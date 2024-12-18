Выяснены подробности столкновения поездов в Мурманской области

СМИ: пострадали минимум 14 человек

18 декабря 2024, 22:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая. По данным пресс-службы РЖД, авария произошла в 16:15 мск, когда пассажирский поезд прибыл на станцию. В результате столкновения с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

Как сообщает Baza, в результате столкновения поездов пострадали как минимум 14 человек. Причиной аварии могла стать техническая неисправность грузового состава. По их данным, около 15:00 мск у грузового поезда произошел излом токоприемника.

Состав закрепили на месте, ожидая помощи, однако спустя час отказали тормоза, что привело к выкатыванию на другой путь и столкновению с пассажирским поездом.

В момент происшествия в пассажирском составе находилось 326 человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что к месту выехали спасатели и семь бригад скорой помощи.

Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Кандалакшская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.