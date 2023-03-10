Глава "Яблока" объяснил инициативу амнистировать осуждённых за дискредитацию военных

По словам председателя партии, инициатива направлена на будущее

10 марта 2023, 07:25, ИА Амител

Николай Рыбаков / Фото: партия "Яблоко"

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков прокомментировал amic.ru инициативу амнистировать осуждённых по уголовным статьям 207.3 ("фейки об армии"), 280.3 ("дискредитация ВС РФ"), а также 284.2 ("призывы к санкциям против России"). По мнению Рыбакова, к предложению сейчас, скорее всего, не прислушаются, и она направлена на будущее.

Депутаты "Яблока" в Мосгордуме 7 марта предложили освободить обвиняемых по перечисленным статьям из СИЗО, а осуждённых – от несения наказания. Под амнистию предложено включить и тех, кто осуждён условно, тех, чьё наказание отсрочено, а также освобождённых условно-досрочно.

Николай Рыбаков отметил, что инициатива направлена на будущее и призвана напомнить обществу и власти, что "нельзя наказывать людей за их мнение и позицию".

"Если люди не согласны с властью – это не значит, что их нужно сажать в следственный изолятор, в колонию, в тюрьму. Наша обязанность об этом напоминать, а уже дело тех, кто сейчас принимает решения, прислушаться к этому или нет. Люди, которые принимают такие законы и потом применяют их, забывают, что эти законы могут обернуться и против них", – отметил Николай Рыбаков.

Рыбаков прибыл в Барнаул 9 марта 2023 года. В хоте визита он пообщался с региональным активом партии, встретился с активистами, которые занимаются сохранением памяти о жертвах политических репрессий, а также посетил территории бывшего лагеря в Топчихинском районе и Барнаульской тюрьмы возле СИЗО-1 в Ленточном бору.

Напомним, в феврале 2023 года по решению суда барнаульская активистка Мария Пономаренко приговорена к шести годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Также ей на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и постить что-либо в соцсетях.