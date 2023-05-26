Главный эпидемиолог Алтайского края ответила на сообщения о вреде ковидной вакцины
По словам Переладовой, подтверждений о вреде вакцины пока что нет никаких
26 мая 2023, 06:15, ИА Амител
В Барнауле не зафиксировали тяжёлых побочных эффектов от вакцины против коронавируса. Информации о каких-либо проблемах с прививкой и о её вреде у алтайского Минздрава нет и верить таким сообщениям не стоит. Об этом amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.
В крае сейчас привито около 70% населения региона, указала специалист. Однако ни у кого не было ни летальных исходов, ни серьёзных побочных эффектов или осложнений от прививки.
Эпидемиолог также отметила, что сейчас в интернете много дискредитирующей вакцину информации, которой не стоит верить.
"Мы получаем информацию от ВОЗ каждую неделю, пока к нам ничего подобного не приходило. Информации неясно от кого в интернете много. Каждый хочет заявить о себе, показать себя. Не надо читать волнения граждан, надо обращаться к официальным документам. Мало ли кто своё мнение имеет – это неважно. Вакцина эффективна, она работает хорошо, много стран её закупают. Надеемся, что вакцина будет и дальше в производстве и мы продолжим прививать людей", – подчеркнула Переладова.
А вот если не прививаться, то можно действительно получить и осложнения, и инвалидность, и летальный исход – но уже от коронавируса, отметила эпидемиолог. По её словам, эта опасность реальна и подтверждена множеством примеров, в отличие от сообщений о вреде вакцины.
Относительно слухов о том, что вакцина действует лишь короткий период, Переладова ответила, что сейчас говорить об этом пока нельзя – кого-то вакцина защищает надолго, а кому-то нужно прививаться постоянно – впрочем, такая же ситуация и со многими другими прививками.
По словам Переладовой, сейчас поставившие себе прививку от ковида могут ревакцинироваться одним компонентом раз в полгода, и они будут защищены. Возможно, в скором времени прививать от ковида будут как от гриппа, отметила она. Такой вариант рассматривает Минздрав, сообщила специалист.
А вот дети пока "уколоться" не могут, сказала эксперт. Но дело не в том, что вакцину им ставить не рекомендовано, а в том, что в регионе её пока нет. По словам Переладовой, в Алтайский край один раз поступала партия, удалось привить три тысячи человек. Однако популярностью вакцина не пользовалась. Родители вели своих детей вакцинироваться неохотно, поэтому поставки прервали.
Напомним, о вреде вакцины 25 мая написало издание "Новые известия". По словам экспертов, ВОЗ признала вред прививки от ковида, что она действует недолго и может привести к тяжёлым побочным эффектам. Якобы из-за этого в мире были отменены прививки для детей, а взрослым было запрещено вакцинироваться больше трёх раз. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
07:01:37 26-05-2023
И где ревакцинироваться? В городе уже ни одну неделю нет вакцины.
08:25:23 26-05-2023
Гость (07:01:37 26-05-2023) И где ревакцинироваться? В городе уже ни одну неделю нет вак... Больше трех раз не рекомендуют.
07:55:35 26-05-2023
Да, у нас есть мнение и ваше мнение мне не важно. Вколите своей родне вакцины, я не против.
09:29:02 26-05-2023
Помню как в очередной раз пришла делать прививку от энцефалита, мне врач сказал, а вы знаете, что больше 3 раз её делать нельзя? А здесь специально молчат - это бизнес.
09:40:33 26-05-2023
Гость (09:29:02 26-05-2023) Помню как в очередной раз пришла делать прививку от энцефали... Шта, простите?.. И в чем причина этого "нельзя"? Или врач многозначительно промолчал?
10:54:55 26-05-2023
Гость (09:40:33 26-05-2023) Шта, простите?.. И в чем причина этого "нельзя"? Или врач мн... Врач сказал, что частые прививки от клещей активизируют раковые клетки, а у меня предрасположенность.
09:37:31 26-05-2023
Все пять дней после прививки дядьку бросало в пот и озноб, сердце билось с перебоями, позвонил сказали бывает. Умер от тромбоза не доехав до больницы. Ни одного блин серьезного осложнения, так совпало, здоровый шестидесятилетний мужик, который бегал на лыжах, не пил, не курил.
09:59:01 26-05-2023
Гость (09:37:31 26-05-2023) Все пять дней после прививки дядьку бросало в пот и озноб, с... Вранье 100%, был прям здоровый и умер, ага. За такие сплетни вас сажать нужно, тварей.
10:09:57 26-05-2023
Гость (09:59:01 26-05-2023) Вранье 100%, был прям здоровый и умер, ага. За такие сплетни... Не нервничайте, ну ошиблись, вкололись.. не вколовшихся, к счастью, много.
12:37:36 26-05-2023
Гость (09:59:01 26-05-2023) Вранье 100%, был прям здоровый и умер, ага. За такие сплетни... Колитесь себе но без агрессии
12:36:47 26-05-2023
Гость (09:37:31 26-05-2023) Все пять дней после прививки дядьку бросало в пот и озноб, с... Логика медиков -умер же от тромбоза а не от вакцины
12:34:43 26-05-2023
Ничего, скоро и она переобуется, тут главное виду не давать. А официальной информации верить -себя не уважать. Знаем историю, сначала боготворим потом отрекаемся, мифы развенчиваем. Такая древняя профессия ложиться под музыку которую заказывают.
12:51:05 26-05-2023
Мы получаем информацию от ВОЗ каждую неделю - этим все сказано