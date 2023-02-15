Барнаульская активистка Пономаренко получила 6 лет колонии за дискредитацию ВС РФ

Женщина собирается подавать апелляцию

15 февраля 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульская активистка Мария Пономаренко получила шесть лет колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), передаёт корреспондент amic.ru из Ленинского районного суда Барнаула. Гособвинение запрашивало для неё девять лет тюрьмы.

Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

Как рассказала Мария нашему агентству, она будет подавать апелляцию. Такое право есть у неё в течение 16 дней.











Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении журналистки стал её пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Её задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.

Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.