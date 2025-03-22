В Белокурихе пожарные спасли кота, который залез на высокое дерево и не смог спуститься
Усатый просидел на там восемь часов
22 марта 2025, 18:30, ИА Амител
Спасение кота / Фото: МЧС Алтайского края
В Белокурихе сотрудники МЧС спасли кота по кличке Черныш, который залез на дерево и не смог спуститься. Он просидел на нем восемь часов.
Хозяйка животного вызвала спасателей и те, прибыв на место, спустили питомца с 20-метровой высоты с помощью автолестницы.
"Огромное спасибо пожарным за их отзывчивость и доброту. Они вернули моего любимчика в семью", – приводит слова горожанки пресс-служба МЧС.
В ноябре 2024 года в Белокурихе пожарные спасли с дерева другого кота.
18:54:53 22-03-2025
Жрать захочет-спустится... Мой блохастик двое суток сидел-слез...
22:46:40 22-03-2025
Дефекативный какойто.
13:20:28 23-03-2025
Скелеты котов видели на деревьях. То-то! В какой-то оголтелой сердобольности так сказать горожане перешли все разумные границы. Один на соседнем ресурсе детей даже призывает травить вместо собак. Такой он сердобольный по отношению к паршивым шавкам.