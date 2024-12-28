Главная елка Барнаула зажгла свои огни

На площади Сахарова открылся новогодний городок

28 декабря 2024, 18:27, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Мария Яцутко

Елка на площади Сахарова зажглась. 28 декабря в 17:00 там состоялось праздничное открытие новогоднего городка.

Высота главной барнаульской елки – 32 метра. Ее украшают сверкающие гирлянды и сияющая звезда. Барнаульцы массово пришли на площадь, чтобы застать это завораживающее зрелище.

Помимо площади Сахарова, жителей Барнаула могут порадовать и другие новогодние городки: