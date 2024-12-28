Музыка, елка и радость. На площади Сахарова открылся новогодний городок
Барнаульцев ждали представления и ярмарка
28 декабря 2024, 18:05, ИА Амител
28 декабря в 17:00 на площади Сахарова состоялось праздничное открытие новогоднего городка с яркой шоу-программой. Корреспондент amic.ru отправилась на мероприятие и сняла, как главная барнаульская елка вдыхает в горожан новогоднее настроение.
Вся площадь играла множеством огней – ее украшают светящиеся мишки, елки, шары, меняющие цвета, создавая волшебную атмосферу.
Гостей мероприятия также ждала ярмарка. В павильонах жители Барнаула могли приобрести мягкие игрушки, ручные изделия, пряники и еще много всего праздничного, красивого и вкусного.
В центре внимания, предвещая долгожданный праздник, расположилась 32-метровая елка, украшенная сверкающими гирляндами и сияющей звездой.
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