НОВОСТИОбщество

Глава "Яблока" объяснил инициативу амнистировать осуждённых за дискредитацию военных

По словам председателя партии, инициатива направлена на будущее

10 марта 2023, 07:25, ИА Амител

Николай Рыбаков / Фото: партия "Яблоко"
Николай Рыбаков / Фото: партия "Яблоко"

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков прокомментировал amic.ru инициативу амнистировать осуждённых по уголовным статьям 207.3 ("фейки об армии"), 280.3 ("дискредитация ВС РФ"), а также 284.2 ("призывы к санкциям против России"). По мнению Рыбакова, к предложению сейчас, скорее всего, не прислушаются, и она направлена на будущее.

Депутаты "Яблока" в Мосгордуме 7 марта предложили освободить обвиняемых по перечисленным статьям из СИЗО, а осуждённых – от несения наказания. Под амнистию предложено включить и тех, кто осуждён условно, тех, чьё наказание отсрочено, а также освобождённых условно-досрочно.

Николай Рыбаков отметил, что инициатива направлена на будущее и призвана напомнить обществу и власти, что "нельзя наказывать людей за их мнение и позицию".

"Если люди не согласны с властью – это не значит, что их нужно сажать в следственный изолятор, в колонию, в тюрьму. Наша обязанность об этом напоминать, а уже дело тех, кто сейчас принимает решения, прислушаться к этому или нет. Люди, которые принимают такие законы и потом применяют их, забывают, что эти законы могут обернуться и против них", – отметил Николай Рыбаков.

Рыбаков прибыл в Барнаул 9 марта 2023 года. В хоте визита он пообщался с региональным активом партии, встретился с активистами, которые занимаются сохранением памяти о жертвах политических репрессий, а также посетил территории бывшего лагеря в Топчихинском районе и Барнаульской тюрьмы возле СИЗО-1 в Ленточном бору.

Напомним, в феврале 2023 года по решению суда барнаульская активистка Мария Пономаренко приговорена  к шести годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Также ей на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и постить что-либо в соцсетях.

Комментарии 12

  • Если люди не согласны с властью --- представил его на площади в Киеве, где он в рупор кричит, что не согласен с украинской властью
    10 марта, Гость   Ответить
  • Так не только с властью, они не согласны с родителями похороненных на Аллее Ангелов в Донецке детей, убитых бандеровцами в 2015 году. Они сидят за то, что фактически оправдывают убийства этих детей
    10 марта, Гость   Ответить
  • "нельзя наказывать людей за их мнение и позицию" --- и у педофилов тоже есть свое мнение и своя позиция, но если они ее будут публично высказывать, их надо наказывать за это, потому что это противоречит закону, интересам общества и даже чисто здравому смыслу
    10 марта, Гость   Ответить
  • За своих радеет?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Зря мужик ж...пу рвет! Бесполезно!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Рыбаков, слабо показать пример, как быть несогласным с властью в Киеве (Одессе, Донбассе), в ЕС (Франция, Германия), США (как там бела с теми, кто выходил к капитолию)?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Зря мужик опу рвет ***** А почему вы думаете что зря? Вероятно за деньги он ее себе рвет)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ну это прям на светлое и далёкое будущее, когда политика власти поменяется
    10 марта, Гость   Ответить
  • Никогда Яблоко не поддерживал обычно за КПФР, но видимо ошибся. Ошибки признаю, будем исправляться
    10 марта, Гость   Ответить
  • В мире много нарушений общечеловеческих ценностей, международного права. Россияне, в первую очередь борются за свои права в своей стране. Не нужно переводить стрелки на Украину и другие страны. Платные пропагандисты-защитники антиконституционных преступных законов выдают себя в комментариях. Нарушения в других странах не оправдывают нарушения в своей стране.
    10 марта, Гость   Ответить
  • путает "мнение и позицию" с клеветой и дискредитацией
    10 марта, Гость   Ответить
  • Чуть что против власти, так сразу- а посмотрите как в Украине, США, ЕС, и т.д. выбери сам. Причем здесь другие страны? Тут разговор идет о нашей стране, в которой тотальная нетерпимость альтернативной власти точки зрения привела к принятию антиконституционных законов, вводящих цензуру. Любая критика решений верховной власти приводит человека либо к штрафу либо к сроку, это ненормально. Паранойя политического руководства страны относительно конкуренции во власти и рвение лизоблюдов на местах вредит стране хуже любого внешнего врага.
    13 часов назад, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров