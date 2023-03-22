Первые подтопления. Готов ли Алтай к весеннему паводку и чего ждать от большой воды?

В этом году реки освободятся ото льда раньше, чем обычно

22 марта 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край, как и все сибирские регионы, продолжает активную подготовку к паводку. В этом году реки могут вскрыться ото льда чуть раньше, чем обычно, рассказал в ходе пресс-конференции ТАСС глава регионального МЧС Александр Макаров. При этом пока обстановка в регионе стабильна.

О том, каким будет предстоящий паводок и готов ли к нему Алтайский край, – в материале amic.ru.

Стабильно, но с подтоплениями

Пока обстановка на реках Алтайского края спокойная и стабильная, рассказал Александр Макаров. На большинстве рек сохраняется ледостав, а уровень воды даже ниже нормы.

Как пояснил в ходе пресс-конференции председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов, сейчас для всей Сибири предпаводковый период проходит безопасно. Этому благоволит погода: ночью (а на Алтае и не только ночью) сохраняется минусовая температура.

Тем не менее первые подтопления в Алтайском крае уже случились. По словам Макарова, сейчас в регионе подтоплен один низководный мост. Где это произошло, он не пояснил, но подчеркнул, что подтопление "не влияет на жизнеобеспечение населённого пункта".

А 8 марта в Краснощёковском и Шипуновском районах подтопило приусадебные участки на низменных территориях. Произошло это из-за таяния снега и незаконченных вовремя дорожных работ. По словам главы краевого МЧС, спасатели быстро устранили последствия, а социальной напряжённости подтопления не вызвали.

Каким будет паводок на Алтае в 2023 году?

Конкретных данных пока нет. По словам Орлова, точный прогноз по паводку в Сибири станет известен только в конце марта, когда синоптики завершат свои экспедиции.

Он напомнил, что далеко не всё зависит от количества снега. Паводок может стать разрушительным из-за обильных весенних дождей. Но эту ситуацию спрогнозировать пока невозможно.

Александр Макаров уже говорил, что алтайские спасатели в любом случае будут готовиться к худшему сценарию, чтобы предупредить любой вариант развития событий. В ходе пресс-конференции он уточнил, что реки на Алтае, скорее всего, вскроются на неделю раньше обычного – уже в ближайшее время.

"Раньше вскрытие рек ото льда обычно приходилось на первую декаду апреля. Сейчас прогноз другой – третья декада марта", – пояснил руководитель алтайского ГУ МЧС.

При этом в южных районах края, по словам Макарова, малые реки уже начали вскрываться. Тем не менее никакой серьёзной угрозы для населённых пунктов пока нет. Чтобы вовремя предупредить опасную ситуацию, спасатели следят за уровнем воды в водоёмах ежесуточно: в регионе действует 52 гидрологических поста.

Всего в Алтайском крае, по словам главы местного МЧС, риску подтопления во время весеннего половодья подвержены 175 населённых пунктов.

Готов ли край к большой воде?

Подготовка к паводку в Алтайском крае идёт по плану, сообщил Макаров.

"Организована работа со старостами населённых пунктов по профилактической работе с населением в период паводка, уточнены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения", – уточнил он.

Главный сибирский спасатель Виктор Орлов отметил, что комиссия из Москвы уже побывала в регионе и высоко оценила подготовку к половодью.

Макаров добавил, что сейчас спасатели занимаются чернением и распиловкой льда, а на особо сложных участках проводят взрывные работы. В целом субъект готов к встрече большой воды, считает глава алтайского МЧС.