Главреж театра драмы на Алтае заявил об уходе из-за "расхождений" с руководством
Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт, но хотел бы в будущем сотрудничать с театром
06 сентября 2024, 10:40, Вячеслав Кондаков
Главный режиссер Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт с учреждением культуры и покинет его по собственному желанию из-за творческих разногласий с руководством. На своем посту он проработал не больше года. Последняя постановка Георгия Цнобиладзе – спектакль "Дитенок мой". При этом он готов сотрудничать с театром драмы, но уже в качестве приглашенного режиссера.
"У меня закончился контракт. У меня изначально была договоренность с директором Любовью Михайловной Березиной, что я приду на год. А дальше мы решим: продолжать сотрудничество или нет. Мы с ней встретились, поговорили и приняли принципиальное решение не продолжать дальше работать. Мы были честными друг с другом, потому что у нас есть расхождения в плане того, как должен развиваться театр. Я не буду говорить о деталях, потому что придется критиковать что-то, а это неправильно. Просто Любовь Михайловна хочет покрасить стены в черный цвет, а я в белый. Это нормально, просто мы по-разному видим развитие театра, поэтому решили обоюдно прекратить сотрудничество", – рассказал журналистам накануне премьеры спектакля "Дитенок мой" Георгий Цнобиладзе.
При этом постановщик не против продолжать сотрудничество с театром драмы имени Шукшина в качестве приглашенного режиссера. За год работы в Барнауле Цнобиладзе поставил несколько спектаклей, в том числе "Король лир" с Георгием Обуховым в главной роли.
Цнобиладзе официально назначили на должность летом 2023 года. Он родился в 1980-м в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В 2020 году принял участие в творческой лаборатории Театра Наций на базе Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и представил эскиз спектакля по пьесе Ксении Драгунской "Дождись дождя". В этом году его спектакль "Дитенок мой" по пьесе Дмитрия Богославского о матери Василия Шукшина официально начнет новый театральный сезон.
По данным ИА "Атмосферы", новым главным режиссером Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина вместо Георгия Цнобиладзе может стать Артем Терехин.
10:53:35 06-09-2024
"Хозяин, а может быть этот колор?" Чо-то у режиссеров с дирекцией конфликты из-за покраски стен. Помнится Золотарь говорил, что ему надо черные стены, а руководство сделало "дворец съезда" со светлыми. А этому, наоборот, нужны белые.
13:20:20 06-09-2024
Гость (10:53:35 06-09-2024) "Хозяин, а может быть этот колор?" Чо-то у режиссеров с дир... Стены были приведены как пример, чтобы вам был понятен смысл, но вы все поняли опять буквально.
14:19:20 06-09-2024
Гость (13:20:20 06-09-2024) Стены были приведены как пример, чтобы вам был понятен смысл... Так в какой цвет стены будут красить?
11:38:07 06-09-2024
Не задерживаются режиссёры. Может, в консерватории надо что-то менять?
13:57:14 06-09-2024
Драму лихорадит
10:57:23 07-09-2024
Скоро зима (13:57:14 06-09-2024) Драму лихорадит... А вы были на постановках? Я была на 4, в 2022, вы не представляете каких усилий, мне стоило досидеть до конца, это даже не мусорщина, а какой-то декаданс. Позорище и через чур откровенный пересмотр классики
16:59:17 07-09-2024
Гость (10:57:23 07-09-2024) А вы были на постановках? Я была на 4, в 2022, вы не предста... в том то и дело, что были. сидишь и пытаешься уловить смысл и зерно. Но нет, поток сознания наскоро состряпанный "к сроку" с перепою