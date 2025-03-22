В Белокурихе пожарные спасли кота, который залез на высокое дерево и не смог спуститься

Усатый просидел на там восемь часов

22 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Спасение кота / Фото: МЧС Алтайского края

В Белокурихе сотрудники МЧС спасли кота по кличке Черныш, который залез на дерево и не смог спуститься. Он просидел на нем восемь часов.

Хозяйка животного вызвала спасателей и те, прибыв на место, спустили питомца с 20-метровой высоты с помощью автолестницы.

"Огромное спасибо пожарным за их отзывчивость и доброту. Они вернули моего любимчика в семью", – приводит слова горожанки пресс-служба МЧС.

В ноябре 2024 года в Белокурихе пожарные спасли с дерева другого кота.