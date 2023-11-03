Голикова: среднемесячная зарплата в России выросла до 70,3 тыс. рублей
По словам вице-премьера, уровень безработицы в стране сейчас "исторически минимален"
03 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
Среднемесячная зарплата за восемь месяцев 2023 года в России выросла до 70,3 тыс. рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Среднемесячная заработная плата – пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные, но тем не менее, – за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тыс. рублей", – цитирует ее ТАСС.
Также Голикова отметила, что уровень безработицы в России сейчас "исторически минимален". Он составляет всего 3%.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае в 2023-2026 годах рост номинальных зарплат (без учета инфляции) ожидают на уровне 9,9%. Это самый высокий результат по стране.
12:50:16 03-11-2023
Мы.. за них счастливы!
12:52:34 03-11-2023
Цирк с конями. Объясните голиковой, что россия существует и за пределами третьего транспортного кольца вокруг их масквы.
12:54:07 03-11-2023
Живем всё лучше, веселее и счастливей! Спасиба главному, правительству и партии!
12:55:19 03-11-2023
даже не смешно
12:58:06 03-11-2023
Че???!!!
13:00:23 03-11-2023
Давайте скинемся мне на билет до Москвы? Я поеду ей в харю платёжной ведомостью тыкну! Билет полагаю можно в один конец... Потом меня уже не выпустят...
13:06:19 03-11-2023
Гость (13:00:23 03-11-2023) Потом меня уже не выпустят.... Ну не... сиди дома)
13:00:35 03-11-2023
всё верно. у одних зп 40000,у других 100000. средняя 70000 руб. а теперь вопрос. в каких регионах какие зарплаты? хотя голикова и иже с ней в другой России живут.
13:02:33 03-11-2023
Росстат засекречен, а потому Голикова слукавила, как хотела.
13:08:43 03-11-2023
А я не вижу тут вранья. Поясню: они берут все суммы выплаченные в качестве официальной зарплаты за год и делят на количество официальных рабочих мест, затем выводят среднемесячную. Получают такие цифры. Все хорошие зарплаты в европейской части России, а за Уралом бедность. Вот только в европейской части и основное население по количеству жителей.
13:09:25 03-11-2023
Реально средний ДОХОД подавляющей части намного больше этой суммы. Сейчас денег у людей - хоть лопатой греби!
13:25:19 03-11-2023
Гость (13:09:25 03-11-2023) Реально средний ДОХОД подавляющей части намного больше этой ... На днях прочитал объявление Алроса ищет водителей бульдозеров 240000 р обещают.
13:14:26 03-11-2023
Может уровень безработицы и минимальный, вот только все работодатели категорически отказывают в работе, если исполнилось 40 лет. Даже если ты идеальный работник!
13:53:32 03-11-2023
Гость (13:14:26 03-11-2023) Может уровень безработицы и минимальный, вот только все рабо... Потому что в 40 лет ты уже умный, знаешь свои права и успел поработать в нормальных организациях с человеческим отношением к сотрудникам. А молодняк можно вертеть без выходных и проходных, без отпуска и больничных.
21:36:42 03-11-2023
Гость (13:53:32 03-11-2023) Потому что в 40 лет ты уже умный, знаешь свои права и успел ... Да его с такими вводными с руками отхватят, но чёт не нужен никому. И поверь, тут далеко не в возрасте дело, а в том, что не умеет ни черта.
21:34:42 03-11-2023
Гость (13:14:26 03-11-2023) Может уровень безработицы и минимальный, вот только все рабо... Если ты идеальный работник в 40, то почему ты без работы? Сейчас огромный дефицит профессиональных кадров в ЛЮБОЙ сфере. Или ты тот пустобрех, что уже 5 лет тут ноет, что работы нет?
13:48:00 03-11-2023
в чем она неправа? если ваша зп не дотягивает до названной суммы, то это заслуга самого человека
13:57:11 03-11-2023
Гость (13:48:00 03-11-2023) в чем она неправа? если ваша зп не дотягивает до названной с... Ну давай напиши нам как ты дотянулся.
15:15:56 03-11-2023
Гость (13:57:11 03-11-2023) Ну давай напиши нам как ты дотянулся.... работая и набирая опыт. если в 2012 году 450$, то в 2023 1700$/мес, причем расчет по официальному курсу. Даже в $ выросла в разы, не говоря уж про рубли
15:48:35 03-11-2023
Гость (13:57:11 03-11-2023) Ну давай напиши нам как ты дотянулся.... Ну а что у меня зп 250..
15:08:08 03-11-2023
Гость (13:48:00 03-11-2023) в чем она неправа? если ваша зп не дотягивает до названной с... Чубайсяка? Я тебя узнал! Как там: "Ну вымрет20,30 миллионов. Ничего страшного. Просто не вписались в рынок". Так значит, если хохлы нам желают смерти- они бандеровцы и их надо уничтожить. А что делать с такими как ты и чубайс?
13:50:17 03-11-2023
70000? А мы-то и не знали. Спасибо СМИ нас информируют.
15:11:20 03-11-2023
Сегодня или вчера была новость про пивзавод, который ищет 1с-ника на 100т.р , все коррелируется )))
15:37:04 03-11-2023
Какую зарплату в крае обещали к 2026 году?
16:38:28 03-11-2023
Вы забыли зарплаты в зоне СВО. Вот они и подтянули.
18:07:12 03-11-2023
Со слов Голиковой понял, что я не Россиянин.
20:33:05 03-11-2023
Ложь не сусветная. Хотелось бы увидеть эту Россию . Где она.
07:56:11 04-11-2023
Гость (20:33:05 03-11-2023) Ложь не сусветная. Хотелось бы увидеть эту Россию . Где она.... берешь билет на 35 поезд,двое суток и смотри сколько хочешь
13:42:08 04-11-2023
В Москве зарплаты не плохие. В среднем. Соответствуют статистике. Все правильно. А что такое Барнаул, Бийск и пр. занюханная провинция, они и не ответят даже.