Вылечить деменцию невозможно, но зато ее развитие можно предотвратить

08 апреля 2024, 07:14, ИА Амител

"Клиника памяти" в Барнауле / Фото: amic.ru

С 1 апреля в Барнауле начала работать первая на Алтае "Клиника памяти". Такое название дали новому отделению краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана, где помогают людям с расстройствами памяти и мышления. Специалисты подчеркивают: у пожилых людей забывчивость может быть первым признаком деменции. Неизлечимой болезни можно избежать, если вовремя оказать человеку помощь.

О том, как в "Клинике памяти" помогают восстановить память, что говорят первые пациенты и как записаться на лечение, – в материале amic.ru.

Сенсорная комната и гипнотарий

"Клиники памяти" – уже давно привычные медучреждения для Москвы и других крупных городов, рассказал главврач АККПБ им. Эрдмана Владимир Нарожнов. По его словам, в столице подобные центры работают при каждом психдиспансере и дают хорошие результаты. Так что велосипед барнаульские специалисты изобретать не стали – взяли за основу уже разработанный и проверенный курс.

Восстановление памяти здесь называют не лечением, а реабилитацией. Основная работа с пациентами заключается не в назначении лекарств, а в различных тренингах для мозга. Люди каждый день приходят в клинику и выполняют упражнения, которые помогают им улучшить работу мозга.

"Наша задача – улучшить когнитивные функции по сравнению с тем уровнем, на котором пациент пришел к нам. Для этого мы используем занятия с психологами, сенсорную комнату, гипнотарий, физиолечение, коммуникативные и когнитивные тренинги. Медикаментозное лечение предусмотрено, но лишь выборочно и индивидуально. Далеко не все нуждаются в медикаментах", – поясняет завотделением Елена Старенкова. Заведующая "Клиникой памяти" Елена Старенкова / Фото: amic.ru

Занятия с пациентами проводят психолог, психотерапевт и психиатр. Пациенты приходят в дневной стационар группами по 6-8 человек. Самому молодому из первого набора – 55 лет, самому взрослому – 84.

"Сейчас у нас проходят курс первые 24 пациента. Мы их разбили на три небольшие группы, чтобы каждый пациент получил максимум внимания. Его нужно очень много для пациентов с когнитивными нарушениями. С утра у нас консультация психиатра. Он общается с пациентами по поводу их самочувствия, назначает необходимые анализы и консультации. А далее идут тренинги. Они длятся около трех часов. После этого у нас физиолечение и капельницы. А к тем, кому назначены дополнительные обследования, приходят консультанты. В среднем занятость для пациента – с 8 утра и до обеда", – говорит Старенкова.

В таком режиме пациентам всего предстоит прожить шесть недель – именно столько длится курс реабилитации. Затем специалисты будут оценивать эффективность проделанной работы. Но Старенкова не сомневается, что результат точно будет – это давно подтвердил московский опыт.

Фото: amic.ru

"На второй день я запомнила десять слов. Для меня это подвиг"

В число первых пациентов клиники попала 64-летняя Татьяна. По ее словам, в последнее время она начала замечать, что вечно все забывает.

"Знаете, с возрастом, да и после болезней всяких, в голове началась какофония. Бывает так, что забыла, куда пошла. Или смотрю на человека и не помню, что ему сказать собиралась. Выпадает из головы и все. Белый фон, будто я и не знала ничего", – делится пациентка. Женщина долго искала, где ей могут помочь с этой проблемой. А зимой 2024-го увидела объявление о скором открытии "Клиники памяти".

"Подумала, что фейк какой-то, но номер все равно записала. Позвонила, мне ответили, что да, клиника скоро откроется. Меня записали и сказали, что в марте пригласят на тестирование. Так и случилось. Мне сделали тест и сказали, что я подхожу. И я очень этому рада", – говорит Татьяна. Фото: amic.ru

Женщина ходит на занятия всего несколько дней, но уже замечает прогресс.

"Здесь настолько все необычно. У меня голова была такая тяжелая, будто в ней поезда ездили, ночами не спала. А сегодня, на пятый день, уже ясность, ничего не болит. Некоторые процедуры я никогда не проходила в других больницах: физиолечение, гальванотерапия. Еще какую-то шапочку на голову надевают. Я эту процедуру раньше по телевизору видела, давно о ней мечтала. Все так разнообразно и в комплексе, что время бежит незаметно", – рассказывает пациентка. Самое яркое впечатление женщины – упражнение с запоминанием слов.

"Нам написали в столбик десять слов, которые через две минуты нужно было повторить. Для меня это очень сложно – запоминала первые два-три и все. А упражнение было в том, что ты эти предметы как бы ставишь в голове рядом друг с другом. И вот когда меня спросили, я представила круг, в нем морковку, рядом курицу, на ней капкан и так далее. И в итоге я уже на второй день запомнила сразу все десять слов. Для меня это настоящий подвиг, я такая счастливая после этого. А сегодня уже будем стихи наизусть рассказывать", – не скрывает эмоций женщина.

По словам Татьяны, она уже хочет записаться и в одну из последующих групп. И уверена, что по окончании курса ее память станет намного лучше.

Фото: amic.ru

"Психиатров боятся"

Расстройства памяти и мышления встречаются все чаще, рассказывает Елена Старенкова. Медики называют это "мягкими когнитивными нарушениями". По словам заведующей, сегодня с этим сталкиваются даже молодые люди. Причины могут быть самыми разными – стресс, прием медикаментов, различные заболевания. Например, ковид, пандемию которого пережил весь мир, больно ударил по здоровью многих.

Опасность этих расстройств в том, что в дальнейшем они могут привести к тяжелым хроническим заболеваниям. Одно из самых страшных – деменция, лечения от которой нет. Поэтому важно вовремя выявлять когнитивные нарушения, настаивает медик. Именно таких пациентов, чьи нарушения еще не перешли в разряд неизлечимых, и ждут в "Клинике памяти".

"До появления клиники у нас фактически отсутствовало это направление. Например, если побеседовать с людьми, быстро выяснится, что психиатров боятся, к ним никто не хочет ходить. Даже если речь идет о пожилых. Они реагируют крайне негативно, когда им дают такую рекомендацию. В итоге огромное количество преддементных состояний просто упускается из виду. Тех самых когнитивных снижений, которые вполне можно было бы восстановить на амбулаторном этапе. Но к врачам люди попадают в таком состоянии, когда остается лишь поддерживающая терапия. Вернуть мозг к его первозданному состоянию невозможно", – констатирует Старенкова.

Фото: amic.ru

Идея создать "Клинику памяти" в Барнауле, по словам Владимира Нарожнова, принадлежит министру здравоохранения края Дмитрию Попову. Ее открыли на базе диспансера, в отдельном здании по адресу ул. Суворова, 13.

"Для этого мы отремонтировали помещение и закупили оборудование. Также пациентам предоставлены наши лечебная и диагностическая база. Это зал ЛФК, физиоотделение, клиническая лаборатория. По показаниям людям будет предоставлено все, включая медикаменты. Бесплатно", – сказал главный врач.

Главный врач АККПБ им. Эрдмана Владимир Нарожнов / Фото: amic.ru

По его словам, теперь психдиспансер планирует открыть такие же клиники в своих филиалах в Камне-на-Оби, Бийске и Рубцовске.

Запись на год вперед

Опубликовав объявление о наборе первых пациентов, специалисты столкнулись с огромным ажиотажем. На данный момент поступило более 250 заявок, а запись ведут уже на вторую половину 2025 года.

Но это не "живая" очередь, а лист ожидания, подчеркнула Старенкова. Каждого, кто подает заявку на реабилитацию, сначала тестируют. Только оценив состояние человека, психотерапевты решат, когда и в какой группе ему следует пройти реабилитацию.

Кроме того, приоритет будут отдавать тем, кто обращается в "Клинику памяти" повторно. По словам Старенковой, курсы реабилитации желательно проходить каждые полгода.

Как записаться на восстановление памяти?

Для этого нужно позвонить по телефону 8-960-960-52-95. Специалисты клиники запишут вас в специальный журнал, а через некоторое время пригласят на тестирование. После того как вас обследуют, вас внесут в лист ожидания.