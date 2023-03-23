Запасы снега в горах Алтая превысили норму. Ждать ли второй волны паводка?

Гидрологи завершили первое обследование Семинского маршрута

23 марта 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гидрологи, которые сейчас находятся в экспедиции в горах Республики Алтай, завершили первое маршрутное обследование и выяснили, что запасы воды в снеге превышают норму на 20%. В связи с этим есть предпосылки к повышению уровня воды в реках во вторую волну половодья. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

"По результатам обследования Семинского маршрута запасы воды превышают норму на 20%, поэтому условия для повышенной водности во вторую волну существуют. Но какой будет уровень, в дальнейшем будет зависеть от погоды апреля", – отметила синоптик.На апрель пока долгосрочного прогноза нет, но уже днём 26 и 27 марта в Республике Алтай температура воздуха может подняться до +17 градусов, добавила Анна Лапчик. Такое резкое потепление может спровоцировать активное снеготаяние, что способно повлиять на вторую волну половодья.

Какой будет первая волна паводка в Алтайском крае?

Что касается первой волны паводка, по предварительным прогнозам, она должна пройти без осложнений. На ситуацию будут влиять количество осадков, запасы воды в почве, температурный режим и другие факторы.

Когда вскроются реки?

Вскрытие рек в Алтайском крае ожидают на 2-5 дней раньше обычного, отметила Лапчик. Это может произойти уже в конце марта. Более того, в верховьях Оби весенние процессы уже активно идут. На некоторых участках в районе гидрологических постов реки очистились ото льда, тем не менее активный ледоход ещё не начался. Дело в том, что и первая, и вторая декады марта в регионе были теплее нормы, кроме того, выпало много осадков.

Оттепели и осадки в виде дождя способствовали тому, что таяли склоны рек. А с учётом того, что в ноябре произошло резкое понижение температуры при отсутствии снега, та вода, что таяла, не впитывалась, а стекала в реки, и уровень воды стал несколько выше, рассказала Анна Лапчик. Ситуация выровнялась благодаря морозам, которые установились в Алтайском крае с 20 марта – уровень снова понизился. Сейчас он стабилен и ниже нормы.