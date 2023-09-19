По словам Светланы Шитовой, проблему с кровлей в стоматологической поликлинике решали, но на капремонт денег не было

19 сентября 2023, 07:15, Ирина Киселева

Фото: izvestiy-kamen.ru

Стоматологическая поликлиника в Камне-на-Оби, в кабинетах которой с потолка идет дождь и на голову валится штукатурка, прогремела на всю Россию. О нечеловеческих условиях работы рассказала молодой специалист, у которой сдали нервы, после чего здание экстренно закрыли. Главврач Каменской ЦРБ Светлана Шитова, которая заняла этот пост в 2023 году, не отрицает, что кровля стоматологии нуждается в капитальном ремонте, однако подчеркивает, что масштабы трагедии, о которой "так рьяно рассказывает доктор, очень преувеличены". Подробнее – в материале amic.ru.

Как довели здание стоматологии до такого состояния?

Здание по адресу Карла Маркса, 90а, в Камне-на-Оби построили в 1978 году. С 2007 года в нем располагалась стоматологическая поликлиника, она полностью занимала второй этаж, сообщили amic.ru в региональном Минздраве.

Светлана Шитова уточняет, что крыша действительно нуждается в капремонте. Проблему усугубляет ее форма: она плоская, с бортами, и во время сильных дождей там скапливается вода. По словам Светланы Шитовой, требуется сменить форму кровли и сделать скаты, но на это нужны огромные средства. Чтобы сделать капремонт, нужно собрать деньги со всех собственников здания, в число которых входит муниципалитет и несколько индивидуальных предпринимателей. Однако это не получилось. ЦРБ же потянуть такой масштабный проект не под силу.

Поэтому с проблемой справлялись насколько это было возможно, указывает Шитова: ежегодно в стоматологии проводили текущий ремонт. В 2017 году крышу ремонтировали с использованием стеклоизола и битума, а начиная с 2019-го каждое лето заливали ее битумом.

"Представляете ванну? Крыша на здании стоматологии выглядит так же. Она бесскатная, небольшое подтекание действительно было. Мы как могли заливали крышу битумом. Ежегодно подмазывали, ремонтировали. Но лето и осень 2023-го выдались очень дождливыми и это осложнило ситуацию, такого не было очень давно. Я не отрицаю, что здание нуждается в ремонте. Но то, что врач сняла на видео, это результат ливня, который начался вечером 11 сентября и шел целые сутки. Это не значит, что так было всегда. Такая течь образовалась впервые, после этого было принято решение перенести стоматологию", – объясняет главврач.

Ранее стоматолог Анастасия Сковородникова рассказывала amic.ru, что врачам приходится вести прием в нечеловеческих условиях: во время дождя крыша внутри здания протекает, местами на потолке нет штукатурки, а углы поражены черной плесенью. По ее словам, недавно штукатурка с потолка упала на голову пациенту в хирургическом кабинете, он написал жалобу и все ждали прокурорскую проверку.

12 сентября Сковородниковой из-за "дождя" в кабинете пришлось переносить прием пациентов и расставлять тазы и кастрюли, чтобы спасти стоматологическую установку. Свои слова она подтвердила фото и видео. Также врач добавила, что температура зимой в ее кабинете в лучшем случае составляет 15 градусов, есть проблемы с медицинскими препаратами, в частности, из анестетиков – только лидокаин. А большинство стоматологических установок настолько старые, что их уже невозможно отремонтировать.

Главврач же отмечает, что никаких жалоб от пациентов по факту падения штукатурки не было. В помещениях стоматологии, как и в целом по ЦРБ, ежедневно ведется мониторинг температурного режима, и он всегда был в норме: 19-23 градуса тепла.

"Насчет высказываний о лекарствах, которые не обезболивают, и пломбировочный материал, который десятки лет не используют, отмечу, что закупка препаратов во всех государственных поликлиниках идет централизованно через Минздрав. Кроме того, есть перечень жизненно важных препаратов и за его рамки мы тоже не можем выходить. Исключение – дети, для них мы покупаем другое обезболивающее, им лидокаин не идет", – так Светлана Шитова прокомментировала слова коллеги-стоматолога.

Где теперь будут лечить зубы жители Камня-на-Оби?

Временно стоматологию перенесли в здание ЦРБ по адресу: ул. Гоголя, 91. В Минздраве сообщили, что сейчас там функционирует четыре кабинета: детский стоматологический, хирургический, терапевтический и протезирования. Ведется прием как экстренных, так и плановых пациентов. Телефон регистратуры: 8-996-703-58-97.

Светлана Шитова добавляет, что на данный момент других подходящих для стоматологии зданий нет.

"Мы с Министерством здравоохранения подыскивали место, куда лучше всего перенести стоматологию. Но это тоже непросто: должна быть лицензия на оказание медицинской помощи. А ее делать не один месяц", – объясняет главврач.

Что дальше будет со стоматологией?

В четвертом квартале 2023 года начнется строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ "Каменская МБ", сообщили amic.ru в Минздраве в ответе на запрос редакции. В ее проекте заложены площади и медицинское оборудование для стоматологической поликлиники.