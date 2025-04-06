"Глубокий разрез". Жительница Барнаула нашла своего кота привязанным проволокой к дереву

Хозяйка утверждает, что соседи уже убивали ее животных

06 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В барнаульском поселке имени Кирова (Булыгино) женщина нашла своего потерянного кота привязанным проволокой к дереву в лесу. Эту историю она рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".

Изначально женщина не придала особого значения исчезновению кота – думала, он просто "загулялся". Но, прогуливаясь с подругой рядом с Барнаулкой, она услышала знакомое мяуканье.

"Вижу черного кота, точно наш, кричу: "Дема, Дема". Подбегаю ближе и тут вижу, что он лежит. Изначально не поняла, что он привязан. Свечу фонариком и вижу, что он прицеплен к дереву железной проволокой, она довольно толстая", – вспоминает хозяйка кота.

Женщина увидела, что кот не просто привязан, а "почти проткнут". Вместе со своей матерью она с трудом освободила питомца и отвезла его к ветеринару.

Хозяйка кота говорит, что "ему было очень больно, он кусался, он падал".

"Его осмотрели, поставили обезболивающее, антибиотики. В итоге у него глубокий разрез на задней правой лапе", – рассказала она.

При этом женщина отметила, что у нее уже пропадал кот. По ее словам, соседи неоднократно убивали ее кошек и собак.

Ранее в Белокурихе сотрудники МЧС спасли кота по кличке Черныш, который залез на дерево и не смог спуститься. Он просидел на нем восемь часов.