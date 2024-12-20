Глава РЖД поручил наградить сотрудников поезда, столкнувшегося с грузовым составом

Работники продемонстрировали высокий профессионализм, отметили в РЖД

20 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Глава РЖД Олег Белозеров поручил наградить сотрудников бригады пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Работники продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность на месте происшествия", – отметили в публикации.

Белозеров также предложил поощрить пассажиров, которые помогали проводникам эвакуировать людей из состава.

Напомним, 18 декабря пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая. В результате часть вагонов сошла с рельсов и опрокинулась.

В происшествии пострадал 31 человек, включая детей. 14 из них были госпитализированы. Через некоторое время движение поездов через станцию Княжая было восстановлено.