14 "Армата" / Фото: сайт Минобороны России

Российский танк Т-14 "Армата" превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО не будет использоваться из-за своей высокой стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Проще купить танки Т-90", – подчеркнул Чемезов.

По его словам, сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новое, более дешевое вооружение.

Ранее сообщали, что танки "Армата" начали применять в боевых действиях на СВО.