"Главное – не останавливаться". Невролог о том, как жить с болезнью Паркинсона

Многие люди не подозревают о своем заболевании, путая ее проявления с неминуемыми старческими нарушениями

11 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Пожилой человек с тростью / Фото: freepik

11 апреля в мире отмечают День борьбы с болезнью Паркинсона. Это второе по частоте заболевание, связанное с отмиранием клеток мозга, после болезни Альцгеймера. Как правило, оно развивается медленно и есть способы оттянуть проявления недуга. Однако по незнанию человек может спровоцировать стремительную прогрессию патологии. С помощью врача-невролога барнаульской клиники River Ольги Лебедевой amic.ru разбирался, почему нужно держаться подальше от гербицидов и пестицидов и зачем пенсионерам дискотеки.

Что происходит с организмом при болезни Паркинсона?

Это нейродегенеративное заболевание, при котором гибнут нейроны в конкретной области головного мозга – так называемой черной субстанции. В ней вырабатывает дофамин – гормон, регулирующий двигательные функции организма, в том числе дыхание, работу сердца, тонус сосудов и мышц, а также отчасти – процессы мотивации и обучения.

Гибель нейронов черной субстанции приводит к постепенной утрате контроля над движениями своего тела. Человеку становится сложнее брать предметы в руки, удерживать равновесие. Могут возникать боли в области плеча – поэтому болезнь Паркинсона на ранних этапах нередко путают с различными невралгиями при остеохондрозе. А частые запоры, проблемы с мочеиспусканием, некоторую замедленность движений, неряшливость, нарушения сна и памяти, угнетенное состояние, изменения почерка (становится более мелким) долгое время могут объяснять естественными старческими нарушениями, не обращаясь к врачам.

Существуют две классические формы болезни Паркинсона:



– дрожательная: начинается с тремора (дрожания) руки и ноги с одной стороны, по мере нарастания болезни "включаются" конечности и другой стороны. А вот традиционно приписываемый болезни Паркинсона тремор головы в покое на самом деле встречается редко;



– акинетико-ригидная: тремора нет, но налицо скованность движений, например, свисающая голова или наклон туловища в сторону, так называемый синдром пизанской башни. Пожалуй, самое известное проявление этой формы – паркинсоническая походка, или поза Паркинсона: человек передвигается мелкими шажками, шаркает ногами, спина согнута, голова наклонена вперед.

Чем опасна болезнь Паркинсона?

Само по себе это не смертельное заболевание. Жизнеугрожающими могут быть последствия двигательных нарушений, которые она вызывает. Например, в работе сердечной мышцы.



Еще одна из характерных дисфункций при болезни Паркинсона – частое поперхивание: частицы пищи или жидкости попадают в дыхательные пути и вызывают приступы мучительного кашля. Паркинсонические поперхивания могут стать причиной пневмонии с осложнениями, вплоть до летального исхода.

Кто болеет Паркинсоном?

Риск заполучить болезнь Паркинсона увеличивается с возрастом, чаще всего страдают пожилые люди старше 70 лет, причем мужчины – в 1,5-2 раза чаще женщин. И только в 4% случаев патология диагностируется в возрасте до 50 лет.

"Впрочем, известны случаи, когда болезнь манифестирует в 16-20-летнем возрасте", – рассказала Ольга Лебедева.

Основная причина заболевания у молодых – генетический фактор. Так, болезнь может возникать в одной семье у нескольких поколений подряд. Врач рассказала об одной из своих пациенток:

"Бабулечка очень скованная, Паркинсоном болели ее мама и бабушка. На прием ее возит дочь – ей сейчас около 50 лет, и она очень переживает за собственное здоровье. Но, к сожалению, предугадать, будет ли и у нее болезнь Паркинсона, невозможно: хоть вероятность и очень высока, тем не менее стопроцентной "гарантии" развития недуга нет".

Еще одним доказанным фактором, который приводит к развитию заболевания, является воздействие токсических веществ. Например, накопительный эффект лекарственных препаратов, частый контакт с гербицидами и пестицидами либо воздействие некоторых инфекционных возбудителей, например, клещевого энцефалита.

"Конечно, никто не отменяет и фактор старения, в результате которого страдают все метаболические процессы в организме, в том числе происходят негативные сосудистые изменения. Так, нередко болезнь Паркинсона развивается параллельно с сосудистой формой деменции. Не зря их часто путают или употребляют как синонимы. Но в отличие от деменции, при которой когнитивные функции нарушаются сразу, люди с болезнью Паркинсона на раннем этапе интеллектуально не страдают", – объяснила врач.

Как выявляют болезнь Паркинсона?

Невролог выставляет диагноз после осмотра пациента и проведения специальных тестов. Иногда используют методики типа КТ или МРТ, но лишь чтобы исключить другую патологию.

"Порой даже опытный врач может ошибиться в интерпретации клинической картины. Но иногда сам пациент склонен чуть ли не в каждом "чихе" видеть признаки Паркинсона. Диагностика этой болезни очень сложный, порой длительный процесс, когда вынести окончательный вердикт становится возможно только по нарастанию более четких симптомов патологии – но от этого зависит эффективность лечения", – отмечает врач.

Как лечится болезнь Паркинсона?

Болезнь Паркинсона вылечить нельзя, но можно оттянуть тяжелые проявления недуга. Для этого существуют специальные препараты, назначить которые может лишь врач и продаются только по рецепту.

"У нас люди очень любят заниматься самолечением. Могут самостоятельно начать принимать препараты, улучшающие кровообращение и обменные процессы в тканях мозга. Делать это категорически нельзя! Конкретно при болезни Паркинсона любая метаболическая терапия может спровоцировать молниеносное прогрессирование. Если в среднем нарастающее развитие болезни до выраженной симптоматики протекает от трех до пяти лет, то на подобных препаратах процесс может сократиться минимум вдвое", – подчеркивает врач.

Ольга Лебедева настаивает, что никакого "сезонного сосудистого лечения" для болезни Паркинсона не существует. А вот профилактика очень даже может оттянуть тяжелые проявления недуга на несколько лет.

"Главное для пациентов с Паркинсоном – никогда не останавливаться, прокачивать свои двигательные навыки ежедневно. Один из лучших инструментов профилактики этой болезни – танцы. Но полезна будет любая физическая нагрузка, даже просто прогулки или ходьба с палками. А еще – упражнения на укрепление памяти. Все это поможет прожить в хорошем качестве и оставаться в социуме как можно дольше".