По словам Переладовой, подтверждений о вреде вакцины пока что нет никаких

26 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Вакцинация от коронавируса / Фото: amic.ru

В Барнауле не зафиксировали тяжёлых побочных эффектов от вакцины против коронавируса. Информации о каких-либо проблемах с прививкой и о её вреде у алтайского Минздрава нет и верить таким сообщениям не стоит. Об этом amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

В крае сейчас привито около 70% населения региона, указала специалист. Однако ни у кого не было ни летальных исходов, ни серьёзных побочных эффектов или осложнений от прививки.

Эпидемиолог также отметила, что сейчас в интернете много дискредитирующей вакцину информации, которой не стоит верить.

"Мы получаем информацию от ВОЗ каждую неделю, пока к нам ничего подобного не приходило. Информации неясно от кого в интернете много. Каждый хочет заявить о себе, показать себя. Не надо читать волнения граждан, надо обращаться к официальным документам. Мало ли кто своё мнение имеет – это неважно. Вакцина эффективна, она работает хорошо, много стран её закупают. Надеемся, что вакцина будет и дальше в производстве и мы продолжим прививать людей", – подчеркнула Переладова.

А вот если не прививаться, то можно действительно получить и осложнения, и инвалидность, и летальный исход – но уже от коронавируса, отметила эпидемиолог. По её словам, эта опасность реальна и подтверждена множеством примеров, в отличие от сообщений о вреде вакцины.

Относительно слухов о том, что вакцина действует лишь короткий период, Переладова ответила, что сейчас говорить об этом пока нельзя – кого-то вакцина защищает надолго, а кому-то нужно прививаться постоянно – впрочем, такая же ситуация и со многими другими прививками.

По словам Переладовой, сейчас поставившие себе прививку от ковида могут ревакцинироваться одним компонентом раз в полгода, и они будут защищены. Возможно, в скором времени прививать от ковида будут как от гриппа, отметила она. Такой вариант рассматривает Минздрав, сообщила специалист.

А вот дети пока "уколоться" не могут, сказала эксперт. Но дело не в том, что вакцину им ставить не рекомендовано, а в том, что в регионе её пока нет. По словам Переладовой, в Алтайский край один раз поступала партия, удалось привить три тысячи человек. Однако популярностью вакцина не пользовалась. Родители вели своих детей вакцинироваться неохотно, поэтому поставки прервали.

Напомним, о вреде вакцины 25 мая написало издание "Новые известия". По словам экспертов, ВОЗ признала вред прививки от ковида, что она действует недолго и может привести к тяжёлым побочным эффектам. Якобы из-за этого в мире были отменены прививки для детей, а взрослым было запрещено вакцинироваться больше трёх раз. Подробнее об этом можно прочитать здесь.