И какие перемены в системе маркировки будут в 2023 году

07 марта 2023, 09:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqfSfqYo

Людмила Ометова / Фото: "ПРОКС"

С каждый годом всё больше товаров должны иметь обязательную маркировку. Производители обуви, лекарств, табака, шуб и многой другой продукции уже получают специальный знак. Но список регулярно пополняется, правила меняются – предприниматели вынуждены следить за многочисленными нововведениями в законодательстве. Что изменится в 2023 году, какие проблемы возникают у бизнеса с маркировкой и онлайн-кассами и как их решить, рассказала эксперт, руководитель отдела автоматизации торговли "Компании ПРОКС" Людмила Ометова.

– Людмила, расскажите, какие товары будут маркироваться в 2023 году?

– Прежде всего, отмечу, что с 1 марта участникам розничной реализации питьевой воды необходимо передавать сведения в "Честный знак" о выбытии маркированной воды через кассу. Если вы реализуете обувь, маркированную по упрощённому атрибутивному составу, то до 31 марта необходимо промаркировать свой товар по полной схеме.

Летом ожидается расширение перечня товаров лёгкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. А с 1 декабря 2023 года маркировка молочной продукции и упакованной воды становится обязательной для фермеров, СПК, общепита и госучреждений.

Также в 2023 году стартуют пилотные проекты по маркировке пива, БАДов, антисептиков и медицинских изделий. С полным перечнем товаров, подлежащих обязательной маркировке, можно ознакомиться на сайте "Честныйзнак.рф".

– Узнав о необходимости работать с маркированными товарами, многие предприниматели впадают в панику. Действительно ли всё так сложно?

– В 2016 году вышел закон, который обязал предпринимателей работать с онлайн-кассами. При этом онлайн-касса – это не очередная головная боль, а инструмент, который реально упрощает ведение бизнеса и в том числе работу с маркировкой. Начав работать с онлайн-кассой, предприниматели уже поэтапно готовились к маркировке. Внедрение товароучётных систем для печати номенклатуры на чеках, работа с двухмерными штрихкодами, постепенное введение электронного документооборота, использование электронной подписи в работе, – всё это пригодится в работе с маркированным товаром. Остаётся лишь зарегистрироваться в системе "Честный знак" и обновить кассу для торговли маркированными товарами.

– Можно ли предпринимателю как-то облегчить работу с "Честным знаком"?

– Конечно, для этого есть сервисы-помощники. Например, от оператора "Платформы ОФД" есть сервис "Учёт марок". Его можно подключить на любую кассу, которая работает с оператором фискальных данных "Платформа ОФД". Программа помогает отследить, как работает кассир, есть ли какие-то ошибки при работе с кассовым оборудованием, корректно ли выбывает товар. Все этапы можно проконтролировать в режиме онлайн через личный кабинет.

– Что посоветуете предпринимателям, у которых уже установлена касса "Эвотор" или Sigma, ведь их куплено очень много?

– В зависимости от того, какая касса установлена в организации, такой сервис и должен быть подключён. Чтобы автоматизировать приёмку маркированных товаров и контролировать их продажу, на кассах "Эвотор" и Sigma нужно установить сервис "Маркировка". Для каждого производителя он свой, но функционал очень схож. В сервис уже включён электронный документооборот, соответственно, покупая одну подписку, организация сразу получит обновление на кассу, ЭДО, корректное выбытие товара в систему "Честный знак". Данный сервис не даст кассиру продать один и тот же товар дважды и покажет, что он уже был продан или код повреждён. Кроме того, с электронным документооборотом можно работать на самой кассе, это плюс для организаций, у которых нет компьютера или дополнительного места в отделе.





Сотрудники компании "ПРОКС" / Фото: "ПРОКС"

– А что делать тем, кто работает с программой 1С и фискальными регистраторами?

– Прежде всего нужно обновить кассу и 1С, затем подключить ЭДО. Это может быть 1С ЭДО или СБИС Маркировка. Из этих сервисов документы после утверждения будут сразу поступать в товароучётную систему 1С, а значит, не придётся вручную добавлять остатки.

– Куда можно обратиться за помощью, если что-то не работает?

– Наша компания оказывает квалифицированную техническую поддержку по работе с онлайн-кассами и системой "Честный знак". В работе с маркированным товаром часто возникают вопросы. Как списать товары или что делать, если его не успели продать, а срок годности уже закончился и так далее. Соответственно, чем больше товарных групп маркируется, тем больше вопросов появляется. "Компания ПРОКС" – авторизованный сервисный центр по кассам и дополнительному оборудованию, наши специалисты произведут все необходимые работы, проведут обучение и проконсультируют в кратчайшие сроки.

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