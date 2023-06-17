Главу алтайского района отстранили от должности
Ранее в отношении Андрея Прокопьева возбудили уголовное дело
17 июня 2023, 09:33, ИА Амител
Фото: t.me/approkopiev
Главу Турочакского района Республики Алтай Андрея Прокопьева по решению суда отстранили от должности, пишет "НГА".
Ранее в отношении чиновника завели уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге. Свои действия он объяснял тем, что действовал во благо жителей.
По данным издания, место Прокопьева займет Николай Ялбакпашев.
13:07:45 17-06-2023
Когда будут правильные заголовки у новостей? Алтайский район это административно-территориальное образование Алтайская края с администрацией в селе Алтайское. Село Турочак находится в Республике Алтай.
15:16:05 17-06-2023
Дык получается главу Турочакского района, а не Алтайского.
00:24:46 18-06-2023
Там весь Турочакский сажать надо!! Я уже два года пытаюсь переправить документы от Турачакских приставов, по месту жительства, уже и старшего судебного пристава уведомили, и прокурора, все тщетно.! Говорят ты не живёшь по месту прописки..? Российские законы там не имеют силу!! А все чиновники имеют связь друг с другом.. Рука руку моет.. Осиное гнездо!!
10:54:38 18-06-2023
Андрей (00:24:46 18-06-2023) Там весь Турочакский сажать надо!! Я уже два года пытаюсь пе... Не
10:41:04 18-06-2023
Андрей (00:24:46 18-06-2023) Там весь Турочакский сажать надо!! Я уже два года пытаюсь пе... А вы позвоните по горячему номеру противодействия коррупции, и скажите, что дело не движется, и у вас подозрение, что денег хотят. Через 5 минут перезвонят из отдела. Проверено. И задвигается все. Я так со Смоленскими Алтайского края делаю, так как алиментов 700 тыс, кое как возбудили розыск, уже два года типа не могут найти, а сидит папаша на соседней улице. Все через такой лайфхак только работает. Позвоню, задвигаются.
10:56:14 18-06-2023
Не воровать не пробывал? Если не воруешь и к приставам обращаться не надо.
22:09:43 18-06-2023
С этими ребятами бодаться бесполезно