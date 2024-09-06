Главреж театра драмы на Алтае заявил об уходе из-за "расхождений" с руководством

Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт, но хотел бы в будущем сотрудничать с театром

06 сентября 2024, 10:40, Вячеслав Кондаков

Режиссер Георгий Цнобиладзе и директор Любовь Березина / Фото: amic.ru

Главный режиссер Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт с учреждением культуры и покинет его по собственному желанию из-за творческих разногласий с руководством. На своем посту он проработал не больше года. Последняя постановка Георгия Цнобиладзе – спектакль "Дитенок мой". При этом он готов сотрудничать с театром драмы, но уже в качестве приглашенного режиссера.

"У меня закончился контракт. У меня изначально была договоренность с директором Любовью Михайловной Березиной, что я приду на год. А дальше мы решим: продолжать сотрудничество или нет. Мы с ней встретились, поговорили и приняли принципиальное решение не продолжать дальше работать. Мы были честными друг с другом, потому что у нас есть расхождения в плане того, как должен развиваться театр. Я не буду говорить о деталях, потому что придется критиковать что-то, а это неправильно. Просто Любовь Михайловна хочет покрасить стены в черный цвет, а я в белый. Это нормально, просто мы по-разному видим развитие театра, поэтому решили обоюдно прекратить сотрудничество", – рассказал журналистам накануне премьеры спектакля "Дитенок мой" Георгий Цнобиладзе.

При этом постановщик не против продолжать сотрудничество с театром драмы имени Шукшина в качестве приглашенного режиссера. За год работы в Барнауле Цнобиладзе поставил несколько спектаклей, в том числе "Король лир" с Георгием Обуховым в главной роли.

Цнобиладзе официально назначили на должность летом 2023 года. Он родился в 1980-м в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В 2020 году принял участие в творческой лаборатории Театра Наций на базе Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и представил эскиз спектакля по пьесе Ксении Драгунской "Дождись дождя". В этом году его спектакль "Дитенок мой" по пьесе Дмитрия Богославского о матери Василия Шукшина официально начнет новый театральный сезон.

По данным ИА "Атмосферы", новым главным режиссером Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина вместо Георгия Цнобиладзе может стать Артем Терехин.