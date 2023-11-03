Голикова: среднемесячная зарплата в России выросла до 70,3 тыс. рублей

По словам вице-премьера, уровень безработицы в стране сейчас "исторически минимален"

03 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Среднемесячная зарплата за восемь месяцев 2023 года в России выросла до 70,3 тыс. рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Среднемесячная заработная плата – пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные, но тем не менее, – за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тыс. рублей", – цитирует ее ТАСС.

Также Голикова отметила, что уровень безработицы в России сейчас "исторически минимален". Он составляет всего 3%.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае в 2023-2026 годах рост номинальных зарплат (без учета инфляции) ожидают на уровне 9,9%. Это самый высокий результат по стране.