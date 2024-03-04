НОВОСТИОбщество

Глава "Ростеха" объяснил, почему "Армату" не используют на СВО

Ранее сообщали, что танк заметили в зоне спецоперации

04 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Танк Т-14 "Армата" / Фото: сайт Минобороны России
Танк Т-14 "Армата" / Фото: сайт Минобороны России

Российский танк Т-14 "Армата" превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО не будет использоваться из-за своей высокой стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Проще купить танки Т-90", – подчеркнул Чемезов.

По его словам, сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новое, более дешевое вооружение.

Ранее сообщали, что танки "Армата" начали применять в боевых действиях на СВО.

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НОВОСТИОбщество
СВО оружие

Комментарии 35

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Гость

13:04:32 04-03-2024

из-за своей высокой стоимости --- прикольно

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Гость

18:33:01 04-03-2024

Гость (13:04:32 04-03-2024) из-за своей высокой стоимости --- прикольно... 100 армат не стоит одной жизни бойца. Давайте тогда рогатками воевать, то вообще бесплатно будет

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Гость

08:33:10 05-03-2024

Гость (18:33:01 04-03-2024) 100 армат не стоит одной жизни бойца. Давайте тогда рогаткам... Бесплатно не получится нужна качественная резина для рогаток, а ее делают за границей, а у нас только резиновые калоши, но эта резина не годится для рогаточной системы.

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Влад

13:10:57 04-03-2024

Странное решение.а пррверить его на поле боя...и сделать еще лучше...

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Гость

13:14:39 04-03-2024

Зачем тогда его создавали если негде применять? Осваивали деньги? И что значит "проще купить Т-90"? Мы его не выпускаем? У кого покупать будем?

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Гость

13:30:56 04-03-2024

Гость (13:14:39 04-03-2024) Зачем тогда его создавали если негде применять? Осваивали де... Товарищь вы не волнуйтесь, всё идёт по плану

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Гость

13:49:24 04-03-2024

Гость (13:14:39 04-03-2024) Зачем тогда его создавали если негде применять? Осваивали де... Удивлю тебя, но Армия России не производит танки. Она их покупает у производителя.

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Владимир

17:29:07 04-03-2024

Гость (13:49:24 04-03-2024) Удивлю тебя, но Армия России не производит танки. Она их пок... Ну Чемезов тоже не армия, а грубо говоря производитель.

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Гость

08:34:47 05-03-2024

Владимир (17:29:07 04-03-2024) Ну Чемезов тоже не армия, а грубо говоря производитель.... Производители, находятся на фермах и конюшнях.

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Гость

13:28:54 04-03-2024

Пусть прокурорские себестоимость проверят

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Игорь

13:42:46 04-03-2024

И так каждую Госкорпорацию если тряхнуть - возглавляет придурок, занятый распилом бюджета.
Дорогая, блин, Армата.
Так нахрена она?

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Гость

17:27:50 04-03-2024

Игорь (13:42:46 04-03-2024) И так каждую Госкорпорацию если тряхнуть - возглавляет приду... Я в игре "Танки" тоже на дорогих танках реже играю, так как ремонт дорогой, кредитов списывают больше, чем выигрываешь.

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Сергей

13:43:07 04-03-2024

По словам Чемезова стоимость танка дороже жизни наших бойцов. Странная позиция🫤

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Гость

13:43:22 04-03-2024

Ну очень странное и абсолютно лишённое логики объяснение. Защита Отечества - это дорого ?!

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Гость

13:57:49 04-03-2024

Может его квартиру на торги выставить?! Тогда не на одну Армату хватит.

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Гость

14:16:02 04-03-2024

Раскудахтались ))) Все логично, во время ведения СВО гораздо выгодней произвести несколько более дешевых танков, чем один дорогой, хотя и более совершенный, производственные мощности не резиновые и загружены на полную.

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Гость

14:24:47 04-03-2024

Гость (14:16:02 04-03-2024) Раскудахтались ))) Все логично, во время ведения СВО гораздо... А для чего создали Армату? Где его использовать? Или мы решили на кого-то напасть если при СВО его не выгодно использовать?

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Гость

15:05:55 04-03-2024

Гость (14:24:47 04-03-2024) А для чего создали Армату? Где его использовать? Или мы реши... Танк , это прежде всего пушка и чем больше пушек на поле боя, тем ближе победа, а танки Армата в зоне СВО есть и будет еще больше, хотя актуальность танков не так велика как во времена ВОВ, одним из основных средств поражения противника стали дроны.

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Гость

14:47:04 04-03-2024

Гость (14:16:02 04-03-2024) Раскудахтались ))) Все логично, во время ведения СВО гораздо... Так это, камнями из пращи еще дешевле будет.

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Гость

15:57:35 04-03-2024

Гость (14:47:04 04-03-2024) Так это, камнями из пращи еще дешевле будет. ... Пушки, что у арматы, что у т90 и т80 приблизительно одинаковые (125 калибр), так что сравнение с пращей тут не подходит

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Sinar

14:40:32 04-03-2024

Если один может заменить десяток- то в бой.




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гость

15:13:54 04-03-2024

Хороший танк,просто Т-90 и Т-80 на СВО предпочтительней и пока да дешевле. Сейчас идут стволы "Коалиция" кидают точно на 70-80 км шарахают так ,что если коробка с бк то башню не найдёшь . На самом деле Арматку маленько переделывают подешевле и пошустрей. Всё идёт к направлению главного удара.

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Гость

08:38:06 05-03-2024

гость (15:13:54 04-03-2024) Хороший танк,просто Т-90 и Т-80 на СВО предпочтительней и п... Гость, не смотри телевизор, там правды нет. Почему вражеские машины лучше наших Лада - тазик?

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Гость

15:41:55 04-03-2024

На Рублёвка под дачу

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Гость

16:33:10 04-03-2024

Стесняюсь спросить, а разработали и изготовили Армату не за счет бюджета? Где деньги, Зин?

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Гость

18:18:49 04-03-2024

Гость (13:49:24 04-03-2024) Удивлю тебя, но Армия России не производит танки. Она их пок... Армия не может ПОКУПАТЬ вооружение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Владимир

18:31:20 04-03-2024

Ремонт т-90 проще и дешевле, чем у Арматы. Принципиально разные танки. Армата - это модель на будущее

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Гость

19:10:30 04-03-2024

Владимир (18:31:20 04-03-2024) Ремонт т-90 проще и дешевле, чем у Арматы. Принципиально раз... Что то подсказывает, будущее уже здесь

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Гость

18:40:43 04-03-2024

Следуя логике мышления г- на Чемезова этот танк создавали для проведения парадов и устрашения потенциальных противников озвучиванием его ТТХ,другого объяснения трудно сформулировать,ну и про жизни наших героев тоже как то не произносит сей господин ни слова,а ведь так нахваливали танк,мол супер броня,необитаемая башня и др. Ну что в итоге!? Почти 10 лет прошло с момента презентации,а где результат?


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Гость

20:44:12 04-03-2024

Гость (18:40:43 04-03-2024) Следуя логике мышления г- на Чемезова этот танк создавали дл... абрамс, леопард тоже думали, что суперброня, но стоило доехать до зоны поражения дроном и броня стала так себе. Тут вопрос - что лучше, 2 Т-90 или одна армата? И если Т-90 лучше, то использовать их. Тут всё логично. Оружие победы - тридцатьчетвёрка, а не пантера или тигр, в том числе и из-за простоты производства и ремонта.

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Сергей

19:09:07 04-03-2024

Круто! Во время Великой Отечественной делали все для фронта, все для победы. А сейчас для победы надо покупать.

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Гость

21:56:56 04-03-2024

Сергей (19:09:07 04-03-2024) Круто! Во время Великой Отечественной делали все для фронта,...
А у нас, как известно, нет ни войны, ни военного положения. Тогда люди защищали свою страну, а сейчас верхушка перекачиваеь бабло из бюджета в кошельки олигархов. Армата и Байкал яркие примеры этого распила.

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Гость

10:51:16 05-03-2024

Сергей (19:09:07 04-03-2024) Круто! Во время Великой Отечественной делали все для фронта,... Страна уже другая. Приватизированная. Чему тут удивляться?

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Гость

20:56:36 04-03-2024

Гость (14:24:47 04-03-2024) А для чего создали Армату? Где его использовать? Или мы реши... Его в серию не запустили, поэтому проще Т-90 производить! Танк хороший и выпускается с конвеера.

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Владимир

21:00:38 04-03-2024

.прошло время танков, нет смысла объяснять,-пора переходить на другие виды вооружения.

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