"Глубокий разрез". Жительница Барнаула нашла своего кота привязанным проволокой к дереву
Хозяйка утверждает, что соседи уже убивали ее животных
06 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
В барнаульском поселке имени Кирова (Булыгино) женщина нашла своего потерянного кота привязанным проволокой к дереву в лесу. Эту историю она рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".
Изначально женщина не придала особого значения исчезновению кота – думала, он просто "загулялся". Но, прогуливаясь с подругой рядом с Барнаулкой, она услышала знакомое мяуканье.
"Вижу черного кота, точно наш, кричу: "Дема, Дема". Подбегаю ближе и тут вижу, что он лежит. Изначально не поняла, что он привязан. Свечу фонариком и вижу, что он прицеплен к дереву железной проволокой, она довольно толстая", – вспоминает хозяйка кота.
Женщина увидела, что кот не просто привязан, а "почти проткнут". Вместе со своей матерью она с трудом освободила питомца и отвезла его к ветеринару.
Хозяйка кота говорит, что "ему было очень больно, он кусался, он падал".
"Его осмотрели, поставили обезболивающее, антибиотики. В итоге у него глубокий разрез на задней правой лапе", – рассказала она.
При этом женщина отметила, что у нее уже пропадал кот. По ее словам, соседи неоднократно убивали ее кошек и собак.
Ранее в Белокурихе сотрудники МЧС спасли кота по кличке Черныш, который залез на дерево и не смог спуститься. Он просидел на нем восемь часов.
10:03:01 06-04-2025
На сколько я знаю там эти истории с кошками годами происходят. Пока хотя бы на людей не переключились , ну или не нашли пока
15:16:18 07-04-2025
Гость (10:03:01 06-04-2025) На сколько я знаю там эти истории с кошками годами происходя... да, доказано, что садисты животных потом переходят на людей
16:14:17 07-04-2025
Гость (15:16:18 07-04-2025) да, доказано, что садисты животных потом переходят на людей... Как раз наоборот - садисты кормят белочек с руки.
10:19:08 06-04-2025
это что там за семейство хилигеров проживает?
10:56:19 06-04-2025
Живодёры
11:11:57 06-04-2025
Весна, обострение.
11:38:54 06-04-2025
Если вы любите свое животное не отпускайте на самовыгул, ни собаку, ни кошку.
11:39:22 06-04-2025
Когда авторы сего действа с животными начнут сами болеть, либо кто-то из их родных людей - пусть не удивляются, бумеранги летают....
11:47:07 06-04-2025
Скорее всего повадился соседских кур давить. Такого уже не отвадить. Наверное, обращения к хозяйке не привели к положительным результатам.
12:41:41 06-04-2025
Интересно, а как соседи каждый раз попадали к ней в дом, из которого воровали животных? Или её животные были на самовыпасе и ходили к соседям в грядки гадить?
13:19:41 06-04-2025
Глсть (12:41:41 06-04-2025) Интересно, а как соседи каждый раз попадали к ней в дом, из ... Вы совсем уже ку-ку в своих муравейниках? 😄 В частном секторе коты гуляют по крышам сараев где хотят! По теме - даже не подозревала, что соседи могут быть такими уродами...
18:28:06 06-04-2025
Гость (13:19:41 06-04-2025) Вы совсем уже ку-ку в своих муравейниках? 😄 В частном секто... Вы своим перлом подтвердили свое дилетантство в понятии жизни котов в частном секторе,Редчайший случай чтоб кот-кошка подошел к чужому человеку,а поймать эту животину,кому то чужому,даже в ее дворе,шанс нулевой, совсем на гране фантастики,так что это скорей всего обыкновенный вброс
18:49:44 06-04-2025
гость (18:28:06 06-04-2025) Вы своим перлом подтвердили свое дилетантство в понятии жизн... вот чушь то!!! Выносишь кусочек колбаски, и все коты твои) соседский кот вобще ко мне забегает в веранду, как домой)
16:12:42 06-04-2025
даже если животное и нападало на соседских курочек, это не повод вот так издеваться.
а случись с их животными подобное тут же бегут в полицию
18:46:15 06-04-2025
Котт (16:12:42 06-04-2025) даже если животное и нападало на соседских курочек, это не п... А разве коты на куриц нападают? Мой их боится))
21:12:29 06-04-2025
кот с курвицей вряд ли справится
08:07:58 07-04-2025
Гость (11:47:07 06-04-2025) Скорее всего повадился соседских кур давить. Такого уже не о... а откуда вы взяли, что кот этой женщины ходил к соседям на курей охотится? что за домыслы на ровном месте, сразу же начинаете искать оправдания поведению соседей. Во первых коты не собаки, и на курей не охотятся, не их уровня добыча, а во вторых то, что, соседи просто моральные уроды, такой мысли у вас не возникало? я думаю, они животных не только этой женщины убивали, просто остальные соседи могли не догадываться об этом.
13:01:27 07-04-2025
Надо привлекать полицию.
15:21:53 07-04-2025
по моему участку шныряла соседских куча котов, гадили в песочницу и ели еду для ёжиков. Едят и пугают диких птиц, которых у меня много гнездится. я всегда швыряю комья мягкой земли вслед, коты очень легко пугаются, легко запоминают навсегда такой участок и больше не лезут, обходят участок стороной. Поэтому эти меры с проволокой именно от садиста, кто-то хочет именно причинять такое страдание живому существу. Я бы написал заявление участковому полиции