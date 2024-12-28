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Главная елка Барнаула зажгла свои огни

На площади Сахарова открылся новогодний городок

28 декабря 2024, 18:27, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Мария Яцутко

Елка на площади Сахарова зажглась. 28 декабря в 17:00 там состоялось праздничное открытие новогоднего городка.

Высота главной барнаульской елки – 32 метра. Ее украшают сверкающие гирлянды и сияющая звезда. Барнаульцы массово пришли на площадь, чтобы застать это завораживающее зрелище.

Помимо площади Сахарова, жителей Барнаула могут порадовать и другие новогодние городки:

  • на ул. Мало-Тобольской;
  • на ул. Германа Титова, 9;
  • на площади Мира в Октябрьском районе;
  • в Парке спорта в Индустриальном районе;
  • в поселке Южном на площади перед ДК "Южный".
 
Новый год площадь Сахарова
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Комментарии 7

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гость

19:13:47 28-12-2024

Очень крутая елка!

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Musik

19:31:05 28-12-2024

гость (19:13:47 28-12-2024) Очень крутая елка!... Согл. Столица мира, чо,.

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Гость

20:43:08 28-12-2024

косинус победил синус... Конус. хрень.

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Бдыщ

21:36:27 28-12-2024

Ребятишкам счастье!!!!!!!!

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Гость

11:10:59 29-12-2024

Не ёлка, а зелёная морковка.

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Гость

12:41:41 29-12-2024

Где елка, я просто из деревни, не могу понять?!

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Бартоломео

20:06:42 29-12-2024

Гость (12:41:41 29-12-2024) Где елка, я просто из деревни, не могу понять?!... Она, как суслик . Хе-хе

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