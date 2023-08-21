Гол Александра Соболева не спас московский "Спартак" от проигрыша "Зениту"

Единственный гол у проигравших с пенальти забил воспитанник барнаульского футбола

21 августа 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гол воспитанника алтайского футбола Александра Соболева не спас московский "Спартак" от проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" на своем поле. Матч пятого тура чемпионата России состоялся вечером 20 августа на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" и завершился поражением хозяев со счетом 1:3.

Единственный гол у проигравших с пенальти забил Соболев. В составе питерского клуба дубль оформил бразильский полузащитник Вендел. Еще один гол на счету колумбийского нападающего Матео Кассьерры. Кстати, он отличился после точной передачи еще одного барнаульского воспитанника, полузащитника Александра Ерохина.

После этой победы команда Сергея Семака поднялась с седьмого на третье место. Спартак" опустился на шестую строку.

Напомним, Александр Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же он начал заниматься футболом.