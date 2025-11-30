Главный урок. Депутаты Алтайского края рассказали, чему научились от своих мам

Наши мамы точно владеют волшебным артефактом, который помогает им знать все и успевать везде

30 ноября 2025, 10:45, ИА Амител

Особенный праздник 30 ноября отмечают в России – День матери. Мама – главное слово и главный учитель. Тот, кто дает жизнь и открывает целый мир. В честь праздника депутаты Алтайского края рассказали, какие уроки своих мам они считают самыми важными в жизни.

"Мама – целая Вселенная" – депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов

Даниил Бессарабов с мамой / Фото предоставлено amic.ru героем материала

«Для каждого мама – это целая Вселенная: в ней – забота, терпение, безусловная любовь и та особая сила, которая помогает нам идти вперед.

Искренне считаю, что именно материнская ответственность, мудрость и чуткость формируют будущее нашей страны. Вы растите детей, храните семейные традиции, поддерживаете близких – и в этом ваш неоценимый вклад в развитие общества. Сегодня особенно важно создавать условия, чтобы каждая семья чувствовала поддержку, а материнство было окружено заботой и уважением.

От себя лично хочу сказать спасибо – за ваше тепло, за бессонные ночи, за умение находить слова в трудные минуты. Пусть ваши сердца будут спокойны, а в домах всегда звучит детский смех. Здоровья вам, радости и как можно больше светлых дней рядом с теми, кого вы так любите».

"Мама воспитала твердый характер" – депутат АКЗС Ирина Солнцева

Мама депутата АКЗС Ирины Солнцевой / Фото: akzs.ru

«Моя мама была человеком с невероятно сильным характером. Ее собственная жизнь была непростой: она ребенок войны, и пережитые в детстве невзгоды и голод наложили свой отпечаток, воспитав в ней строгость и ответственность. Папа был очень мягким и баловал меня, а мама воспитывала строго. Она считала, что это необходимо, "чтобы не испортить". Если в детстве это могло вызывать обиды, то сейчас, став взрослым человеком и пройдя свой жизненный путь, я понимаю, насколько я ей благодарна. Именно она воспитала во мне твердый характер с тем самым стержнем, который был и в ней самой».

"Наш дом – наша крепость" – депутат АКЗС Сергей Булаев

Сергей Булаев с мамой / Фото предоставлено amic.ru героем материала

«Мама – главное слово в каждой судьбе. И в моей тоже. Отца я потерял рано, в 10 лет. И мама для меня стала единственным самым важным человеком в жизни. Она всегда говорит: "Наш дом – наша крепость". Поэтому дома у нас полное доверие и уважение.

В 2024 году у меня появилась еще одна мама. Я стал еще счастливее. Поздравляю всех мам с замечательным праздником!

Ваша забота круглосуточная – без праздников, отпусков и выходных. Первые шаги и самые большие успехи в жизни – все связано с вами. Желаю, чтобы вы были здоровы и счастливы, чтобы дети вас радовали. Мира и тепла в ваш дом».

"Мама привела в спорт" – депутат АКЗС Александр Локтев

Александр Локтев с мамой / Фото: https://www.akzs.ru/news/92/105489

«Именно мама отдала нас с братом на тхэквондо. Благодаря чему я стал членом олимпийской сборной России, призером многих чемпионатов высокого уровня. Спорт во многом сформировал мой характер, сейчас я прививаю любовь к нему своим детям. Мама всегда все трудности проходила вместе с нами и по сей день во всем помогает и поддерживает. За это я ей очень благодарен».

"Мама научила помогать" – депутат АКЗС Анна Ведлер

Анна Ведлер с мамой / Фото: https://www.akzs.ru/news/92/105489

«Моя мама научила меня делиться заботой и теплом с другими, помогать нуждающимся на своем примере. Она продолжает учить меня слышать себя и следовать по жизненному пути, полагаясь на свою интуицию и внутренние ощущения. И, главное, мне не нужно ей ничего доказывать и заслуживать любовь своими достижениями. Меня любят любой», – цитирует депутата сайт АКЗС.