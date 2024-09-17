Как украсят Железнодорожный район Барнаула к Новому году?

На оформление района хотят потратить более миллиона рублей

17 сентября 2024, 06:40, ИА Амител

Украшение города на Новый год / Фото: портал госзакупок

Власти Железнодорожного района Барнаула намерены потратить более миллиона рублей на новогоднее оформление территорий в центре города. За эти деньги в районе смонтируют праздничные украшения. Информация об этом появилась на портале госзакупок 13 сентября, заявки можно подавать до 23 сентября 2024 года. Итоги лота подведут 25 сентября 2024 года.

Подрядчик должен будет украсить следующие локации Железнодорожного района:

пл. Победы, 10д;

проспект Социалистический, 97, 126, 105, а также участок от ул. Молодежной до проспекта Строителей;

проспект Красноармейский, 131, 104, и 118; участок от ул. Папанинцев до ул. Крупской;

проспект Строителей, 117, 25; участок от пл. Победы до ул. Челюскинцев по обеим сторонам, а также участок от ул. Челюскинцев до пр. Красноармейского;

проспект Калинина, 17;

пересечение проспекта Красноармейского и ул. Молодежной, проспекта Красноармейского и проспекта Строителей, а также проспекта Красноармейского и ул. Папанинцев;

ул. Молодежная (в том числе и аллея), ул. Димитрова;

пересечение проспекта Социалистического и ул. Молодежной;

площадь Советов;

Павловский тракт, 58г, 83д, 28/9.

Компания-победитель по контракту обязана предоставить, смонтировать, подключить и отключить следующие объекты: малые архитектурные формы "Паровоз", "Камера", "Олени и сани", "Глобус", "Снегири", "Фонари", "Три свечи", "Павлин", "Рождественская звезда", светодиодные гирлянды из строб-ламп и "Клип-лайт", светодиодные конструкции "Елочка", "Елка в наклоне", "Новогодние фигуры" и "Дерево", консоли "Ну, погоди!" и "Фонарь", конструкцию "Круг", световую консоль "Звезда", светодиодную растяжку "Звезды", композицию "Лошади с каретой", консоль "Узоры", растяжку "Узоры", светодиодную композицию "Танцующие девушки", тубусы, светодиодные фигуры "Шесть звезд", баннеры и так далее.

Подключат их с 1 декабря 2024 года до 20 декабря 2024 года, а отключат – с 14 января по 20 января 2025 года. Таким образом, подрядчик должен будет провести все работы с 1 декабря 2024 года до 20 января 2025 года. Контракт вступит в силу с момента заключения и будет действовать до 31 марта 2025 года.