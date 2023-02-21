Главу Федерации бокса Алтайского края оставили под стражей до середины весны
Следствие до сих пор не сообщает, что стало поводом для уголовного преследования
21 февраля 2023, 14:01, ИА Амител
Председателю правления Федерации бокса Алтайского края Армену Тонояну продлили срок содержания под стражей, сообщает "Толк".
"Останется в СИЗО до 21 апреля", – рассказали в Октябрьском районном суде.
Напомним, Тонояна задержали в июне 2022 года. 19 августа ему продлили срок содержания под стражей, но адвокаты подали жалобу – апелляцию рассмотрели 8 сентября и оставили решение без изменений. После этого срок продлевали два раза.
Изначально главу Федерации бокса Алтайского края обвиняли в "посредничестве во взяточничестве". Однако позже в картотеке суда стала фигурировать иная статья – "дача взятки должностному лицу в особо крупном размере".
Следствие не сообщает, какие обстоятельства стали поводом для уголовного преследования Тонояна.
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