Как изменились правила уплаты налогов в 2023 году

Налоговое законодательство снова изменилось. Что теперь важно знать?

31 января 2023, 09:05, ИА Амител

Элина Черникова / Фото: "ПРОКС"

С 1 января 2023 года представители организаций и ИП страны познакомились с новыми понятиями – ЕНС (Единый налоговый счёт) и ЕНП (Единый налоговый платёж). Что это такое, при чём тут Тульская область и как вернуть излишки – рассказала руководитель отдела 1С: БухОбслуживание компании "ПРОКС" Элина Черникова.

– Что такое ЕНС и ЕНП?

– Единый налоговой счёт – это счёт налогоплательщика (индивидуального предпринимателя или юридического лица) для уплаты налога. Этот счёт открыт в Управлении Федерального казначейства по Тульской области, вне зависимости от места постановки на учёт налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. Когда вы видите это место назначения платежа, не переживайте, это не сбой и не ошибка. Теперь все налоговые платежи обрабатываются именно в казначействе по Тульской области.

Поступления на этот счёт происходят посредством единого налогового платежа. То есть если раньше у налогоплательщика было несколько платёжных поручений и в каждом из них он проставлял определённый КБК по отдельным налогам и страховым взносам, то теперь можно делать одно платёжное поручение или единый налоговый платёж.

– Это позволит упростить жизнь предпринимателям?

– Да, не нужно будет оформлять отдельное платёжное поручение для каждого вида необходимых сборов. Достаточно сделать просто одну платёжку и перевести всю сумму единым налоговым платежом. Налоговики сами распределят деньги, включённые в его состав, на погашение совокупной обязанности. Но также отмечу, что в некоторых случаях потребуется дополнительная информация от плательщика, чтобы корректно распределить ЕНП.

Если вы не подали уведомление в срок, налоговая инспекция имеет право выставить штраф и начислять пени. Способ подачи: ТКС, лично, через СБИС или личный кабинет.

– На налоговом счёте должна лежать сумма, которая покроет все необходимые платежи. А если будет недостаточно денег или, наоборот, переплата?

– Главное понятие в новой системе – это сальдо ЕНС. Оно отражает разницу между поступлениями на счёт и обязательствами перед бюджетом. Если сальдо положительное (больше 0), значит, вы внесли на счёт больше средств, чем требуется. Нулевое – выполнены все финансовые обязательства. Если отрицательное – есть задолженность, инспектор начислит недоимку.

– А если сальдо положительное, как вернуть переплату?

– Заявление о возврате суммы переплаты можно подать в налоговый орган по месту своего учёта в письменном или электронном виде.

– И когда её вернут?

– Раньше налоговая принимала решение за 10 дней, сумма возвращалась в течение месяца. Теперь всё происходит намного быстрее. Заявление от налогоплательщика уже на следующий день будет передано в казначейство, а возврат осуществляется в трёхдневный срок.

– Напомните важные даты, которые каждый налогоплательщик должен отметить в календаре.

– С введением новой системы также унифицировали все правила уплаты налогов и сдачи отчётности по ним. Почти все обязательные платежи надо перечислять в составе ЕНП не позднее 28-го числа месяца. Для квартальных платежей, например, по УСН и налогу на имущество, это 28-е число первого месяца следующего квартала, для ежемесячных, например, для НДС и взносов – 28-е число каждого месяца.

Уведомление об исчисленных суммах налогов предоставляется не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Срок сдачи деклараций теперь тоже единый – не позднее 25-го числа месяца следующего за отчётным периодом.

– А можно ли сейчас предпринимателям продолжать оплачивать налог "по старинке"?

– Да, государство сохранило возможность делать много разных платёжек с указанием новых КБК.

– Спасибо, но вопросы у предпринимателей ещё, конечно, будут. Компании могут к вам обращаться за разъяснениями?

– Конечно, специалисты компании "ПРОКС" берут на обслуживание ИП и юридических лиц с разными системами налогообложения. У нас есть отличный инструмент для работы – это облачная 1С. Программа постоянно обновляется и все актуальные нововведения, изменения на сегодняшний день – платёжные поручения по ЕНП, образцы уведомлений – у нас уже есть. То есть в нашей базе есть все инструменты, посредством которых мы помогаем облегчить жизнь налогоплательщика.ООО "Компания ПРОКС"

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