Глаза разбегаются. Как выбрать торговое оборудование, чтобы бизнес пошёл в гору

Специалисты дали советы, как не ошибиться в выборе

25 апреля 2023, 08:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4yJf

Фото: компания "ПРОКС"

Сегодня на рынке есть большое количество торгового оборудования разного по функционалу, габаритам, особенностям эксплуатации. Это осложняет и без того непростой выбор предпринимателям, а особенно новичкам в этом деле. Менеджер отдела автоматизации ретейла компании "ПРОКС" Михаил Багинский рассказал, как найти торговое оборудование, которое упростит ведение бизнеса.

– Итак, я – предприниматель. Мне нужно новое торговое оборудование. На что мне ориентироваться при выборе?

– Всё зависит от требований и предпочтений клиента. Стоит учитывать, какие процессы уже настроены в компании, а что нужно доработать, чтобы вся схема автоматизации сработала в плюс и увеличила прибыль. Кому-то нужно реализовывать маркированный товар, кому-то вести учёт товара или привести в порядок склад.

Нашим клиентам мы советуем проверенных временем производителей оборудования – это фирмы "АТОЛ" или "Эвотор". Специалисты компании "ПРОКС" тестируют всё оборудование, поэтому мы с уверенностью предлагаем клиентам онлайн-кассы, которые интегрируются с товароучётными программами, а также с терминалами сбора данных и другим торговым оборудованием.

Вместе с клиентом мы выясняем, какие конкретные задачи оно должно решать, ведь зачастую представления предпринимателей в этом вопросе расплывчаты и необходима помощь специалистов. Чтобы выявить, какие именно процессы уже запущены в компании, мы показываем клиентам каждое оборудование, демонстрируем его возможности.

– Зачем учитывать так много факторов все-то ради онлайн-кассы?

– Это ключевой момент, ведь клиент приобретает не просто устройство, а целую систему по автоматизации бизнеса. Через личный кабинет можно контролировать продажи, формировать закуп товаров, печатать этикетки и ценники со штрихкодом, вести базу клиентов, а также использовать систему скидок. В общем, работать на высоком уровне и сделать так, чтобы бизнес пошёл в гору.

Кроме того, у многих клиентов есть возможность протестировать выбранное оборудование у себя на рабочем месте. И если всё устраивает – его можно сразу приобрести, а наша команда поможет с установкой, настройкой, обучением и сопровождением.

Фото: компания "ПРОКС"

– Может, есть какое-то универсальное предложение?

– Не так давно на рынок вышла модель кассового аппарата "Эвотор Power" ("Пауэр"), и многие называют его универсальным, подходящим под любую сферу бизнеса.

Power громко заявил о себе. Это смарт-терминал с функцией фискального регистратора, который может выступать базой для Pos-системы. Сегодня это один из самых мощных кассовых аппаратов из линейки "Эвотор". Особенно мы советуем рассмотреть выбор этой онлайн-кассы представителям "молодого" бизнеса, которые только в начале пути, но имеют большие амбиции.

Смарт-терминал работает со своим программным обеспечением, а также имеет возможность работать с массой приложений для контроля рабочего процесса директором и упрощения работы кассира. Они помогут настроить систему лояльности и интеграцию с 1С, вести подробный товарный учёт, подключить оплату по QR-коду. В личном кабинете доступны все показатели: выручка, прибыль, средний чек, рейтинг кассиров, самые популярные товары. Некоторые модели имеют встроенный эквайринговый терминал.

Фото: компания "ПРОКС"

– И насколько хорошо всё это работает?

– А вот хороший пример: наш клиент, который начал бизнес с открытия одной точки зоомагазина. Он установил "Эвотор Power" и на начальном этапе работал с кассой в режиме смарт-терминала. Но дела быстро пошли в гору, и чтобы упростить ведение бизнеса, решили использовать все возможности кассы.

Когда позиций товара стало намного больше, клиент установил приложение из магазина "Эвотор" – "Управление ассортиментом". А для облегчения процесса инвентаризации мы предложили приобрести терминал сбора данных. Для увеличения продаж на торговой точке установили дополнительный монитор и приложение "Реклама на экране покупателя" – это карусель баннеров или видеороликов. На чеке разместили рекламу и актуальные акции, что в итоге тоже увеличило товарооборот.

"Эвотор Power" легко адаптируется под растущие потребности бизнеса. В ближайшее время клиент планирует открытие ещё нескольких торговых точек и, как следствие, покупку программы 1С. Далее мы переведём смарт-терминал в режим фискального регистратора и сможем интегрировать его с товароучётной системой.

Вот так бизнес растёт, а касса не меняется, – вот главная особенность "Эвотор Power". Это доступно каждому клиенту "ПРОКС", который получит не просто оборудование, но и помощь по работе с ним, гарантированное обслуживание, а в будущем сможет подключить программы-помощники, которые выведут бизнес на новый уровень.

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