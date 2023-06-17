Главу алтайского района отстранили от должности

Ранее в отношении Андрея Прокопьева возбудили уголовное дело

17 июня 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: t.me/approkopiev

Главу Турочакского района Республики Алтай Андрея Прокопьева по решению суда отстранили от должности, пишет "НГА".

Ранее в отношении чиновника завели уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге. Свои действия он объяснял тем, что действовал во благо жителей.

По данным издания, место Прокопьева займет Николай Ялбакпашев.