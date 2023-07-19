Танки "Армата" начали применять в боевых действиях на СВО

Несколько единиц участвовали в бою, после этого их вывели с передовой

19 июля 2023, 10:29, ИА Амител

Танк Т-14 "Армата" / Фото: сайт Минобороны России

Новейшие российские танки Т-14 "Армата" применялись в бою группировкой войск "Юг", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой", – пояснил собеседник.

Все необходимые испытания танка еще продолжаются. При этом, как уточняется, Т-14 уже поступил на вооружение подразделений Южного военного округа.

Стоит отметить, что до этого не сообщалось о применении "Арматы" именно в боевых действиях на СВО. Ранее amic.ru рассказал, что известно о новейшем танке и чем он хорош.