Выяснены подробности столкновения поездов в Мурманской области
СМИ: пострадали минимум 14 человек
18 декабря 2024, 22:25, ИА Амител
Пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая. По данным пресс-службы РЖД, авария произошла в 16:15 мск, когда пассажирский поезд прибыл на станцию. В результате столкновения с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.
Как сообщает Baza, в результате столкновения поездов пострадали как минимум 14 человек. Причиной аварии могла стать техническая неисправность грузового состава. По их данным, около 15:00 мск у грузового поезда произошел излом токоприемника.
Состав закрепили на месте, ожидая помощи, однако спустя час отказали тормоза, что привело к выкатыванию на другой путь и столкновению с пассажирским поездом.
В момент происшествия в пассажирском составе находилось 326 человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что к месту выехали спасатели и семь бригад скорой помощи.
Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
Кандалакшская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
03:23:58 19-12-2024
Надо же... Это то хвалебное РЖД. Которое учит всю Россию работать. Ставит заводы. Руководит оборотом грузов. Вот бы с них спросить по настоящему за такие аварии и за их работу. Грузы месяцами идут. Все стоит. Поезда бьются. Зато гонору. Как у богов. И правила перевозок как законы России. Пора уже пинками их правление разгонять. Как и Газпром за потоки. И Роснефть за танкеры. И сбер за инфляции и неподьемные ипотеки. Сколько терпеть то можно этих жлобов которые строят из себя не пойми что.
07:18:26 19-12-2024
Мэйсон (03:23:58 19-12-2024) Надо же... Это то хвалебное РЖД. Которое учит всю Россию раб... Других то жлобов нет
09:05:15 19-12-2024
Стрелочник виноват
09:25:20 19-12-2024
"Состав закрепили на месте" - по идее должно означать что закрепили башмаками. Если так то состав не должен был никуда поехать
Излом токоприемника - электровозы сдвоенные. Сломался один токоприемник - едь на другом
09:41:38 19-12-2024
Гость (09:25:20 19-12-2024) "Состав закрепили на месте" - по идее должно означать что за... Башмаки могло выбить - изморозь на рельсах (ну так пишут, по крайней мере). Главное, уже задержали машиниста и помощника - за то, что оставили кабину и полезли ремонтировать тот токоприемник. Как будто в кабине они состав без тормозов могли остановить. По поводу второго токоприемника - "Про сломанный нет конкретной информации. А первый поднял через 20 мин после остановки и даже якобы начал пробовать тормоза."
10:37:09 19-12-2024
Гость (09:41:38 19-12-2024) Башмаки могло выбить - изморозь на рельсах (ну так пишут, по...
Нашел инфо что башмаки смяло. Походу дела установили мало башмаков для такого уклона. Кстати состав покатился назад, может по объявлению набранные вообще башмаки воткнули спереду, а не взаду.
09:43:14 19-12-2024
"Башмак" виноват.