Гол Александра Соболева не спас московский "Спартак" от проигрыша "Зениту"
Единственный гол у проигравших с пенальти забил воспитанник барнаульского футбола
21 августа 2023, 10:35, ИА Амител
Гол воспитанника алтайского футбола Александра Соболева не спас московский "Спартак" от проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" на своем поле. Матч пятого тура чемпионата России состоялся вечером 20 августа на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" и завершился поражением хозяев со счетом 1:3.
Единственный гол у проигравших с пенальти забил Соболев. В составе питерского клуба дубль оформил бразильский полузащитник Вендел. Еще один гол на счету колумбийского нападающего Матео Кассьерры. Кстати, он отличился после точной передачи еще одного барнаульского воспитанника, полузащитника Александра Ерохина.
После этой победы команда Сергея Семака поднялась с седьмого на третье место. Спартак" опустился на шестую строку.
Напомним, Александр Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же он начал заниматься футболом.
11:18:39 21-08-2023
Забил с сомнительного пенальти, придуманного ручным Карасём. В стычках опять вёл себя как психически больной человек - размахивал руками, вращал глазами и изо рта летели слюни и пена. Его лечить надо, он болен. А вообще крайне доволен как свиней у них же в домашнем хлеву рылом возили по полю)
11:45:45 21-08-2023
Гость (11:18:39 21-08-2023) Забил с сомнительного пенальти, придуманного ручным Карасём.... Не нужно завидовать людям, которые добились всего сами.
12:10:48 21-08-2023
Будем терпеть нынешние проигрыши бомжам и надеятся что власть питерских скоро закончится, мюллера с газпрома уволят, сам газпром из болота уберут назад в столицу, зинит лишится газпромовского бабла и в РФС разгонят питерских! Только тогда можно будет надеяться на честный футбол!
12:53:42 21-08-2023
дай ударить (12:10:48 21-08-2023) Будем терпеть нынешние проигрыши бомжам и надеятся что власт... И в чем же нечестность вчерашнего матча ?
13:05:07 21-08-2023
Гость (12:53:42 21-08-2023) И в чем же нечестность вчерашнего матча ? ... если ты разбираешься в российском футболе, то не будешь задавать подобные вопросы!
18:50:00 21-08-2023
Гость (13:05:07 21-08-2023) Гость (12:53:42 21-08-2023) И в чем же нечестность вче... т.е. фактов у тебя нет - просто обида от очередного слива? Вот если бы ты разбирался в футболе, то понимал бы, что победа на поле ногами куется, а не нытьем мясных, что их, бедняжек, засуживают, да голы в калитку забивают.
13:02:44 21-08-2023
дай ударить (12:10:48 21-08-2023) Будем терпеть нынешние проигрыши бомжам и надеятся что власт... То есть это не ваши кривоногие не умеют играть, а это загавар?))))))))) Уже двое десятков лет против вас все загаваривают и загаваривают))))) ЗАГАВАААААР))) А это Миллер (никак не мЮллер) вам голы забивал? А чем газпромовское бабло хуже нефтяного бабла Лукойла?
13:15:27 21-08-2023
Гость (13:02:44 21-08-2023) То есть это не ваши кривоногие не умеют играть, а это загава... годовой бюджет бомжей 16 ярдов, мяса-6 ярдов, газпром госкомпания, лукойл- частная! МЮллера назначает на должность, кстати с 2001 года, главный в рф! И, следи за мыслью, как только питерские прибрали к рукам газпром, так ЗИНИТ и попер ! А дюков руководит и газпромнефтью и РФС он и контролирует процесс!
13:54:00 21-08-2023
Гость (13:15:27 21-08-2023) годовой бюджет бомжей 16 ярдов, мяса-6 ярдов, газпром госком... Миллер (не Мюллер) на должности ты говоришь с 2001 года. А 5 чемпионств подряд у Зенита случились только в последние годы. Причем и в РФС люди из Петербурга были задолго до нынешних чемпионств) Уже проблемы с твоей логикой. Лукойл частная? ОК, А нефть у неё откуда появилась? Она разведала новые ископаемые? Нет, она просто за копейки приватизировала/прибрала советские месторождения. А недра у нас разве частные? Чем нефть отличается от газа? Тот же углеводород) По бюджету: откуда сведения то? Я вот привожу официальные данные РФС: 1 место по бюджету ЦСКА - 17,67 млрд рублей, 2 место Зенит - 16,64 млрд рублей, 3 место Спартак - 13,65 млрд рублей. Разница в 3 ярда только) А разрыв в мастерстве огромнейший) При этом по итогам прошлого сезона Спартак - самый убыточный клуб, итог минус 2,35 ярда убытков. Самые прибыльные Крылья - 777 миллионов, питер по доходу не 3-м месте - плюс 645 миллионов рублей. Вы покупаете всякий хлам типа Антифриза, рош, тилей и прочий сброд не за фантики, а за миллионы евро. Вот вам ваш результат, хавайте свиньи полными лоханками.
14:33:45 21-08-2023
Гость (13:54:00 21-08-2023) Миллер (не Мюллер) на должности ты говоришь с 2001 года. А 5... эко тебя торкнуло, разродился сердешный!
12:12:58 21-08-2023
Соболев боец, удачи ему!
18:41:29 21-08-2023
Спартаку и его фанатам, в первую очередь, стоит понять, что в футболе нужна стабильность - тренер, игроки, атмосфера в раздевалке - ничего этого нет у клуба. Только скандалы, да полудохлые трансферы. Вот и приходится ныть про заговоры, судейство и т.д. - хоть в своих глазах оправдать жалкую игру на поле.