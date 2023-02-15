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Барнаульская активистка Пономаренко получила 6 лет колонии за дискредитацию ВС РФ

Женщина собирается подавать апелляцию

15 февраля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульская активистка Мария Пономаренко получила шесть лет колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), передаёт корреспондент amic.ru из Ленинского районного суда Барнаула. Гособвинение запрашивало для неё девять лет тюрьмы.

Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

Как рассказала Мария нашему агентству, она будет подавать апелляцию. Такое право есть у неё в течение 16 дней.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении журналистки стал её пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Её задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.

Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.

Комментарии 55

  • Я её не знаю -ничего сказать не могу, НО ... надо ей было ехать в Израиль и там права арабов защищать, а то всё у них через ж*пу получается в этой бедной России. Нацепила еврейский знак и написала: патриотка (патриотка кого, 6чего???).
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "свободы общего режима " - свободы в колонии общего режима :)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Мало дали , в америке за подобное 25 лет !
    15 февраля, Гость   Ответить
  • пост в Telegram --- кто поумней, сначала уехал, а она поторопилась нагадить
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Есть время подумать!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Опытные прозападные правозащитники наверное участвуют в ее защите
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ей дали 6 лет лишния свободы за пост о том,что в Мариупольском русском драмтеатре погибли люди в результате бомбардировки самими русскими,а не подрыва его изнутри украинскими нацистами.То есть,тем самым она покрывала истинных убийц.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • мало, недоработка правосудия
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Один лохматый со всей своей компанией(свободной и независимой) в своё время также утверждал,что погибшие 2 мая 2014 года в доме Профсоюзов в Одессе сами виноваты в своей гибели потому как погибли от газа, который тогда сами и принесли с собой.И нечего тут даже думать о каких-то бойцах Каломойского.В тех убийствах они абсолютно не виноваты...А сейчас ему совершенно непонятно, кто недавно взорвал те газопроводы Северного потока,информацию он ещё не собрал,она пока ещё в стадии осмысления.Но правда,иноагентом его всё же объявили.Всего лишь.До сих пор доносит свои мысли...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Время рассудит судью и Марию ...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, доносит мысли своим фолловерам либеральным.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Время рассудит судью и Марию ...-------- на подогрев при отсидке уже задонатил?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Мало дали , в америке за подобное 25 лет ! -- А чо опять на америку киваем-равняемся? Ведь америка - это плохо! Там же все плохое. Иличо?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Для чего у нее на животе звезда Давида?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Встречаются два еврея.Один другому говорит: -Стёпа, а ты знаешь кто был Мао Дзе Дун по национальности на самом деле? -Не может быть...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • В америке к высшей власти приходят черти о двух руках,о двух ногах,о двух рогах.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Звезду Давида она демонстрирует в надежде,что это заметит Нитаньяху и постарается выручить, как получилось с той еврейской наркоманкой наркокурьеркой,задержанной в российском аэропорту.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Сроки для врагов государства там хорошие.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • По другому не дойдет, она и сейчас не понимает, т.к. продолжает устраивать цирк со звездой на животе и сердцами. Это не позиция по СВО, это натура дрянная, против всего, ради внимания. Она же из-за масок цирк устраивала в транспорте, заставляя всех ждать окончания непланируемого спектакля в час пик и другие совершенно дурацкие и раздражающие акции. Пусть посидит даже половину и подумает, а стоит эта "слава" таких последствий.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Абсолютно так.В штатах там срОка огромные, а по этапу в кандалах гонят,цепями гремят.Всякая демократия лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Всех не пересажаете.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Всех не пересажаете. **** Ты - следующий на посадку, Готовь котомку с сухарями.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Законы и власть даны Богом в наказание людям за первородный грех невинные и дети могут роптать против властей и закона
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Выступление потив государства не стоит Люди должны нести свой крест в наказание за первородный грех
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Мария Магдалина нашлась Читате библию уважаемые
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пересажаем если надо будет
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Что ж это за Великая армия мира, которую можно дискредитировать одним человеком из Барнаула?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, В самом деле,езжайте в Сирию и помогайте там бороться с последствиями землетрясения,что-то европейские правозащитники не заметили, что там землетрясение произошло и люди в помощи нуждаются.Это демократия по-американски, демократия по-европейски?Тут вижу,тут не вижу?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Законы и власть даны Богом ==================================== Дремучее заблуждение. Бог, не назначает царей и не создает законы. Он дал Дьяволу управлять землей на время его спора, что Дьявол, в лице царей земли, создаст Бытие, лучше, чем Божий Рай. Как видим движуха ужаса на земле идет не по Божеским законам, а по дьявольским.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Для чего у нее на животе звезда Давида? Под еврейку косит. Логичнее ей было хохлятский трезуб на грудь повесить.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не долго ей придется сидеть в колонии. Ветер перемен грядет, хотим мы этого или кто не хочет, но это будет.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Все ветры прошли над Россией и все перемены тысячи лет люди жили без перемен по законам Адама и Евы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не долго ей придется сидеть в колонии. Ветер перемен грядет, **** Не выйдет она из колонии, как и Ололёша твой. Сгинут там.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Все ветры прошли над Россией =========================================================== Перемен было много и еще будет много. В 1861 году отменили Крепостное право, был царский феодализм, капитализм, социализм, сейчас черт знает какой строй, значит будут перемены. Ведь люди под санкциями не могут уже зубы нормально отремонтировать, то это будет постоянно?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ветер перемен грядет- смотря какой подует ветер, может не 6, а все 9 отсидит. Губу не раскатывай, "святые 90-е" не вернутся, не жди.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Как Вы говорите " еврейский знак" начали использовать против введения кюаркодов и пропуску по кодам на работу и в общественные места. Во время войны его обязаны были носить евреи в гетто .
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это не тебе решать что вернется, а что изменится, перемены обусловлены законами развития истории человечества и тем что люди всегда будут сопротивляться любому угнетению.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Там не все плохо. И не все плохие. Как они СССР помогли развалить, надо у них поучиться. И помочь Америке стать Свободной, Демократической страной!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Губу не раскатывай, "святые 90-е" не вернутся, не жди. ==================================== Ничего в зад не возвращается, только новая гадость приходит.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Так и надо врагам нашего государства! Пусть посидит подумает над своим поведением!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А зачем человек из Барнаула освещает события из Мариуполя,не побывав там,и даже не зная,где этот город находится,не побеседовав с очевидцами событий,сидя у себя дома на диване?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А зачем человек из Барнаула освещает события из Мариуполя,не побывав там,.....,не побеседовав с очевидцами событий-------не поверишь,таких вещателей 95%,как пример посмотри любое ток-шоу первого или второго канала и назови хоть одного комментатора который может сказать что соответствует заданным тобой параметрам
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Она была официально трудоустроена в газету , у неё официально работодатель , неужели журналисты в газетах на своё усмотрение сами придумывают какие заметки писать , в конце концов работодатель ответственен за своих работников . Такое больше похоже что она выполняла заказ работодателя за скромную зарплату журналиста , но почему-то не стали дальше выяснять причастных к случившемуся . А за отказ делать заметку её бы уволили из газеты ? Её вербовал на злодеяние работодатель ?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вроде должны были поймать ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ к содеянному , это же была наверное банда , а не одна журналистка . Представляется что следователи БОЯЛИСЬ ЛОВИТЬ ГЛАВАРЯ и ограничились самоутешением расправившись с самым слабым звеном в преступной группе , преподнеся что так они победили всё это зло , из-за которого деяние это случилось .
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Это не правильно про на диване лежать и смеяться . Это надо было в своё время не мешать оказаться на их месте и заниматься работой которой они заняты , так бы они сейчас лежали на диване и смеялись и их места были бы заняты другими , способными , не такими как они . А то индивид прям усердия проявлял место рабочее занять , всех локтями расталкивал , и вот трудоустроен и отказывается делать свою работу , упрекая всех что они напрасно его обвиняют в его маргинальности на своём рабочем месте . Гнать их в шею таких продвинутых .
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Всех растолкал локтями , всех обогнал , всех победил , ТЕПЕРЬ ИДИ РАБОТАЙ , а если будешь лентяйничать на работе и филонить это означает ТЫ МАРГИНАЛ , НИЧТОЖЕСТВО И УРОДЕЦ В ОБЩЕСТВЕ . И не моги жаловаться на тяготу , если тяжко значит увольняйся , на твоём месте будет работать другой , более способный чем ты .
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Эта особа истеричная, подлая и лживая. Истеричная, потому что у неё был припадок в тюрьме, и вены пыталась вскрывать. Подлая, потому что пользуясь тем, что она журналист, распространяла деструктивные взгляды. Ну а лживая, потому что сведения, которые она публиковала, были неправдой. И что касается масок, она порола чушь, и вакцины, и особенно СВО. Ложь как способ существования. Или обогащения?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Как насчёт декларируемой в нашей обновлённой конституции свободы слова? И о том, что цензура не допускается?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • В то время когда либерастня летает по заграничным курортам Иван Охлобыстин прошедшим летом побывал со своей семьёй (женой,старшей дочерью и её мужем)в мрачном Мариуполе.Были съёмки с расспросами местных жителей про жизнь,про тот драмтеатр в том числе.Они и говорили,что взрыв был изнутри,взорвали нацики,погибло порядка 30-ти человек.С 2020-го года весь русский репертуар приезжие нацики заставили играть на украинской мове.На спектакль стали приходить человек по десять,после 1-го отделения оставалось человека три...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Баллоны у неё что надо!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, - "Эта особа истеричная, подлая и лживая...." ============================= Гость, ты от всей своей черной души, накакал большую кучу, продолжай и дальше в этом духе. В "Паутине", все сохраняется.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос, кто первый сохраненное будет использовать, диктаторы или либералы. Диктаторы пока молчат. Может боятся
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Диктаторы пока молчат. Может боятся ================================= Диктаторам подобные кучи Гостей, что елей в их души.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А давайте вваливать десятки миллиардов на вооружение в далёкую пока ещё недостаточно европейскую и демократическую страну украину -сказали в пиндостане.Правильное решение,всячески поддерживаем-ответил пиндосский народ.Всё честно, всё в порядке демократии.Главное чтоб никакой диктатуры....
    16 февраля, Гость   Ответить
  • от всей своей черной души - ваша подзащитная "от белой души" лила грязь на наших воинов? Твои выс..ры тоже ведь в "паутине" сохраняются. Может быть с тебя раньше спросят?
    16 февраля, Гость   Ответить
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