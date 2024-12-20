Глава РЖД поручил наградить сотрудников поезда, столкнувшегося с грузовым составом
Работники продемонстрировали высокий профессионализм, отметили в РЖД
20 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
Глава РЖД Олег Белозеров поручил наградить сотрудников бригады пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
"Работники продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность на месте происшествия", – отметили в публикации.
Белозеров также предложил поощрить пассажиров, которые помогали проводникам эвакуировать людей из состава.
Напомним, 18 декабря пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая. В результате часть вагонов сошла с рельсов и опрокинулась.
В происшествии пострадал 31 человек, включая детей. 14 из них были госпитализированы. Через некоторое время движение поездов через станцию Княжая было восстановлено.
09:40:49 20-12-2024
Мы двухэтажных вагонов даже не видели.
13:46:48 20-12-2024
Гость (09:40:49 20-12-2024) Мы двухэтажных вагонов даже не видели.... многие на них даже ездили. если что.