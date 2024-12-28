Главная елка Барнаула зажгла свои огни
На площади Сахарова открылся новогодний городок
28 декабря 2024, 18:27, ИА Амител
Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Мария Яцутко
Елка на площади Сахарова зажглась. 28 декабря в 17:00 там состоялось праздничное открытие новогоднего городка.
Высота главной барнаульской елки – 32 метра. Ее украшают сверкающие гирлянды и сияющая звезда. Барнаульцы массово пришли на площадь, чтобы застать это завораживающее зрелище.
Помимо площади Сахарова, жителей Барнаула могут порадовать и другие новогодние городки:
- на ул. Мало-Тобольской;
- на ул. Германа Титова, 9;
- на площади Мира в Октябрьском районе;
- в Парке спорта в Индустриальном районе;
- в поселке Южном на площади перед ДК "Южный".
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19:13:47 28-12-2024
Очень крутая елка!
19:31:05 28-12-2024
гость (19:13:47 28-12-2024) Очень крутая елка!... Согл. Столица мира, чо,.
20:43:08 28-12-2024
косинус победил синус... Конус. хрень.
21:36:27 28-12-2024
Ребятишкам счастье!!!!!!!!
11:10:59 29-12-2024
Не ёлка, а зелёная морковка.
12:41:41 29-12-2024
Где елка, я просто из деревни, не могу понять?!
20:06:42 29-12-2024
Гость (12:41:41 29-12-2024) Где елка, я просто из деревни, не могу понять?!... Она, как суслик . Хе-хе