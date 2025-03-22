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В Белокурихе пожарные спасли кота, который залез на высокое дерево и не смог спуститься

Усатый просидел на там восемь часов

22 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Спасение кота / Фото: МЧС Алтайского края

В Белокурихе сотрудники МЧС спасли кота по кличке Черныш, который залез на дерево и не смог спуститься. Он просидел на нем восемь часов.

Хозяйка животного вызвала спасателей и те, прибыв на место, спустили питомца с 20-метровой высоты с помощью автолестницы.

"Огромное спасибо пожарным за их отзывчивость и доброту. Они вернули моего любимчика в семью", – приводит слова горожанки пресс-служба МЧС.

В ноябре 2024 года в Белокурихе пожарные спасли с дерева другого кота.

Белокуриха животные

Комментарии 3

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....

18:54:53 22-03-2025

Жрать захочет-спустится... Мой блохастик двое суток сидел-слез...

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Musik

22:46:40 22-03-2025

Дефекативный какойто.

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Гость

13:20:28 23-03-2025

Скелеты котов видели на деревьях. То-то! В какой-то оголтелой сердобольности так сказать горожане перешли все разумные границы. Один на соседнем ресурсе детей даже призывает травить вместо собак. Такой он сердобольный по отношению к паршивым шавкам.

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