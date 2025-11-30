Любите близких и не забывайте о себе. Женщины-депутаты Барнаула дали совет молодым мамам

Прекрасная половина Барнаульской гордумы рассказала amic.ru, что нужно не только любить и правильно воспитывать детей, но и ценить себя

Мама с детьми / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Бесчисленное число раз звучали слова о вкладе мамы в семейные уют, быт и отношения, ее роли в судьбе ребенка и супруга. Но каким трудом это дается доподлинно знают только те, кто самостоятельно прошел через этот путь – полный ошибок, рутины, бессонных ночей, искренней радости и тихого счастья. На этом пути каждая мама обретает свою мудрость, о которой тоже сказано многое.

30 ноября, в этот важный семейный праздник – День матери женщины-депутаты Барнаульской думы дали будущим и настоящим мамам, а также молодым семьям совет, который они когда-то хотели бы сами получить.

Галина Буевич

– Самый важный совет, который хочу дать, – это не воспринимать ребенка как продолжение себя. Если у вас были мечты и стремления, которые не удалось реализовать, не пытайтесь воплотить их через своих детей.

Всегда ставьте на первое место интересы вашего ребенка, даже если они отличаются от ваших желаний. Ваша задача – поддерживать их стремления, проявлять внимание и понимание. Стройте отношения с ребенком на принципах дружбы и доверия. Когда ваш ребенок открыт перед вами, делится своими переживаниями, радостями и горестями, значит, вы на правильном пути.

Также помните, что бытовые заботы не должны затмевать другие аспекты вашей жизни. Подходите к ведению домашнего хозяйства осознанно и рационально. Планируйте свое время так, чтобы оставалось место для личных увлечений, отдыха и восстановления сил. У всех есть более и менее приятные домашние обязанности. Например, если вы любите готовить, посвятите этому занятию какое-то особое время, а уборку сделайте позже, чтобы уравновесить процесс и сделать его менее утомительным. Чередование любимых и нелюбимых дел поможет вам справляться с ними быстрее и легче.

Елена Азарова

– Когда у вас рождается ребенок, особенно в возрасте до полутора лет, иногда кажется, что жизнь не мила. Ребенок постоянно плачет: то у него режутся зубки, то болит животик.

Но поверьте, пройдут годы, и все эти трудности забудутся. Бессонные ночи и качание на руках останутся в прошлом. Останутся лишь теплые воспоминания: как маленькие ручки тянулись к вам, как дети хватали вас за волосы, как звучало ваше нежное улюлюканье и как светилось безмятежное счастье на их лицах. Важно ценить эти мгновения!

И помните: всегда оставайтесь собой, со своими взглядами, эмоциями, желаниями, чувствами, достоинствами и недостатками.

Именно такими, настоящими и живыми, вы учите детей быть честными с самими собой и окружающим миром. И эта забота, которая кажется бесконечной, станет самым светлым и теплым воспоминанием в вашей жизни.

Мария Корчагина

– Помните, что самое важное богатство, – это ваше внутреннее спокойствие и оптимизм. Никогда не погружайтесь слишком глубоко в бытовые заботы. Хлопоты, конечно, неизбежны, но старайтесь уделять достаточно внимания своему физическому здоровью и эмоциональному состоянию. Берегите свое тело и разум: находите время для отдыха, занимайтесь спортом.

Не сравнивайте свою жизнь с жизнью окружающих и не стремитесь подгонять свои отношения под "трендовые" стандарты. Цените тех, кто рядом с вами, и поддерживайте их своей любовью и заботой!

Ирина Молчанова

– Я врач, и как большинство моих коллег всегда посвящала много времени своей работе. Моя семья относилась к этому с пониманием, но, конечно, ей не хватало моего внимания. С годами я осознала, что есть вещи, которыми жертвовать нельзя. Реализоваться в жизни важно, но не менее важно уделять время своей семье. Эти аспекты не исключают друг друга, они равнозначны.

И главный совет, который мне хочется дать современным женщинам, мамам: планируйте свое время! Вы можете успешно совмещать работу, воспитание детей, домашние дела, увлечения и заботу о себе. Однако никогда не жертвуйте временем, проведенным с семьей. Грамотно распланированное время – вот в чем заключается главный секрет.

Анна Юферева

– Безусловно, отдавать часть себя и своего времени детям и семье – это необходимо. Однако не забывайте и о себе! Уделяйте время своим хобби, увлечениям и личностному росту. Когда вы наполнены энергией и счастьем, у вас будет больше сил для заботы о близких. Помните: счастливая мама – это счастливая семья.

Также рекомендую выделить пару часов в один из дней для подготовки заготовок для обедов и ужинов. Заранее продумайте варианты блюд и заморозьте их. Это поможет вам сократить время на готовку и быть уверенными, что в них нет вредных добавок.

Анна Галицкая

– Заботьтесь о себе так же, как и о вашей семье. Не забывайте находить время для отдыха, увлечений и личного развития. Это поможет вам сохранить энергию, позитивное настроение и баланс в жизни. Помните, что ваше здоровье и душевное состояние важны не только для вас, но и для ваших близких. Уделяйте себе немного внимания каждый день – это сделает вашу жизнь легче и ярче!

Чтобы успевать все делать, заведите удобный планировщик. Расписывайте домашние дела по дням и используйте списки покупок. Не бойтесь просить помощи у близких и делегировать часть домашних задач. Совместная работа по дому не только облегчает вашу нагрузку, но и объединяет семью.

Людмила Ананьина

– Быть мамой – это настоящее счастье. С появлением ребенка вы обретаете новую важную роль. Вы становитесь не просто мамой, а источником любви, тепла, заботы и защиты. Даже ваш голос для малыша становится особенным – самым родным и успокаивающим звуком. Поэтому я советую вам говорить с ребенком с самого его рождения. Рассказывайте ему о мире, комментируйте свои действия, пойте песни. Это не только развивает малыша, но и создает прочную эмоциональную связь между вами, которая поможет ему познакомиться с окружающим миром.

Кроме того, помните, что вы – очаг тепла и уюта в семье. Именно вы готовите самые вкусные завтраки, обеды и ужины. С появлением малыша может не хватать времени на разнообразие блюд, поэтому я рекомендую молодым мамам готовить еду с запасом и замораживать ее. Супы, тефтели, блинчики – все это можно быстро разогреть в те моменты, когда нет времени стоять у плиты. Так вы сохраните свои силы и сможете продолжать радовать свою семью вкусной домашней едой.